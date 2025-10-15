Un diputado del PP en Les Corts dice "qué gordito has salido de Auschwitz" a un miembro de Compromís que fue a la flotilla
- El comentario se ha producido durante la primera sesión plenaria de las Cortes tras el regreso de los integrantes de la flotilla
- Baldoví ha tachado de "bestialidad" las palabras del parlamentario y asegura que demuestra la "catadura moral" del PP
El diputado del Partido Popular en las Cortes Valencianas Manuel Pérez Fenoll le ha espetado al parlamentario de Compromís Juan Bordera, que fue integrante de la flotilla que "qué gordito has salido de Auschwitz", en alusión a su aspecto físico tras su regreso a España después de varias semanas a bordo de los barcos de ayuda humanitaria.
Así se ha expresado el diputado este miércoles al inicio del Pleno de la cámara autonómica fuera de su turno de palabra. Esta ha sido la primera sesión parlamentaria desde el regreso de Bordera tras ser liberado por Israel junto a otros activistas españoles de la flotilla después de haber firmado el documento aceptando que su entrada en el país fue ilegal, quien ha sido recibido con aplausos por su grupo. Cabe resaltar, que el propio Bordera comparó su situación tras ser retenidos por Israel con el campo de concentración de Auschwitz.
Tras escuchar las palabras de Pérez Fenoll, la portavoz adjunta de Compromís Aitana Mas ha pedido la palabra "por una cuestión de respeto y también de humanidad", al considerar que no se puede comenzar el pleno con afirmaciones como esa. No obstante, la presidenta de la cámara, Llanos Massó, no le ha permitido continuar con la palabra.
Baldoví tacha el comentario de "bestialidad" y el PP evita pronunciarse
El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha calificado en los pasillos de las Cortes de "bestialidad" ese comentario del diputado de Carlos Mazón, que a su juicio muestra "la catadura moral de algunos diputados del PP". A su juicio, estas declaraciones constituyen "una falta de educación, una falta absoluta de humanidad".
Preguntado al respecto, el síndic del PP, Juan Francisco Pérez Llorca, ha señalado que no estaba en el hemiciclo en el momento del comentario, de forma que no lo ha escuchado. Asimismo, ha considerado que hay un acuerdo de paz y cualquier persona que sea "medio responsable" lo que tiene que hacer es "no agitar la calle" y conseguir entre todos que ese acuerdo sea duradero.
"Yo no entro a los dimes y diretes, porque me da vergüenza que quieran hacer noticia de este tipo de comentarios, cuando la sociedad está en otras cuestiones", ha subrayado Pérez Llorca, quien ha añadido que no va a rebajarse a "esos niveles que son vergonzosos para la sociedad" y que no le gusta la "sobreactuación de la izquierda en el tema de Palestina".