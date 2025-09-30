Guerra Ucrania - Rusia, resumen del 30 de septiembre | Trump dice estar decepcionado con Putin por no poner fin a la guerra en Ucrania

0:44

Putin afirma que Rusia prevalece en una "batalla justa" en Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha considerado que las fuerzas rusas están prevaleciendo en lo que describió como una "batalla justa" en Ucrania. "Nuestros combatientes y comandantes pasan al ataque, y todo el país, toda Rusia, está librando esta batalla justa y trabajando duro", ha declarado Putin en un video publicado en el sitio web del Kremlin.

"Juntos defendemos nuestro amor por la Patria y la unidad de nuestro destino histórico; luchamos y prevalecemos".

Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022, calificándola de "operación militar especial" para desmilitarizar y desnazificar a su vecino. Kiev y sus aliados afirman que la invasión es un intento imperialista no provocado de apoderarse de territorio.

Rusia controla casi 114.500 kilómetros cuadrados, o el 19%, de Ucrania, incluyendo Crimea, y una gran parte del territorio en el este y sureste del país, según mapas de código abierto del campo de batalla.