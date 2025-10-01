Guerra Ucrania - Rusia en directo | Von der Leyen: "Rusia está testando a la UE y tratando de crear división y ansiedad"
- Los líderes de la UE debaten en Copenhague el fortalecimiento de la defensa europea
La guerra en Ucrania cumple este miércoles 1.314 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Sánchez asegura el apoyo de España para que Europa afronte el "neoimperialismo" de Putin
- Von der Leyen: "Rusia está testando a la UE y tratando de crear división y ansiedad"
- Frederiksen pide una "perspectiva europea" para responder a los incidentes con drones
16:10
Los líderes europeos continúan reunidos en la cumbre informal que se celebra en Dinamarca y en la que están abordando el refuerzo de la seguridad del continente y el respaldo a Ucrania. Mira aquí toda la información sobre la cumbre:
16:00
Un tribunal de Polonia prolonga la prisión del ucraniano sospechoso del sabotaje del Nord Stream
Un tribunal polaco ha decidido mantener en prisión al ucraniano detenido por su presunta participación en las explosiones que dañaron el gaseoducto Nord Stream en 2022. El detenido, Volodymyr Z., fue arrestado el martes en Varsovia y permanecerá bajo custodia al menos una semana, hasta que se decida si es extraditado a Alemania, propietario del Nord Stream.
Su abogado, Tymoteusz Paprocki, ha asegurado a la prensa que recurrirá la decisión. "Si alguien vive en un país determinado durante tres años y medio, en mi opinión, decir que existe un riesgo de fuga no es muy convincente", ha señalado.
El acusado se enfrenta a los cargos de conspiración para ejecutar un ataque con explosivos y "sabotaje anticonstitucional", según afirmó la fiscalía alemana el martes. Este es el segundo ciudadano ucraniano detenido por su vínculo con los ataques al gaseoducto después de que en agosto detuvieran en Italia a un hombre acusado de coordinar los ataques.
14:35
Sánchez asegura el apoyo de España para que Europa afronte el "neoimperialismo" de Putin
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, garantizó este miércoles la labor constructiva de España para que Europa haga frente a los retos de seguridad que tiene ante sí, como las consecuencias del "neoimperialismo" del presidente ruso, Vladímir Putin.
Sánchez participa este miércoles en Copenhague en una reunión informal de los Veintisiete y el jueves en la séptima cumbre de la Comunidad Política Europea, que agrupa a los socios de la UE y a la mayoría del resto de países del continente que no forman parte del club comunitario.
A su llegada a la sede de la primera de las reuniones, en declaraciones a los periodistas, resaltó el momento difícil y complejo que se está viviendo en la frontera este europea a consecuencia de los ataques híbridos y de la guerra en Ucrania.
Subrayó que en las cumbres de Copenhague se hablará de seguir manteniendo el pleno apoyo a Ucrania, un país del que dijo que quiere decidir libremente su futuro e integrarse en Europa.
También se abordará el reto de la industria de defensa europea para que provea de las suficientes capacidades que permitan hacer frente al desafío geopolítico que representa el "neoimperialismo de Putin".
"Aquí estará España participando de manera constructiva", aseguró ante este y otros asuntos que se van a analizar en la capital danesa.
Citó entre ellos igualmente el problema de la desinformación en el ámbito digital y los ataques híbridos que ha habido en las últimas semanas con motivo de las elecciones en Moldavia con el objetivo de Rusia de influir en ellas.
Sánchez expresó su satisfacción por el hecho de que esos ataques no impidieran el triunfo de Acción y Solidaridad, partido proeuropeo de la actual presidenta moldava, Maia Sandu.
Con ella coincidirá este jueves en la cumbre de la Comunidad Política Europea y también en una de las dos mesas redondas en las que se dividirán los líderes en ese encuentro.
En concreto, la dedicada a abordar las tradicionales y las nuevas amenazas a la seguridad, que estará copresidida por el mandatario francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Albania, Edi Rama.
El presidente del Gobierno avanzó que también pondrá sobre la mesa de estas cumbres un asunto que dijo que es de especial relevancia para España, la emergencia climática desde el punto de vista del reto que conlleva para la seguridad europea.
13:57
Letonia cree que el "muro de drones" de la UE podría estar listo en año y medio
La primera ministra de Letonia, Evika Silina, apuesta por acelerar el desarrollo del "muro de drones" que aspira a crear la Unión Europea (UE) para protegerse de incursiones de ese tipo de aeoronaves procedentes de Rusia, y afirmó que esta medida podría estar lista "dentro de un año y medio".
La mandataria del país báltico se pronunció así a su llegada a la cumbre informal de la UE que se celebra en Copenhague, una cita en la que se abordará cómo reforzar la defensa europea ante las crecientes amenazas que los Veintisiete afrontan en su flanco oriental.
"Es una reunión muy oportuna, porque los rusos no paran de realizar incursiones con sus drones... Es algo muy inusual y vamos a ver lo que podemos hacer junto a la OTAN", dijo Silina.
La primera ministra letona recordó de que los países bálticos han experimentado frecuentes incidentes con drones de origen ruso a raíz de la invasión rusa de Ucrania, y señaló que se trata de un asunto de seguridad "que afecta a toda Europa", como muestran las incursiones que también ha sufrido Dinamarca recientemente.
13:54
La UE entrega a Ucrania 2.000 millones de euros para comprar drones
La Comisión Europea entregó este miércoles 2.000 millones de euros a Ucrania para la compra de drones, dentro de un desembolso más amplio de 4.000 millones de euros en créditos financiados con los beneficios extraordinarios que generan los activos rusos inmovilizados en la UE por las sanciones.
El pago forma parte de los 18.100 millones de euros en ayudas que dará la UE como parte del paquete de 45.000 millones de euros en créditos de este tipo aprobados por el G7 (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón, Francia, Alemania e Italia).
El desembolso llega después de que la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, anunciase el mes pasado que la UE adelantaría el pago a Kiev de 6.000 millones de esos préstamos y el mismo día en que los líderes de los Veintisiete debaten en Copenhague nuevas fórmulas para utilizar esos activos congelados en apoyo a Kiev.
Estos 4.000 millones "ayudarán a Ucrania a cubrir sus crecientes necesidades financieras, incluido en el sector de la defensa" y, específicamente, "2.000 millones del desembolso se asignarán a drones, en línea con el acuerdo entre la UE y Ucrania", según indicó la Comisión Europea en un comunicado.
La presidenta de la institución argumentó ayer que esa adquisición de drones permitirá a Kiev "ampliar su capacidad y utilizarla al máximo" así como a la Unión Europea "beneficiarse de esta tecnología".
Con este desembolso, la UE ya ha entregado a Ucrania 14.000 millones de los 18.100 previstos en el acuerdo del G7.
Los Veintisiete discuten ahora la posibilidad de utilizar esos activos rusos inmovilizados, en concreto el efectivo que generan conforme van venciendo, para proporcionar un "préstamo de reparación" a Kiev que solo tenga que ser devuelto por las autoridades ucranianas una vez que Rusia pague compensaciones de guerra y se levanten las sanciones comunitarias a Moscú.
13:53
Von der Leyen: "Rusia está testando a la UE y tratando de crear división y ansiedad"
La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, ha dicho que Rusia está "testando a la Unión Europea" y tratando de generar "división y ansiedad" con su escalada de incursiones de drones en espacios aéreos de Estados miembros.
Von der Leyen se pronunció así a su llegada a la cumbre informal de líderes de la UE que se celebra en Copenhague, y en la que se abordará el refuerzo de las capacidades defensivas comunitarias frente a lo que se considera "amenazas híbridas" de Moscú, así como la financiación a Ucrania.
La mandataria afirmó que existe "un patrón" vinculado a Moscú en los incidentes con drones y cazas que han sufrido recientemente Polonia y Estonia, así como Dinamarca en los últimos días, aunque señaló que en este último caso "son las autoridades danesas las que deben determinar el origen".
Rusia "está tratando de testarnos y de generar división y ansiedad en nuestras sociedades", algo que la UE "no va a permitir", aseveró.
En ese contexto, la CE ha preparado un documento de trabajo con líneas maestras para reforzar las capacidades defensivas de la UE que incluye medidas concretas como la creación de un "muro de drones" o la llamada "Vigilancia del Flanco Oriental", iniciativas que serán discutidas hoy en Copenhague.
El Ejecutivo comunitario también ha elaborado una propuesta para conceder un "préstamo de reparación" a Ucrania a la altura de 140.000 millones de euros, financiado con el efectivo que generan los activos rusos inmovilizados en la UE por las sanciones, que serviría para costear su defensa o necesidades presupuestarias.
13:46
Suecia apoya el uso de activos rusos congelados de forma "más ofensiva"
El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, se declara a favor de utilizar los activos rusos congelados de forma "más ofensiva" para apoyar a Ucrania.
"Estoy totalmente a favor de ello..., es simplemente inaceptable tener todos estos activos congelados y considerarlos patrimonio ruso sin posibilidad de utilizarlos a favor de Ucrania", ha declarado a la prensa en la reunión con líderes de la UE en Dinamarca.
13:41
Finlandia dice que la cumbre de Copenhague ocurre en una "situación difícil" por la actitud rusa
El primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, ha dicho este miércoles que la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en Copenhague tiene lugar en una "situación difícil" debido a la actitud de Rusia, pues Moscú mantiene su guerra contra Ucrania y actúa con drones en Europa.
"La situación de seguridad es muy difícil. Rusia continúa su guerra de agresión en Ucrania día y noche, matando gente, y ahora los drones -incluso aquí, en Copenhague- subrayan cuán difícil es la situación", ha dicho Orpo en declaraciones previas a la reunión de los líderes europeos este miércoles en la capital danesa.
13:27
Frederiksen pide una "perspectiva europea" para responder a los incidentes con drones
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha pedido a su llegada a la reunión informal de jefes de Estado y de Gobierno de la UE que se celebra en Copenhague que todos los países de la UE reconozcan los incidentes con drones que han sufrido recientemente países como Dinamarca, Noruega y Polonia como parte de una “guerra híbrida” que a su juicio debe afrontarse desde una perspectiva común europea.
"Espero que todos reconozcan ahora que hay una guerra híbrida", ha dicho Frederiksen tras ser preguntada por una periodista por cómo convencer de acelerar el rearme de Europa a países como Italia o España, que se han mostrado menos entusiastas que la mayoría de Gobiernos del norte de Europa sobre los planes avanzados por Bruselas en este sentidos.
La primera ministra danesa agregó que ve la cuestión “desde una perspectiva europea”, y afirmó, pese a que Copenhague no ha atribuido directamente a Moscú los lanzamientos de drones registrados en los últimos días en su territorio, que sólo Rusia quiere intimidar a los países de la UE.
13:26
Tusk reclama menos regulaciones para impulsar la competitividad en la Unión Europea
El primer ministro polaco, Donald Tusk, aboga por la desregulación en la Unión Europea (UE) como principal medio para impulsar la competitividad de los Estados y las empresas del viejo continente, porque "nos hemos convertido en una potencia reguladora" y "la competencia en el mercado mundial es brutal".
Tusk pronunció estas palabras en una rueda de prensa al comienzo de la cumbre de líderes comunitarios de este miércoles en Copenhague.
El líder polaco -junto al presidente francés, Emmanuel Macron; la primera ministra danesa, Mette Frederiksen; y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen- describió al mercado único como "la herramienta más poderosa" en manos de la Unión para avanzar en su desarrollo económico.
Además, insistió en que "no se trata solamente de una zona de libre comercio, sino de un bien común".
Tusk recordó que, durante la Presidencia polaca que abarcó la primera mitad de 2025, "la desregulación fue prácticamente una obsesión personal y la base", junto a la seguridad, del mandato polaco.
Sobre el impulso a la industria armamentística europea, el primer ministro polaco alertó de que, si bien la UE debería producir sus propias armas, "debido a los altos precios de la energía y los objetivos climáticos, las empresas de defensa están abandonando Europa".
"Nuestras ambiciones no pueden significar la imposición de más cargas a las empresas. No pueden significar que, debido a (las regulaciones en) Europa, las empresas pierdan su competitividad global", dijo Tusk, quien añadió que "no podemos aumentar continuamente nuestras ambiciones climáticas cuando otros no lo hacen".
13:19
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) llegan a la cumbre informal en Copenhague para abordar el fortalecimiento de la capacidad de defensa de Europa, en un ambiente de alta seguridad por los últimos incidentes con drones y cazas rusos en el flanco oriental de la OTAN.
12:36
Rusia rechaza las acusaciones de ataques a la central de Zaporiyia
El Kremlin ha rechazado las acusaciones sobre supuestos ataques a la central nuclear de Zaporiyia, planta que está bajo control de Moscú, subraya.
"Está bajo nuestro control, por lo que la parte rusa garantiza la seguridad en esta estación", ha declarado el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Peskov agrega que "no es ningún secreto" que la planta y su infraestructura sufren "constantes ataques" de las fuerzas de Kiev.
"Como podrán imaginar, es, como mínimo, absurdo acusar a la parte rusa de bombardear una estación que ella misma controla", ha insistido.
El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) pidió este martes a Rusia el "cese inmediato" de las operaciones militares en torno a la central nuclear de Zaporiyia, "para permitir la "restauración urgente de las líneas eléctricas" en aras de garantizar la seguridad.
Según recuerda un comunicado de un portavoz del SEAE, esta central nuclear volvió a perder la semana pasada su última fuente de alimentación externa.
Aunque es la décima vez que esto sucede desde el inicio de la guerra en Ucrania, "este es el corte de energía más prolongado y grave, en particular porque la actividad militar sigue impidiendo la reparación y reconexión de las líneas eléctricas".
11:56
El líder opositor moldavo denuncia que Occidente quiere convertir el país en una nación "anti-Rusia"
El expresidente moldavo y uno de los líderes de la oposición del país, Ígor Dodon, asegura que Occidente quiere convertir Moldavia en una "anti-Rusia", a imagen y semejanza de la vecina Ucrania, en una entrevista con la agencia oficial rusa TASS.
Occidente, dice Dodon, ayudó al gobernante Partido Acción y Solidaridad (PAS), de la presidenta europeísta Maia Sandu, a ganar las parlamentarias del domingo pasado con el objetivo de transformar el país en "una anti-Rusia, siguiendo el ejemplo de la vecina Ucrania".
"Dada la división de la sociedad moldava, eso puede desembocar en un gran desastre", afirma el político opositor.
Dodon reitera que el Bloque Electoral Patriótico (BEP), que quedó en el segundo lugar después de PAS, sigue sin reconocer el resultado de los comicios y defenderá su verdad en los tribunales y en las calles.
Según el opositor, su fuerza utilizará todos los medios legales para demostrar que el oficialismo "falseó" el resultado de las elecciones a través de la comisión electoral y otras instituciones estatales.
Según datos oficiales, el PAS obtuvo la mayoría en el Parlamento moldavo con el 50,2 %, seguido por el Bloque Electoral Patriótico, con el 24,2 % de los sufragios.
Otras tres formaciones, el bloque Alternativa (7,96 %), el Partido Nuestro (6,2 %) y Democracia en Casa (5,62 %) accederán al reparto proporcional de los 101 escaños que conforman del Parlamento moldavo.
El voto el exterior fue decisivo para la mayoría del PAS, ya que obtuvo el 78,11 % de 277.962 votos emitidos fuera del país.
El partido de Maia Sandu se impuso también con mayoría absoluta en el municipio de Chisinau, donde obtuvo el 52,68 % o 194.999 votos. Mientras, el BEP salió victorioso en las regiones de Gagauzia y Transnistria.
11:54
Rusia ve necesario restablecer el suministro eléctrico externo de Zaporiyia lo antes posible
La administración rusa de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia ha dicho que la situación en la planta está bajo control y que los niveles de radiación son normales, pero que es importante restablecer el suministro eléctrico externo lo antes posible, informa Reuters.
La enorme central nuclear de Zaporiyia, construida por la Unión Soviética, en el sur de Ucrania, se refrigera con generadores diésel de emergencia por noveno día tras el corte de una línea eléctrica externa.
11:22
Rusia afirma haber tomado otra aldea en el este de Ucrania
El Ministerio de Defensa ruso informa en un comunicado publicado en Telegram el miércoles que sus fuerzas habían capturado la aldea de Verbove, en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, informa Reuters.
10:15
Unos 42.000 hogares están sin luz en Odesa por los últimos ataques rusos
Unos 42.000 clientes en 32 municipios permanecían el miércoles por la mañana sin electricidad en la región de Odesa del sur de Ucrania debido a los últimos ataques rusos que han afectado al sistema eléctrico ucraniano, según informó la empresa privada de electricidad DTEK.
Durante la pasada jornada, los especialistas de DTEK devolvieron el suministro a otros 112.000 clientes en 188 localidades de la misma región ribereña del mar Negro que también se habían quedado sin luz.
Desde el comienzo de la guerra, Rusia ha atacado repetidamente infraestructuras energéticas ucranianas, destruyendo numerosas centrales y subestaciones eléctricas y dañando también otros tipos de equipamiento.
Ucrania ha tenido que aplicar en varias fases del conflicto un régimen de racionamiento de electricidad para hacer frente al déficit causado por los bombardeos rusos.
10:13
Economía crea una oficina para ayudar a las empresas interesadas en invertir en Ucrania
El Ministerio de Economía ha creado la Oficina española para la Reconstrucción de Ucrania cuyo objetivo principal será ayudar a las empresas españolas interesadas en invertir en proyectos sobre el terreno en este país.
La nueva oficina -explica el real decreto que regula su creación, publicado este miércoles en el BOE- ayudará a movilizar instrumentos financieros oficiales, garantizará la coordinación y facilitará a las empresas "visitas regulares a Ucrania".
El objetivo es que sirva de "ventanilla única" a las empresas del sector privado interesadas en aprovechar la "oportunidad económica" de la reconstrucción del país -cifrada en 486.000 millones de dólares (unos 413.000 millones de euros) en los próximos diez años- al tiempo que contribuyen a su recuperación.
Además, se reforzarán las oficinas económicas y comerciales de las embajadas en Kiev y Varsovia.
Junto con la creación de la oficina, el real decreto aborda una reestructuración de la secretaría de Estado de Comercio con el objetivo de dotarla de los "recursos y capacidades necesarios para afrontar los desafíos globales y aprovechar las oportunidades que ofrece la economía internacional".
Las nuevas denominaciones de las direcciones generales de Inteligencia Económica y Comercial (antes de Comercio Internacional e Inversiones) y de Política Comercial y Seguridad Económica (antes de Política Comercial) conllevarán la reestructuración de las subdirecciones generales.
10:13
Rusia derriba 20 drones ucranianos sobre cuatro regiones rusas
Las defensas antiaéreas rusas han derribado esta noche 20 drones de ala fija ucranianos sobre cuatro regiones del país, informa este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.
Según el parte castrense, los aparatos no tripulados fueron interceptados y destruidos sobre las regiones de Bélgorod (8), Rostov (8), Sarátov (3) y Vorónezh (1).
Debido al ataque, el aeropuerto de Sarátov suspendió temporalmente sus operaciones, que fueron reanudadas una vez que cesaron las amenazas para la seguridad de los vuelos.
En la región de Yaroslavl, a unos 100 kilómetros al norte de Moscú, estalló un incendio en una refinería de petróleo, que según el gobernador de esa entidad, Mijaíl Yevráev, fue producto de un fallo tecnológico.
"Los ciudadanos temían que el incendio pudiera haber sido resultado de un ataque enemigo con drones. Sin embargo, lo ocurrido no está relacionado con ello. Hoy (en la región) no se registraron ataques con drones. El incendio es de carácter tecnológico", escribió Yevráev en su canal de Telegram.
Durante los últimos meses Ucrania ha lanzado ataques continuamente contra las refinerías de petróleo rusas, lo cual ha provocado un déficit de combustible y un incremento de los precios.
En la anexionada península de Crimea la situación se ha tornado más grave en los últimos días, ya que a esto se suman dificultades en el traslado de combustible a través del estrecho de Kerch debido al mal tiempo.
Este lunes, las autoridades de la península ordenaron racionar la venta de gasolina a particulares para hacer frente al déficit de combustible.
El líder crimeo, Serguéi Axiónov, anunció que en las gasolineras solo se dispensarán hasta 30 litros por automóvil.
8:18
Medvedev asegura que Trump no ha enviado submarinos nucleares cerca de Rusia
El expresidente ruso Dmitry Medvedev ha afirmado que Estados Unidos no ha enviado submarinos nucleares a las costas rusas, como Donald Trump había prometido. Trump calificó este martes a Medvedev de "estúpido" y afirmó haber trasladado uno o dos submarinos a la costa rusa. En agosto, declaró haber ordenado el traslado de dos submarinos nucleares a las "regiones apropiadas" en respuesta a las amenazas de Medvedev.
"Nuevo episodio de la serie de suspense", ha declarado Medvedev en X en inglés: "Trump ha vuelto a mencionar los submarinos que supuestamente 'envió a las costas rusas', insistiendo en que están 'muy bien escondidos'" (Reuters).
6:25
Unidades de defensa aérea rusas destruyen 20 drones ucranianos
Varias unidades de defensa aérea rusas han destruido 20 drones ucranianos durante la madrugada de este miércoles, ha informado la agencia de noticias RIA citando al Ministerio de Defensa ruso. Fuente: Reuters.
3:51
Un ataque aéreo ruso deja seis heridos y provoca incendios en Járkov, según Kiev
Un ataque aéreo ruso contra la ciudad de Járkov, en el noreste de Ucrania, ha causado seis heridos y varios incendios. Cinco de los heridos, todos adultos, han sido hospitalizados, según ha confirmado Oleh Synehubov, gobernador de la región de Járkov, en la aplicación de mensajería Telegram.
Ihor Terekhov, alcalde de Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania y capital de la región, ha indicado que el ataque también ha provocado un incendio en uno de los mercados de la ciudad y en algunos edificios residenciales. Fuente: Reuters
-
2:26
Bruselas pide a Rusia el fin de los ataques a la central nuclear de Zaporiyia
El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) ha pedido a Rusia el "cese inmediato" de las operaciones militares en torno a la central nuclear de Zaporiyia, "para permitir la "restauración urgente de las líneas eléctricas" en aras de garantizar la seguridad.
Según recuerda un comunicado de un portavoz del SEAE, que recoge Efe, esta central nuclear volvió a perder la semana pasada su última fuente de alimentación externa.
Aunque es la décima vez que esto sucede desde la invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas, "este es el corte de energía más prolongado y grave, en particular porque la actividad militar sigue impidiendo la reparación y reconexión de las líneas eléctricas".
Por ello, ha instado a Rusia a que "cese de inmediato todas las operaciones militares en torno a la central nuclear para permitir la restauración urgente de las líneas eléctricas", ya que la central "depende actualmente únicamente de generadores diésel de emergencia para obtener la electricidad necesaria" en aras de garantizar la seguridad nuclear y la "perdida prolongada" podría comprometerla.
1:05
La princesa Ana del Reino Unido visita Ucrania para apoyar a los niños afectados por la guerra
La princesa Ana del Reino Unido, hija de la fallecida reina Isabel, visitó Ucrania para expresar su solidaridad con los niños y las familias que sufren el impacto de la guerra, según anunció el miércoles el Palacio de Buckingham e informa Reuters.
Ana, quien celebró su 75.º cumpleaños en agosto, se reunió con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, durante su visita a Kiev el martes, donde abordaron el continuo apoyo británico a Ucrania, entre otros temas.
La princesa Ana también rindió homenaje en un acto conmemorativo en honor a los niños fallecidos desde el inicio del conflicto en febrero de 2022. Estuvo acompañada por la primera dama ucraniana, Olena Zelenska, y depositó un juguete como homenaje. Ana también habló con niños ucranianos desplazados o deportados por Rusia y visitó un centro de rehabilitación, donde conoció a veteranos que regresaban del frente.
La visita de Ana a Ucrania se produce tras la de su sobrino, el príncipe Enrique, hijo menor del rey Carlos, quien viajó a Kiev a principios de este mes con un equipo de su Fundación Invictus Games para destacar los planes de la organización benéfica de apoyar la rehabilitación de soldados heridos.
0:23
Rumanía planea la producción de drones defensivos con Ucrania para proteger el este de la OTAN
Rumanía espera establecer rápidamente la producción de drones defensivos en su territorio con Ucrania para uso nacional, así como para los aliados de la Unión Europea y la OTAN, ha señalado la ministra de Asuntos Exteriores, Oana Toiu, en una entrevista a Reuters. Según ha declarado, las conversaciones con Ucrania comenzaron antes de las incursiones en el espacio aéreo que la región ha atribuido a Rusia en las últimas semanas.
"Creemos que es estratégico que el flanco oriental esté mejor protegido, especialmente en defensa aérea. Por lo tanto, lo que estamos haciendo en esa dirección es crear las alianzas necesarias, por ejemplo, con Ucrania para construir drones defensivos para el futuro", ha señalado.
0:00
Buenas noches. Continúa la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este miércoles cumple 1.314 días desde el inicio de la invasión rusa. Aquí puedes leer lo ocurrido este martes.