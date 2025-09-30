Guerra Ucrania - Rusia, resumen del 30 de septiembre | Trump dice estar decepcionado con Putin por no poner fin a la guerra en Ucrania
- Una familia de cuatro personas ha muerto en un ataque con drones rusos en la región de Sumy, en el norte de Ucrania
La guerra en Ucrania cumple este martes 1.313 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Trump dice ante líderes militares en EE.UU. que quiere reunir a Putin y Zelenski
- Ucrania se suma a otros países y envía expertos a Dinamarca tras los incidentes con drones
- Rusia derriba decenas de drones ucranianos sobre cinco de regiones rusas
- Rumanía encuentra otro dron ruso caído en su territorio
Guerra Ucrania - Rusia, resumen del día 1.313 del conflicto:
-
0:00
Buenas noches. Continúa la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este martes cumple 1.313 días desde el inicio de la invasión rusa. Aquí puedes leer lo ocurrido este lunes.
-
0:44
Putin afirma que Rusia prevalece en una "batalla justa" en Ucrania
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha considerado que las fuerzas rusas están prevaleciendo en lo que describió como una "batalla justa" en Ucrania. "Nuestros combatientes y comandantes pasan al ataque, y todo el país, toda Rusia, está librando esta batalla justa y trabajando duro", ha declarado Putin en un video publicado en el sitio web del Kremlin.
"Juntos defendemos nuestro amor por la Patria y la unidad de nuestro destino histórico; luchamos y prevalecemos".
Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022, calificándola de "operación militar especial" para desmilitarizar y desnazificar a su vecino. Kiev y sus aliados afirman que la invasión es un intento imperialista no provocado de apoderarse de territorio.
Rusia controla casi 114.500 kilómetros cuadrados, o el 19%, de Ucrania, incluyendo Crimea, y una gran parte del territorio en el este y sureste del país, según mapas de código abierto del campo de batalla.
-
08:30
Al menos cuatro muertos en un ataque en Sumy
Una familia de cuatro personas ha muerto en un ataque con drones rusos en la región de Sumy, en el norte de Ucrania, según ha informado el jefe de la administración militar regional, Oleg Grygorov.
"Esta noche, el enemigo ha atacado un edificio residencial en la localidad de Chernechshyna, en el área metropolitana de Krasnopillia, con un dron de combate", ha dicho en Telegram. "En esa casa vivía una pareja con dos hijos pequeños. Por desgracia, nadie ha conseguido escapar".
"Los equipos de rescate sacaron los cadáveres de cuatro personas fallecidas de entre los escombros: los padres y sus hijos de 6 y 4 años", ha precisado.
-
9:25
El préstamo a Ucrania con cargo a los activos rusos financiaría la industria de defensa de la UE, según Von der Leyen
Parte de un préstamo de reparación a Ucrania, propuesto por la Comisión Europea y respaldado por activos rusos congelados, se destinaría a la adquisición de material de defensa en Europa, según ha declarado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Von der Leyen ha asegurado que la propuesta no implicaba la incautación de los activos congelados y que Ucrania devolvería el préstamo si Rusia pagara las reparaciones.
-
10:43
Putin felicita a los rusos en el aniversario de la anexión de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha felicitado sus ciudadanos con motivo del tercer aniversario de la anexión de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, que en Rusia se celebra como el día de la reunificación con esos territorios.
"Les felicito cordialmente con motivo de esta festividad: el Día de la Reunificación de las Repúblicas Populares de Donetsk y Luhansk, de las regiones de Zaporiyia y de Jersón con nuestro gran país unido", ha dicho el mandatario en un videomensaje publicado en la web del Kremlin y retransmitido por televisión.
El mandatario ha dicho que hace tres años los habitantes de esas regiones tomaron la decisión "estar con su patria, con Rusia, regresar a su familia, de la que siempre fueron parte". Hacía referencia a las referendos celebraos en las cuatro regiones, a que la comunidad internacional negó toda legitimidad.
-
11:18
Rusia derriba decenas de drones ucranianos sobre cinco de regiones rusas
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 81 drones de ala fija ucranianos sobre cinco regiones del país, según ha informado el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.
Según el parte castrense, 74 de los aparatos abatidos las pasada noche fueron destruidos en cuatro regiones limítrofes con Ucrania, mientras que los otros siete fueron derribados en la región de Volgogrado, a más de 140 kilómetros de la frontera ucraniana.
Durante los últimos meses, Ucrania ha lanzado ataques continuamente contra las refinerías de petróleo rusas, lo cual ha provocado un déficit de combustible y un incremento de los precios.
-
12:15
El Kremlin afirma que muchos habitantes de de Odesa y Mykolaiv quieren "unir su destino" al de Rusia
El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha dicho que hay muchos habitantes de las regiones ucranianas de Odesa y Mykolaiv que quieren "unir su destino al de Rusia", pero que tienen miedo de expresarlo abiertamente. Respondía así a una pregunta hipotética sobre qué pasaría si se permitiera a los habitantes de esas regiones votar sobre si quieren formar parte de Rusia.
Rusia declaró en 2022 que otras cuatro regiones de Ucrania(Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia) formaban ahora parte del territorio ruso, tras celebrar referéndums que fueron denunciados por Kiev y sus aliados occidentales como ilegales y coercitivos.
-
12:55
Detenido en Polonia un ciudadano ucraniano buscado por las explosiones del Nord Stream
El ciudadano ucraniano Volodímir Z., buscado por Alemania por su presunta participación en las explosiones del Nord Stream, ha sido detenido en Polonia, tal y como ha confirmado a la agencia Reuters su abogado.
Según la mencionada agencia, la emisora de radio privada polaca RMF FM ha informado de que el hombre era buscado en virtud de una orden de detención europea emitida por un tribunal alemán.
-
13:56
Ucrania se suma a los países que han enviado expertos a Dinamarca tras los incidentes con drones
Ucrania ha enviado un grupo de especialistas en drones a Dinamarca que se suma a los profesionales desplegados por países como Alemania, Francia y Suecia para ayudar a Copenhague a hacer frente a posibles nuevas amenazas de vehículos no tripulados desconocidos, según ha anunciado hoy el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
“Nuestro grupo de especialista ha comenzado una misión de despliegue en Dinamarca para compartir la experiencia única de Ucrania en hacer frente a drones”, ha dicho Zelenski en X, donde ha agregado que los ucranianos enviados al país nórdico participarán en ejercicios conjuntos con personal de otros países.
-
14:45
Kellogg anima al Senado de EE.UU. a aprobar sanciones a Rusia sin esperar a Trump
El representante especial de la Casa Blanca para Ucrania, el general retirado Keith Kellogg, ha animado al Senado de EE.UU. a aprobar el proyecto de ley de sanciones a Rusia que abandera el senador republicano Lindsey Graham sin esperar al visto bueno del presidente Donald Trump.
“Para mí, esto pondría otra bala en el revólver para que el presidente la use si la quiere usar”, ha dicho Kellogg durante una intervención en el Foro de Seguridad de Varsovia.
Kellogg ha sugerido que en el proyecto de ley —iniciado por Graham junto con el senador demócrata Richard Blumenthal— se podría incorporar una moratoria que permita a Trump no aplicarla de forma inmediata si el texto se aprobara.
El proyecto de ley de Graham y Blumenthal cuenta con el apoyo de decenas de senadores y prevé la imposición de aranceles del 500% a países que continúen comprando petróleo de Rusia. (Efe)
-
15:54
Trump dice ante líderes militares en EE.UU. que quiere reunir a Putin y Zelenski
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elogiado lo que ha descrito como su capacidad para pacificar durante un discurso ante militares este martes, pero ha afirmado que los conflictos en Gaza y Ucrania seguían latentes a pesar de la mediación de su Administración.
En un discurso ante comandantes militares en Quantico, Virginia (EE.UU.), Trump ha afirmado que el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, deben reunirse para resolver la guerra de Moscú en Ucrania.
-
16:18
La UE busca respuestas a los "ataques híbridos" de Moscú en una cumbre en Copenhague
Los líderes de la Unión Europea se reunirán este miércoles en una cumbre informal en Copenhague para discutir vías para fortalecer las capacidades defensivas ante la reciente escalada de incidentes con drones y cazas rusos en sus fronteras orientales, considerados una serie de provocaciones "híbridas" de Moscú.
El emblemático Palacio de Christiansborg es el lugar elegido por la presidencia danesa de turno de la UE para la cita, que será seguida el jueves por otra reunión de la Comunidad Política Europea (CEP), un foro más amplio que además de a los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete incluye a los de otros países europeos, entre ellos el Reino Unido, y a organismos como la OTAN.
La cumbre llega en un ambiente de inquietud creciente en la UE por la sucesión de incursiones de cazas y drones rusos en los espacios aéreos de Polonia y Estonia, así como de la presencia de pequeñas aeronaves no tripuladas en las cercanías de aeropuertos de la propia Dinamarca que causaron disrupciones del tráfico aéreo, al igual que una serie de ataques informáticos que afectaron a varios aeródromos europeos.
Si bien en algunos casos es difícil identificar el origen de los drones o de los ciberataques, los servicios europeos de inteligencia consideran que todo forma parte de una estrategia de “ataques híbridos” y sistemáticos dirigida a testar las capacidades de respuesta de los estados miembros de la UE y de la OTAN, según han señalado fuentes diplomáticas.
-
16:55
Trump dice que desplegó submarinos nucleares frente a Rusia porque "nos amenazó un poco"
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha declarado que ordenó el envío de dos submarinos nucleares cerca de Rusia porque "nos amenazó un poco recientemente". El mandatario, que ha hecho esta revelación ante una inhabitual congregación de generales en Quantico (Virginia), ha añadido que Estados Unidos está "25 años" por delante de Rusia y China en esa tecnología de proyección de fuerza y armas nucleares.
-
17:24
La Fiscalía alemana confirma que el detenido en Polonia es uno de los buzos de Nord Stream
La Fiscalía General del Estado de Alemania (GBA) ha confirmado que un ciudadano ucraniano ha sido detenido este martes en Polonia como sospechoso de haber participado en el sabotaje en 2022 de los gaseoductos rusos Nord Stream 1 y 2, tal y como habían adelantado medios polacos.
La portavoz de la GBA Ines Peterson ha declarad que el individuo, identificado como Vladímir Z. y detenido cerca de Varsovia por la policía polaca en base a una orden de detención europea, es presuntamente "uno de los buzos" que colocaron las cargas explosivas.
Según la Fiscalía, Vladímir Z., buzo de formación, formó parte del grupo de personas que en septiembre de 2022 se hizo a la mar en un yate de vela desde el puerto alemán de Rostock, alquilado con documentos de identidad falsos y a través de intermediarios.
"El acusado participó en las inmersiones que fueron necesarias" para colocar los explosivos, ha señalado la institución en un comunicado, en el que ha destacado que después de que sea extraditado de Polonia, el detenido comparecerá ante el juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia.
-
17:55
Pescadores turcos hallan un dron náutico armado en el mar Negro
Pescadores de Trabzon, en la costa del mar Negro de Turquía, han encontrado en alta mar una embarcación no tripulada con explosivos, también conocida como "dron náutico", según ha informado este martes la prensa turca.
Los pescadores han descubierto la embarcación durante la noche en alta mar y la han remolcado hasta el puerto de Yoroz, a una veintena de kilómetros al noroeste de la capital provincial, Trabzon, donde han avisado a los guardacostas. El presidente de la cooperativa portuaria de Yoroz, Ismail Yilmaz, ha declarado a la cadena turca NTV que los equipos habían "detectado una bomba en el interior" de la embarcación.
Las autoridades han tomado inmediatamente amplias medidas de seguridad y han acordonado el puerto, mientras un equipo de expertos en desactivar explosivos ha investigado la embarcación. La oficina del gobernador provincial ha confirmado en un comunicado que los pescadores habían subido en sus redes "un objeto extraño de fabricación extranjera", que está actualmente bajo investigación, pero sin dar más detalles.
En las fotografías y vídeos distribuidos por la agencia de noticias turca Anadolu se aprecia una embarcación cerrada de color gris, de unos 5 metros de largo, varada sobre el muelle, que muestra gran similitud con los drones náuticos Magura V5 de fabricación ucraniana.
-
18:24
Rusia expulsará a un diplomático austriaco en represalia a Viena por expulsar a un diplomático ruso
Rusia expulsará a un diplomático austriaco en respuesta a la decisión de Viena de expulsar a un diplomático ruso, según han informado las agencias de noticias estatales rusas, citando al Ministerio de Asuntos Exteriores. Según la agencia de noticias RIA, el diplomático ruso ya abandonó Austria tras la expulsión.
"Tradicionalmente, respondemos a todas estas medidas. La parte austriaca ya ha sido informada de nuestras contramedidas. Próximamente, un diplomático austriaco de rango similar abandonará Rusia", ha declarado la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zajárova.
-
19:05
La UE señala que la salida rusa de la convención contra la tortura es un desprecio a los derechos humanos
La Unión Europea ha afirmado que la decisión de Rusia de abandonar formalmente la Convención Europea para la Prevención de la Tortura y los Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes muestra el desprecio de Moscú por la protección de los derechos humanos.
"La decisión formal es un paso más en la completa retirada de Rusia de sus compromisos internacionales y demuestra claramente el desprecio de Rusia por la protección de los derechos humanos", ha declarado la portavoz de la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, en un comunicado.
Kallas ha señalado que no se han permitido visitas de supervisión a los centros de privación de libertad y ha añadido que las "principales víctimas" de la decisión de Rusia "son y serán ciudadanos rusos". Asimismo, Kallas ha subrayado que en la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia se ha documentado "el uso generalizado y sistemático de la tortura".
"La UE pide la rendición de cuentas por todos los crímenes internacionales, violaciones y abusos de los derechos humanos derivados de la guerra de agresión de Rusia. La Federación de Rusia está obligada a cumplir el Derecho Internacional", ha asegurado la política estonia.
El presidente ruso, Vladímir Putin, denunció este lunes la Convención Europea para la Prevención de la Tortura, así como sus dos protocolos, después de que las dos cámaras del Parlamento ruso aprobasen el proyecto de ley. Tras la aprobación de Putin, Rusia ya no estará obligada a permitir el acceso de inspectores internacionales a su sistema penitenciario, inspecciones que, en realidad, dejaron de tener lugar desde 2022.
-
19:33
Zelenski y Guterres hablan sobre "la repatriación de los niños ucranianos secuestrados por Rusia"
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha señalado en un mensaje en su cuenta de X, que ha conversado con secretario general de la ONU, António Guterres, sobre la Cumbre de la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos. "Contamos con el apoyo mundial para la necesidad de repatriar a todos los niños ucranianos secuestrados por Rusia. Presentaremos el proyecto de resolución este año y estamos trabajando con los países para asegurar su apoyo", ha informado Zelenski.
Ambos mandatarios también han hablado sobre la situación de la central nuclear de Zaporiyia que "actualmente sufre el apagón más prolongado hasta la fecha: siete días sin suministro eléctrico y las redes eléctricas destruidas por los bombardeos", ha informado Zelenski.
“I spoke with UN Secretary-General @antonioguterres.— Volodymyr Zelenskyy / ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ (@ZelenskyyUa) September 30, 2025
We discussed the Summit of the International Coalition for the Return of Ukrainian Children and the resolution Ukraine is preparing for the General Assembly. We count on the world’s support for the need to return all Ukrainian… pic.twitter.com/nhHIDVLF2W“
-
19:56
Rusia extiende la prohibición total de exportaciones de gasolina hasta final de año
El Gobierno ruso ha ampliado la prohibición de exportar gasolina hasta fin de año a todas las empresas comercializadoras con el fin de estabilizar el mercado interno, tras varias semanas de ataques ucranianos contra las refinerías del país. La medida ha sido anunciada por el Ejecutivo en su canal de Telegram, donde ha especificado que las limitaciones para la exportación de la gasolina para medios de transporte estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025.
Además, el Gobierno ha prohibido la exportación de diésel, combustible para barcos y otros tipos de derivados de petróleo, incluyendo los comprados en bolsa. La anterior prohibición de exportaciones fue impuesta por el Gobierno ruso en agosto y se mantuvo vigente hasta este 30 de septiembre.
El Gobierno ruso prohíbe periódicamente las exportaciones de gasolina, una medida tomada por primera vez en septiembre de 2023 y prorrogada hasta el 31 de agosto de 2024 por los mismos motivos. Rusia se ha visto obligada a imponer estas limitaciones ya que el alza de los precios del combustible en el mercado internacional estimuló a las empresas rusas a incrementar las exportaciones de gasolina y diésel, lo cual provocó un alza de los precios. Además, los recientes ataques de drones ucranianos contra varias refinerías rusas han obligado a parar estas instalaciones y generado cierto déficit en el mercado interno.
-
20:45
Yulia Naválnaya: "Estoy segura de que un día regresaré a Rusia"
La viuda del líder opositor ruso Alexéi Navalni, Yulia Naválnaya, ha asegurado en Varsovia que tiene la certeza de que regresará a una Rusia sin el presidente Vladímir Putin y que esa convicción es el motor de su activismo político desde el exilio.
"Estoy segura de que un día regresaré a Rusia. Moscú es mi ciudad. Nunca quise vivir en el exilio. Si no lo creyese, no tendría sentido seguir con mi lucha y activismo", ha declarado Naválnaya durante una charla enmarcada en el Foro de Seguridad de Varsovia que concluye este martes.
En sus declaraciones, la activista ha denunciado la situación de los derechos humanos en su país y ha afirmado que hay "incontables presos políticos en Rusia, incluidos adolescentes, ancianos, a veces solo por su actividad en redes sociales o por ver noticias sobre la guerra de Ucrania en medios extranjeros".
-
21:13
Estados Unidos se suma a los países que contribuyen a la seguridad de la cumbre en Copenhague
Estados Unidos se ha sumado a la lista de países que contribuirán a la seguridad de cara a la cumbre de líderes de la Unión Europea de este miércoles y la reunión de la Comunidad Política Europea del jueves en Copenhague, en el contexto de los incidentes provocados por varios drones en aeropuertos e instalaciones militares la última semana.
"Estamos contentos y agradecidos por que Estados Unidos también apoye a Dinamarca con capacidades anti-drones en relación con la próxima cumbre", ha informado el Ministerio de Defensa danés. "El apoyo estadounidense es expresión de la estrecha cooperación transatlántica, que también es fuerte a la hora de lidiar con ataques híbridos", ha añadido el Ministerio.
De esta manera, EE.UU. se une a Alemania, Finlandia, Francia, Países Bajos, Polonia y Suecia, que ya habían anunciado el envío de fuerzas o equipos militares para garantizar la seguridad de la cumbre. También Ucrania anunció este martes que mandaría a expertos anti-drones para dar apoyo al dispositivo de seguridad que protegerá al más de medio centenar de líderes políticos del continente que se darán cita en la capital danesa.
-
23:13
El Ministerio de Defensa de Ucrania ha publicado una nueva actualización con el número de pérdidas de personal y equipamiento militares rusos en el frente.
A pesar de las cifras, estas solo deben tomarse de forma orientativa dado que no existen fuentes independientes por ninguno de los dos bandos capaces de arrojar datos fiables con respecto al número de bajas producidas en el conflicto.
““Life without liberty is like a body without spirit.”— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 30, 2025
Khalil Gibran
The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to September 30, 2025. pic.twitter.com/1tGanyXSIm“
-
23:47
La IAEA busca restablecer la energía en la central nuclear de Zaporiyia, según Grossi
La Agencia Internacional de la Energía Atómica (IAEA) está trabajando con ambas partes del conflicto para restablecer cuanto antes el suministro eléctrico externo en la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, según ha declarado su director general, Rafael Grossi.
El presidente ucraniano advirtió horas antes de que la situación en la planta, bajo ocupación rusa, es "crítica" debido a los bombardeos que impiden la restauración de la energía necesaria para refrigerar los reactores y evitar un posible accidente nuclear.
-
23:55
Hasta aquí la narración del minuto. Buenas noches.