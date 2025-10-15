Un diputado del PP en Les Corts dice "qué gordito has salido de Auschwitz" a un miembro de Compromís que fue a la flotilla

El diputado del Partido Popular en las Cortes Valencianas Manuel Pérez Fenoll le ha espetado al parlamentario de Compromís Juan Bordera, que fue integrante de la flotilla que "qué gordito has salido de Auschwitz", en alusión a su aspecto físico tras su regreso a España después de varias semanas a bordo de los barcos de ayuda humanitaria.

Así se ha expresado el diputado este miércoles al inicio del Pleno de la cámara autonómica fuera de su turno de palabra. Esta ha sido la primera sesión parlamentaria desde el regreso de Bordera tras ser liberado por Israel junto a otros activistas españoles de la flotilla después de haber firmado el documento aceptando que su entrada en el país fue ilegal, quien ha sido recibido con aplausos por su grupo. Cabe resaltar, que el propio Bordera comparó su situación tras ser retenidos por Israel con el campo de concentración de Auschwitz.

Tras escuchar las palabras de Pérez Fenoll, la portavoz adjunta de Compromís Aitana Mas ha pedido la palabra "por una cuestión de respeto y también de humanidad", al considerar que no se puede comenzar el pleno con afirmaciones como esa. No obstante, la presidenta de la cámara, Llanos Massó, no le ha permitido continuar con la palabra.