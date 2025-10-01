Afganistán recupera internet tras casi 48 horas de apagón entre acusaciones de censura al régimen talibán

La conexión a internet y las telecomunicaciones se han restablecido este miércoles en Afganistán después de casi 48 horas sin conexión en este país asiático.

Por el momento, no se han identificado los motivos del apagón de internet, aunque un trabajador de una empresa de telecomunicaciones precisó a EFE que la desconexión ocurrió tras una orden del Gobierno de facto talibán, algo que el portavoz de los fundamentalistas había negado anteriormente, atribuyendo la situación a obras de mantenimiento.

Así lo manifestó este miércoles el portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, quien aseguraba que el corte de internet y telecomunicaciones que mantenía incomunicado al país desde el pasado lunes se debía a obras de mantenimiento, negando que hubiesen impuesto una prohibición sobre el uso de la red en este país.

"En todo Afganistán, la antigua red de fibra óptica de internet se ha deteriorado y la estamos reemplazando. Aparte de eso, no es cierto lo que se está difundiendo en forma de rumores, de que hemos impuesto una prohibición sobre el uso de internet", decía el portavoz afgano, según una publicación en X de la cuenta @IEAUrduOfficial, supervisada por el equipo de medios de los talibanes.