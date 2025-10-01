Afganistán recupera internet tras casi 48 horas de apagón entre acusaciones de censura al régimen talibán
- Un trabajador ha precisado a EFE que la desconexión ocurrió tras una orden del Gobierno de facto talibán
- El régimen talibán niega que impusieran ninguna prohibición: "La red se ha deteriorado y la estamos reemplazando"
La conexión a internet y las telecomunicaciones se han restablecido este miércoles en Afganistán después de casi 48 horas sin conexión en este país asiático.
Por el momento, no se han identificado los motivos del apagón de internet, aunque un trabajador de una empresa de telecomunicaciones precisó a EFE que la desconexión ocurrió tras una orden del Gobierno de facto talibán, algo que el portavoz de los fundamentalistas había negado anteriormente, atribuyendo la situación a obras de mantenimiento.
Así lo manifestó este miércoles el portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, quien aseguraba que el corte de internet y telecomunicaciones que mantenía incomunicado al país desde el pasado lunes se debía a obras de mantenimiento, negando que hubiesen impuesto una prohibición sobre el uso de la red en este país.
"En todo Afganistán, la antigua red de fibra óptica de internet se ha deteriorado y la estamos reemplazando. Aparte de eso, no es cierto lo que se está difundiendo en forma de rumores, de que hemos impuesto una prohibición sobre el uso de internet", decía el portavoz afgano, según una publicación en X de la cuenta @IEAUrduOfficial, supervisada por el equipo de medios de los talibanes.
Incomunicadas a más de 43 millones de personas
Organizaciones humanitarias como Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional (AI) han señalado a los talibanes como responsables directos del apagón de telecomunicaciones, que dejó incomunicadas a más de 43 millones de personas en Afganistán desde el lunes.
El régimen talibán, que gobierna Afganistán bajo una estricta interpretación de la ley islámica o sharía, ya se había declarado alarmado por el consumo de pornografía y otros contenidos contrarios a la moralidad.
A mediados de septiembre, los talibanes ordenaron cortes del acceso a internet por fibra óptica en algunas regiones del norte del país, argumentando que las medidas se habían tomado para prevenir "actividades inmorales".
La noche de este martes, la ONU instó directamente al régimen talibán a restablecer de manera inmediata y completa el acceso nacional a internet y la red de telefonía, mientras continúa "comprometiéndose activamente con las autoridades de facto en apoyo del pueblo afgano".
La interrupción de comunicaciones comenzó el pasado lunes a las 17:00 hora local, según reportaron medios afganos, cuando los servicios de fibra óptica en el país fueron totalmente interrumpidos y las redes móviles también cayeron. La declaración del portavoz Mujahid ha sido la primera de los fundamentalistas afganos desde el inicio del corte, un silencio de dos días.