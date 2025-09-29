Guerra Ucrania - Rusia, resumen del 29 de septiembre | La Comisión Europea propone cuatro proyectos "emblemáticos" para aumentar la defensa de la UE, entre ellos un muro antidrones

3:41

Moscú dice que París y Londres deben formar parte de las negociaciones sobre desarme nuclear

Las conversaciones sobre la reducción de armas nucleares estratégicas deben llevarse a cabo primero entre Rusia y Estados Unidos, pero los arsenales de Gran Bretaña y Francia deberán incluirse en última instancia en las negociaciones, según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Las declaraciones de Peskov se producen en medio de una propuesta del Kremlin a Estados Unidos este mes para mantener voluntariamente durante un año los límites a las armas nucleares estratégicas desplegadas establecidos en su tratado de control de armas New START, una vez que expire el próximo año, si Estados Unidos hace lo mismo.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha dicho que la propuesta de Putin sonaba "bastante bien", pero que el asunto dependía del presidente estadounidense, Donald Trump. El mandatario ha dicho que quiere iniciar conversaciones de desnuclearización con Rusia y China.

"Naturalmente, tenemos que iniciar conversaciones a nivel bilateral. El Nuevo START es, después de todo, un documento bilateral", ha declarado Peskov a TASS. "Pero a largo plazo, no se puede permanecer en la abstracción con estos arsenales. Sobre todo porque estos arsenales son un componente del problema general de la seguridad y la estabilidad estratégica europea global".

El Nuevo START fue firmado por los entonces presidentes Barack Obama y Dmitry Medvedev en 2010, entró en vigor un año después y se prorrogó en 2021 por cinco años más tras la toma de posesión del presidente estadounidense Joe Biden.

En 2023, Putin suspendió la participación de Rusia, pero Moscú afirmó que seguiría respetando los límites de ojivas. Este mes, Putin ofreció mantener los límites del tratado mientras Ucrania intenta convencer a Trump de que imponga sanciones más severas a Rusia por la invasión de su vecino en febrero de 2022.

Rusia y Estados Unidos poseen, con diferencia, los mayores arsenales nucleares del mundo. El Nuevo START limita el número de ojivas nucleares estratégicas desplegadas a 1550 y el número de vehículos de lanzamiento (misiles, submarinos y bombarderos) a 700 por cada bando.

Francia y el Reino Unido, que nunca fueron parte del Nuevo START ni de sus tratados precursores, poseen arsenales mucho menores, con entre 250 y 300 ojivas cada uno.