Guerra Ucrania - Rusia, resumen del 29 de septiembre | La Comisión Europea propone cuatro proyectos "emblemáticos" para aumentar la defensa de la UE, entre ellos un muro antidrones

- Zelenski propone construir un escudo aéreo conjunto con los aliados europeos
La guerra en Ucrania cumple este lunes 1.312 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Rumanía encuentra otro dron ruso caído en su territorio
- El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, aspira a poner fin a la guerra este año
- Francia asegura que Rusia sufre una derrota militar, política y económica
- Un ataque con drones en la región de Moscú mata a dos personas
-
0:00
Buenas noches. Continúa la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este lunes cumple 1.312 días desde el inicio de la invasión rusa. Aquí puedes leer lo ocurrido este domingo.
-
2:45
El Kremlin dice que Kiev no ha dado señales sobre la reanudación de las conversaciones
Kiev no ha dado señales sobre una posible reanudación de las negociaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana, según ha declarado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a la agencia estatal de noticias rusa RIA en declaraciones publicadas esta madrugada.
"No, hasta el momento no hay prácticamente ninguna señal de Kiev", ha respondido Peskov al ser preguntado sobre esta cuestión.
-
2:51
Un ataque ruso con 595 drones y 48 misiles deja al menos cuatro muertos en Ucrania
Rusia ha lanzado durante la noche un ataque "masivo" de más de 12 horas sobre Ucrania, que ha matado a cuatro personas en Kiev y ha causado varios heridos en ciudades como Zaporiyia, según las autoridades del país, que han contabilizado unos 595 drones y 48 misiles.
La Fuerza Aérea ucraniana ha actualizado los datos y ha afirmado en su parte matinal de este domingo que ha logrado neutralizar 611 de un total de 643 drones y misiles enemigos, después de que el presidente ucraniano Volodímir Zelenski hablase de casi 500 drones y 40 misiles e informase de cuatro muertos.
Por RTVE.es
-
2:53
Los proeuropeos ganan las elecciones parlamentarias en Moldavia, alejándose de la órbita de Moscú
Los proeuropeos han ganado las elecciones parlamentarias moldavas (vecina de Ucrania) de este domingo, en unos comicios considerados decisivos para el rumbo del país. El partido de la presidenta Maia Sandu, Acción Solidaria (PAS), ha alcanzado un 48% de los votos, lo que le permite mantener la mayoría absoluta que hasta ahora ostentaba. Gracias a este triunfo, el Gobierno podrá mantener a Chisináu fuera de la órbita de Moscú y continuar su proceso de integración en la Unión Europea.
Al otro lado, el prorruso Bloque Electoral Patriótico (BEP) se ha consolidado como fuerza opositora, logrando un 25%. En tercer lugar, con el 8,45%, se ha situado el Movimiento Alternativo Nacional (MAS) del alcalde de la capital, Ion Ceban, que había llamado a votar en contra del PAS. La cuarta ha sido Nuestro Partido, con el 6 % de los votos. También ha superado el umbral del 5%, necesario para ocupar escaño en el parlamento, el joven partido Democracia en Casa.
Por RTVE.es
-
3:41
Moscú dice que París y Londres deben formar parte de las negociaciones sobre desarme nuclear
Las conversaciones sobre la reducción de armas nucleares estratégicas deben llevarse a cabo primero entre Rusia y Estados Unidos, pero los arsenales de Gran Bretaña y Francia deberán incluirse en última instancia en las negociaciones, según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Las declaraciones de Peskov se producen en medio de una propuesta del Kremlin a Estados Unidos este mes para mantener voluntariamente durante un año los límites a las armas nucleares estratégicas desplegadas establecidos en su tratado de control de armas New START, una vez que expire el próximo año, si Estados Unidos hace lo mismo.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha dicho que la propuesta de Putin sonaba "bastante bien", pero que el asunto dependía del presidente estadounidense, Donald Trump. El mandatario ha dicho que quiere iniciar conversaciones de desnuclearización con Rusia y China.
"Naturalmente, tenemos que iniciar conversaciones a nivel bilateral. El Nuevo START es, después de todo, un documento bilateral", ha declarado Peskov a TASS. "Pero a largo plazo, no se puede permanecer en la abstracción con estos arsenales. Sobre todo porque estos arsenales son un componente del problema general de la seguridad y la estabilidad estratégica europea global".
El Nuevo START fue firmado por los entonces presidentes Barack Obama y Dmitry Medvedev en 2010, entró en vigor un año después y se prorrogó en 2021 por cinco años más tras la toma de posesión del presidente estadounidense Joe Biden.
En 2023, Putin suspendió la participación de Rusia, pero Moscú afirmó que seguiría respetando los límites de ojivas. Este mes, Putin ofreció mantener los límites del tratado mientras Ucrania intenta convencer a Trump de que imponga sanciones más severas a Rusia por la invasión de su vecino en febrero de 2022.
Rusia y Estados Unidos poseen, con diferencia, los mayores arsenales nucleares del mundo. El Nuevo START limita el número de ojivas nucleares estratégicas desplegadas a 1550 y el número de vehículos de lanzamiento (misiles, submarinos y bombarderos) a 700 por cada bando.
Francia y el Reino Unido, que nunca fueron parte del Nuevo START ni de sus tratados precursores, poseen arsenales mucho menores, con entre 250 y 300 ojivas cada uno.
-
6:31
Las unidades de defensa aérea rusas han destruido 84 drones ucranianos durante la noche, según ha informado la agencia RIA.
-
8:55
Mueren dos personas en un ataque con drones en la región de Moscú
Según Reuters, al menos dos personas han muerto como consecuencia de un ataque con drones en la región rusa de Moscú durante la noche, según ha informado el gobernador local, Andrei Vorobyov, en un comunicado en Telegram.
-
9:25
Dos muertos en un taque con drones en la región de MoscÚ
El gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobio, ha informado de la muerte de dos personas —un niño de seis años y su abuela de 76— en un ataque con drones en la ciudad de Voskresensk, a unos 90 kilómetros al sureste de la capital rusa.
"Anoche, las defensas antiaéreas derribaron cuatro drones en Voskresensk y Kolomna. Lamentablemente, se produjo una tragedia en Voskresensk: un incendio en una vivienda particular causó la muerte de dos personas: una mujer de 76 años y su nieto de 6", ha informado la máxima autoridad regional en su canal de Telegram.
El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado de que entre las 23:00 de ayer y las 07:00 de hoy (GMT+3) las defensas antiaéreas han derribado un total de 78 drones de ala fija ucranianos sobre ocho regiones del país, incluida la de Moscú.
Según el parte castrense publicado en Telegram, 55 de los drones abatidos en ese lapso fueron destruidos sobre las regiones de Bélgorod, Briansk, Vorónezh y Kursk, fronterizas con Ucrania. Bélgorod, junto con la vecina Kursk, es una de las regiones rusas más castigadas por la guerra.
-
9:54
Parte de las unidades rusas han sido rodeadas en el frente de Dobropilia, según Kiev
Una parte de las unidades rusas que combaten en el frente de Dobropilia, en la región oriental de Donetsk y donde Ucrania lleva a cabo desde hace semanas acciones de contraataque, han sido rodeadas por fuerzas ucranianas, ha informado el jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, tras reunirse con los comandantes que trabajan en esa zona de la línea de contacto.
"Gracias a las acciones valientes y planeadas con claridad por nuestro ejército, una parte de las unidades del enemigo están rodeadas", ha dicho Sirski en un mensaje publicado en redes sociales.
Según el jefe del Ejército ucraniano, la "operación contraofensiva" de sus tropas en el frente de Dobropilia ha llevado a la recuperación de unos 175 kilómetros cuadrados de territorio. Otros 195 kilómetros cuadrados han sido limpiados de grupos de sabotaje rusos que habían penetrado en territorio controlado por Ucrania, según Sirski.
-
10:56
Zelenski propone construir un escudo aéreo conjunto con los aliados europeos
Ucrania desea construir un escudo de defensa aérea conjunto con sus socios europeos para protegerse de las amenazas de Rusia, según ha declarado el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.
"Ucrania propone a Polonia y a todos nuestros socios crear un escudo conjunto totalmente fiable contra las amenazas aéreas rusas", ha dicho el líder ucraniano en un discurso pronunciado en el Foro de Seguridad de Varsovia a través de un enlace de vídeo.
-
11:25
Zelenski sobre el triunfo pro-europeo de Sandu: “Rusia fracasó en desestabilizar Moldavia”
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha celebrado el triunfo del partido de la presidenta pro-europea de Moldavia, Maia Sandu, en las elecciones de este domingo, y ha asegurado que Rusia ha fallado en su intento de "desestabilizar" el país, vecino de Ucrania.
"He hablado hoy por la mañana con Maia Sandu y la he felicitado. Rusia ha fracasado en desestabilizar Moldavia pese a haber gastado enormes recursos para socavarla y corromper a tanta gente como le fuera posible", ha dicho Zelenski en una intervención por videoconferencia ante el Foro de Seguridad de Varsovia.
-
12:15
Kiev dice haber alcanzado con misiles una fábrica de la industria militar rusa en Briansk
El Estado Mayor ucraniano ha informado este lunes de un ataque con cuatro misiles ha alcanzado la fábrica de ‘Elektrodetal’, situada en la región rusa de Briansk, fronteriza con Ucrania, y que produce, entre otras cosas, conectores electrónicos para el Ejército ruso. Los misiles se han lanzado desde 240 kilómetros del objetivo, según el Estado Mayor de Kiev.
En una entrevista publicada este fin de semana por la cadena estadounidense Fox, el representante especial de la Casa Blanca para Ucrania, Keith Kellogg, aseguró que el presidente Donald Trump había autorizado algunos ataques de Kiev dentro de Rusia.
La Administración del presidente anterior, Joe Biden, dio por primera vez luz verde a Ucrania para utilizar misiles estadounidenses ATACMS contra objetivos militares situados dentro de Rusia en noviembre de 2024. Hasta ese momento Kiev sólo podía usar estos misiles recibidos de EE.UU. con un radio de acción de hasta 300 kilómetros contra objetivos situados en territorios ucranianos ocupados por Rusia. Sin embargo, según algunas informaciones, Trump había revertido este permiso. (EFE)
-
14:10
Ucrania aspira a poner fin a la guerra este año, según su ministro de Exteriores
El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, aspira a poner fin a la guerra este año tras una reunión entre los presidentes Volodímir Zelenski y Donald Trump celebrada en Nueva York la semana pasada, que habría dado un nuevo impulso a los esfuerzos diplomáticos para sentar a Rusia a la mesa de negociaciones.
“Queremos poner fin a la guerra este año, y después de la reunión en Nueva York entre el presidente Zelenski y el presidente Trump hemos tomado realmente impulso”, ha dicho Sibiga en un panel del Foro de Seguridad de Varsovia. Según el ministro, los esfuerzos de paz tomaron tras la reunión una “dinámica diplomática adicional” en “la buena dirección”.
Zelenski y Trump, ha explicado, hablaron de cómo conseguir que el presidente ruso, Vladímir Putin, acepte la oferta de ambos de celebrar una reunión a tres bandas que sirva para hablar de la declaración de un alto el fuego.
-
14:16
Alemania asegura que Europa no duda del paraguas nuclear estadounidense, pero hará más por la seguridad
El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, ha asegurado que los líderes europeos no dudan del compromiso de Estados Unidos de proporcionar un paraguas nuclear dentro de la OTAN, pero que era responsabilidad de Europa aumentar sus contribuciones a la alianza.
"El paraguas nuclear no ofrece ninguna duda", ha dicho el ministro en el Foro de Seguridad de Varsovia. "Pero Europa está dispuesta a hacer más por la seguridad... Por supuesto, tenemos que ser más responsables de nuestra seguridad que antes", ha añadido.
-
15:12
Putin llama a filas a 135.000 rusos para cumplir el servicio militar obligatorio
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha decretado el segundo llamamiento a filas de 2025 para cumplir el servicio militar obligatorio, que afectará a 135.000 rusos de 18 a 30 años. El llamamiento a filas se efectuará de manera escalonada entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, según el decreto, publicado en la página web del Kremlin.
La misma disposición presidencial, que ha entrado en vigor en el momento de publicación ha licenciado a los ciudadanos llamados a filas que han cumplido su servicio militar obligatorio. El año pasado, Rusia elevó de 27 a 30 años la edad máxima en que sus ciudadanos pueden ser llamados para cumplir el servicio militar.
Las autoridades rusas han señalado que los reclutas no participan en la guerra en Ucrania.
-
15:39
Rumania recupera nuevos fragmentos de drones cerca de la frontera con Ucrania, según el ministro de Defensa
El ministro de Defensa rumano, Ionut Mosteanu, ha señalado que este lunes se han encontrado nuevos fragmentos de drones en el condado de Tulcea, en el este de Rumanía, vecino de Ucrania. Expertos del Ministerio de Defensa han recogido las piezas del dron para realizar una investigación más exhaustiva.
-
16:06
Francia dice que Rusia sufre una derrota militar, política y económica
El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, ha afirmado en Varsovia que Rusia está sufriendo una derrota militar, política y económica y ha añadido que al incrementar sus provocaciones en Europa, el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, busca enmascarar esta agónica situación.
"Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo ve, Rusia está fracasando a nivel militar, político y económico", ha afirmado Barrot, durante una rueda de prensa conjunta con sus homólogos polaco, Radoslaw Sikorski, y alemán, Johann Wadephul, reunidos en Varsovia en el llamado formato del Triángulo de Weimar, y el jefe de la diplomacia ucraniana, Andrí Sibiga.
Barrot ha añadido que la economía civil de Rusia "se encuentra agónica, estrangulada por el esfuerzo bélico, los ataques ucranianos que han reducido la capacidad de refinado de Rusia en aproximadamente un 17% y las sanciones masivas a las que Vladimir Putin sigue sometiendo a su propio pueblo".
El ministro francés también ha asegurado que Putin, "para enmascarar su derrota, ha intensificado en las últimas semanas las provocaciones aquí en Polonia, Rumanía y Estonia" y ha añadido que ante estas "agresiones inaceptables", el sistema de defensa de Europa ha mostrado su fiablilidad.
-
16:18
El pacifista ucraniano Butkevych gana el premio por los Derechos Humanos Václav Havel
El ucraniano Maksym Butkevych, uno de los pacifistas más conocidos de su país, que se alistó en las Fuerzas Armadas para combatir a Rusia, ha sido galardonado con el Premio Václav Havel de Derechos Humanos, durante una ceremonia en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE).
La APCE, cuya sede está en Estrasburgo (noreste de Francia), ha considerado que Butkevych, de 47 años, representa "un poderoso símbolo de coraje y resiliencia en defensa de la justicia y la libertad".
El activista ucraniano, quien sucede en el palmarés a la opositora venezolana María Corina Machado, ha superado a los otros dos finalistas, ambos en detención en sus respectivos países: la periodista georgiana Mzia Amaghlobeli y el periodista azerbaiyano Ulvi Hasanli.
-
16:36
Alemania está lista para proteger la región del Báltico, afirma el ministro de Defensa
Alemania está lista para proteger la región del Báltico y responderá a las amenazas de Rusia de forma unida y responsable, según ha declarado el ministro de Defensa germano, Boris Pistorius, que ha descrito a Rusia como la amenaza más significativa y directa para la OTAN.
Pistorius, en su intervención en la inauguración de una Zona de Apoyo Logístico Permanente en Rukla, Lituania, ha afirmado que Alemania se compromete a reforzar la disuasión, con aproximadamente 2.000 soldados que prestarán servicio en Lituania para mediados de 2026.
-
16:50
La Comisión Europea propone cuatro proyectos clave para aumentar la defensa de la UE
La Comisión Europea ha propuesto cuatro proyectos que ha calificado de "emblemáticos" para aumentar la defensa de la UE: un muro europeo contra drones; la vigilancia del flanco oriental; un escudo de defensa aérea; y un escudo espacial de defensa
-
17:02
La industria de defensa europea podría no ser capaz de absorber los fondos de rearme de la UE, según el ministro de Defensa rumano
El ministro de Defensa rumano, Ionut Mosteanu, ha expresado su preocupación por la incapacidad de la industria armamentística europea para absorber los miles de millones de euros provenientes de la nueva iniciativa de rearme SAFE de la UE.
En una conferencia de seguridad celebrada en Varsovia, Mosteanu ha afirmado que los políticos europeos deberían acortar los plazos de aprobación para ayudar a la industria de defensa a absorber los nuevos pedidos.
-
17:25
El ministro de Exteriores polaco compara las incursiones rusas en el espacio aéreo de la OTAN con los aviones cubanos en Mar-a-Lago
El ministro de Exteriores polaco, Rados¿aw Sikorski, ha defendido en Varsovia "el derecho de toda nación soberana a proteger su territorio" y ha equiparado las recientes incursiones rusas en el espacio aéreo de la OTAN con cazas cubanos volando sobre Mar-a-Lago, la residencia privada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Sikorski ha exigido el fin de la "escalada de la guerra híbrida" que, según él, plantea Rusia a los aliados occidentales con incursiones de drones y aviones de combate en países de la OTAN, una situación cuya gravedad ha comparado con "MiGs cubanos sobre Florida, volando sobre Mar-a-Lago".
El jefe de la diplomacia polaca ha planteado la posibilidad que drones y aviones en una incursión en el espacio aéreo europeo acaben derribados, del mismo modo que ocurría si esos cazas de combate cubanos sobrevolaran Mar-a-Lago. "Imaginen a los MiGs cubanos sobrevolando Florida y Mar-a-Lago y tendrás una buena imagen", ha señalado Sikorski, que ha asegurado estar "seguro" de lo que haría Trump ante esa eventualidad, un comentario que sugería la posibilidad de que esos sistemas fueran destruidos.
-
17:41
Ampliación | La Comisión Europea propondrá una hoja de ruta para la preparación de la defensa
La Comisión Europea y la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, propondrán una "Hoja de Ruta para la Preparación de la Defensa" antes del Consejo Europeo de octubre, según un documento al que ha tenido acceso la agencia Reuters.
En un documento exploratorio, la comisión propone cuatro proyectos de defensa "emblemáticos" que, según afirma, beneficiarán la seguridad de toda Europa: el Muro Europeo de Drones, la Vigilancia del Flanco Oriental, el Escudo de Defensa Aérea y el Escudo Espacial de Defensa. Estos proyectos estarán abiertos a todos los Estados miembros que deseen participar.
-
18:02
Rumanía encuentra otro dron ruso caído en su territorio
El ministro de Defensa de Rumanía, Ionu¿ Mo¿teanu, ha informado que las autoridades rumanas han encontrado otro dron ruso en su territorio, algo que ha descrito como habitual en los últimos tres años y medio. "Somos vecinos de la guerra y, como solemos decir, desafortunadamente podemos ver la guerra desde nuestro balcón y, de vez en cuando, vemos un dron caer, y de hecho, hemos encontrado otro dron hoy, otro dron ruso que cayó en nuestro territorio, en el delta del Danubio", ha declarado Mosteanu en el Foro de Seguridad de Varsovia.
"Es algo habitual en los últimos tres años y medio, y pienso que va a ocurrir cada vez más", ha añadido, en una alusión a la guerra de Rusia contra Ucrania y tras ser preguntado sobre cuál ha sido la respuesta de Rumanía ante las recientes incursiones rusas en espacio aéreo de países de la OTAN.
"En vista de lo que ha pasado en Polonia, Estonia y Dinamarca, es más fácil ahora para Rusia crear problemas en nuestras sociedades", ha señalado el titular de Defensa de Rumanía, que ha apelado a una reacción creíble de los Aliados frente a esas acciones de Rusia que muestre fortaleza. "Tenemos que mostrar ser fuertes y disuadir a Rusia", ha indicado.
-
18:30
El ministro de Exteriores ucraniano asegura que Rusia ha robado la central nuclear de Zaporiyia e intenta integrarla en su red eléctrica
El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, ha asegurado en su cuenta de X que "Rusia ha robado la central nuclear ucraniana [de Zaporiyia] y está intentando integrarla por la fuerza en su red eléctrica a pesar del creciente riesgo de un incidente nuclear".
Sibiga se ha reunido con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU, Rafael Grossi, para hablar de "la situación en la central nuclear de Zaporiyia y las acciones terroristas de Rusia".
“I had a meeting with @rafaelmgrossi about the situation at the Zaporizhzhia NPP and Russia’s terrorist actions. Director General provided an update on current critical threats to nuclear safety at the plant.— Andrii Sybiha ¿¿ (@andrii_sybiha) September 29, 2025
Russia has stolen the Ukrainian nuclear power plant and is trying to… pic.twitter.com/hpUGb6lzHU“
-
18:39
Alemania, Francia y Polonia, unidas en apoyo a Kiev, saludan la victoria del PAS en Moldavia
Los ministros de Exteriores de Polonia, Alemania y Francia han mostrado su unión en el apoyo a Kiev frente a Rusia y ante las provocaciones de Moscú en el espacio aéreo de la OTAN, al tiempo que han saludado la victoria del partido gubernamental proeuropeo PAS en las elecciones parlamentarias de Moldavia.
El ministro de Exteriores de Polonia, Rados¿aw Sikorski, ha actuado como anfitrión de sus homólogos francés, Jean-Noël Barrot, y alemán, Johann Wadephul, en lo que se conoce como el formato del Triángulo de Weimar, tras lo cual se les ha unido su homólogo ucraniano, Andrí Sibiga.
La cita, celebrada en el Palacio Belweder de la capital polaca, se ha producido en un contexto marcado por las recientes incursiones de drones y cazas rusos en el espacio aéreo del flanco oriental de la OTAN y un día después de las elecciones en Moldavia.
Sikorski ha denunciado en una rueda de prensa posterior que Rusia "busca la confrontación" y ha agradecido el refuerzo de la defensa aérea del flanco oriental de la OTAN con cazas franceses y alemanes.
"En los últimos días hemos vivido una nueva ola de ataques híbridos contra Estados de la OTAN. Rusia quiere poner a prueba nuestra determinación. Esto debe recibir una respuesta clara y unida", ha señlado por su parte Wadephul. Ante esta amenaza, el ministro alemán ha asegurado que la respuesta debe ser "clara y unificada" y ha recordado que la Alianza Atlántica "protege cada centímetro de su territorio".
-
18:59
El primer ministro húngaro asegura que Ucrania no debe preocuparse por los drones húngaros ya que no es un país soberano
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha señalado que Ucrania "no es un país soberano" y ha restado importancia a las denuncias de Kiev sobre incursiones de drones húngaros en su espacio aéreo. "Supongamos que [un dron húngaro] hubiera volado unos metros (sobre el espacio aéreo ucraniano). ¿Y entonces qué? Ucrania no es un país soberano", ha declarado Orbán en el podcast 'Hora de guerreros', cercano a su Gobierno.
El primer ministro ultranacionalista ha cuestionado la soberanía de Ucrania asegurando que el país vecino ha perdido la quinta parte de su territorio en la guerra contra Rusia y es el apoyo de Occidente el que le permite seguir existiendo. "Si decidimos, es decir, si Occidente decide que desde mañana no le damos ni un céntimo [el país] simplemente cerrará", ha enfatizado Orbán, un aliado de Moscú y muy contrario a la integración europea de Ucrania.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha denunciado la semana pasada que varios drones húngaros entraron en el espacio aéreo del país, supuestamente espiando territorios fronterizos. El Gobierno húngaro negó esas acusaciones.
Según el jefe de Gobierno húngaro, Ucrania debería preocuparse de los drones que entran en su territorio "desde su frontera oriental", ya que desde el occidente "nadie les va a atacar". "No conozco a ningún polaco, rumano, húngaro, eslovaco ni búlgaro que quiera hacerlo", ha afirmado Orbán, añadiendo que el tema de los drones "es una tontería, no tiene importancia".
-
19:21
La central nuclear ucraniana de Zaporiyia lleva seis días sin suministro eléctrico externo, según Grossi
La central nuclear ucraniana de Zaporiyia lleva seis días sin suministro eléctrico externo, según ha informado el director del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU (OIEA), Rafael Grossi, en una publicación en X.
Grossi ha afirmado haberse reunido con el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrí Sybiga, en Varsovia, y haber intercambiado opiniones sobre la central nuclear. Grossi ha añadido que el OIEA estaba trabajando para facilitar el restablecimiento del suministro eléctrico. La central, situada en el sur de Ucrania, ha estado bajo control ruso desde las primeras semanas de la guerra, y ambas partes se han acusado mutuamente de bombardearla.
“Important meeting in Warsaw with ¿¿ @MFA_Ukraine’s @andrii_sybiha on the sidelines of @FundPulaskiego’s @warsawforum #WSF2025.— Rafael Mariano Grossi (@rafaelmgrossi) September 29, 2025
We exchanged about the critical situation at #ZNPP, now without offsite power for 6 days. @IAEAorg is working to facilitate the restoration of power to… pic.twitter.com/tmw2UXtmPe“
-
19:49
Rusia anuncia la toma de una segunda localidad en un día en dirección al bastión de Sloviansk
Las fuerzas rusas han asegurado haber tomado la localidad de Zarichne, a unos 25 kilómetros al nordeste de Sloviansk, uno de los principales bastiones ucranianos en la región de Donetsk. Esta sería la segunda conquista anunciada este lunes por el Ministerio de Defensa de Rusia.
"En el sector del frente de Krani Liman las unidades de la agrupación militar Zapad (Occidente) liberaron la localidad de Kírovsk (nombre ruso de Zarichne) de la república popular de Donetsk", ha indicado el mando ruso en Telegram. Horas antes, Defensa había informado de la captura de Shandryholovo, unos veinte kilómetros al norte de Sloviansk, en un mensaje en el que publicó un vídeo donde se muestran soldados rusos en esta localidad alzando la bandera tricolor rusa.
Las fuerzas rusas avanzan en este sector del frente, donde también amenazan a la ciudades de Limán y Síversk, con el fin de abrirse paso hacia Sloviansk y Kramatorsk, los principales bastiones ucranianos en el este del país.
-
20:11
Autoridades de Crimea racionan la gasolina tras los ataques ucranianos contra refinerías rusas
Las autoridades de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, han puesto tope y racionado la gasolina en las gasolineras locales en vistas al déficit de combustible provocado por los ataques ucranianos contra refinerías rusas.
El líder crimeo, Serguéi Axiónov, ha informado en su cuenta de Telegram que en las gasolineras solo se dispensarán hasta 30 litros por automóvil y ha señalado que los precios del diésel y la gasolina de diverso octanaje oscilaría entre los 70 y los 80 rublos por litro (de 84 a 96 centavos de dólar).
"Llamo a los crimeos a no comprar gasolina a tope y repostar sus medios de transporte de modo habitual", ha señalado, al indicar que las autoridades locales informarán sobre la disponibilidad de combustible en las gasolineras. Además, Axiónov ha expresado su seguridad de que estas medidas "permitirán normalizar la situación del combustible en la región".
Durante los últimos meses Ucrania ha lanzado ataques permanentes contra las refinerías rusas, obligándoles a parar de modo parcial o total, lo cual ha provocado un déficit de combustible y un incremento de los precios. En la península de Crimea la situación se ha tornado más grave en los últimos días ya que esta situación se suma a dificultades en el traslado de combustible a través del estrecho de Kerch debido al mal tiempo.
-
20:43
El ministro de Defensa noruego califica de "imprudentes" las violaciones rusas del espacio aéreo de la OTAN
El ministro de Defensa de Noruega, Tore O. Sandvik, ha calificado de "imprudente" el comportamiento de Rusia por las recientes y reiteradas violaciones del espacio aéreo de varios países de la OTAN, en un momento en que la nación nórdica investiga avistamientos de drones en su territorio.
"Hemos tenido violaciones del espacio aéreo de Rusia en el norte, pero tenemos una larga tradición de permanecer tranquilos y con gran determinación. Esto es un comportamiento imprudente", ha declarado el noruego en el Foro de Seguridad de Varsovia sobre la experiencia de su país en situaciones como la vivida recientemente en Polonia, Estonia y Rumanía.
"Puede que se deba a mala navegación", pero "Rusia debe tomar más márgenes de seguridad cuando operan cerca de nuestras barreras", ha señalado el político al ser preguntado sobre Noruega y sus capacidades ante amenazas como la que representa Rusia.
"No estamos en guerra, los avistamientos de drones los estamos investigando. No hay confirmación ni conclusión, pero es serio, porque está molestando nuestro tráfico aéreo y es peligroso y una interferencia que nos tomamos en serio", ha señalado Tore O. Sadvik, que ha asegurado que su país está "preparado 24 horas al día y siete días a al semana".
-
21:13
La comisaria europea para Ampliación visita a Ucrania con el foco puesto en las reformas
La comisaria europea para la Ampliación, la eslovena Marta Kos, ha comenzado este lunes en la ciudad de Úzhgorod, en el extremo occidental de Ucrania, una visita al país de tres días en la que evaluará la marcha de las reformas en materia de Estado de derecho, lucha contra la corrupción y protección de los derechos de las minorías.
“Comienzo en Transcarpatia (región de la que es capital Úzhgorod) mi tercera visita a Ucrania”, ha señalado Kos, citada por la agencia pública de noticias ucraniana, Ukrinform. La comisaria ha explicado que el primer día de su visita coincide con el final de la evaluación del conjunto de las leyes ucranianas que están siendo sometidas a escrutinio para considerar la posible apertura del primer grupo de capítulos del proceso de adhesión a la Unión Europea.
-
21:40
La UE debe inspirarse en Ucrania para tener 'un muro antidrones' sostenible, según Francia
Francia se ha mostrado a favor de que los países de la UE se inspiren en Ucrania para la puesta en marcha de 'un muro antidrones' contra las incursiones rusas, pues el modelo ucraniano es "financieramente sostenible", según han defendido este lunes fuentes del Elíseo.
"La reflexión nos debe de llevar hacia cómo podemos ser eficaces y financieramente sostenibles. Estos son los puntos principales de los trabajos que se están llevando a cabo actualmente entre los aliados y socios en Europa", han señalado las mismas fuentes.
El pasado viernes, la CE anunció que los países europeos del flanco oriental de la OTAN acordaron que el 'muro antidrones' sea una prioridad inmediata a la vista de las provocaciones rusas y que forme parte de una arquitectura de defensa más amplia a la que se podrán sumar otros Estados Miembros.
El Elíseo, no obstante, ha subrayado "la enorme desproporción de costes" cuando se usan "misiles muy sofisticados" para derribar drones baratos rusos: "Habéis visto que [cazas] F-35 han derribado drones que pasaban por el cielo de la OTAN y de la UE, pero ese sistema no es sostenible".
Las fuentes han recordado que Kiev ha logrado desarrollar "sistemas simples, pero eficaces" que les permite una detención temprana de los drones rusos, así como sistemas de neutralización "también muy simples", como cañones calibre 30 mm.
-
23:31
