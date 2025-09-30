El Gobierno insiste en la inocencia de Gómez tras los informes de la UCO y Hacienda: "Conocimos lo que ya sabíamos"

Un día después de que la UCO remitiese correos electrónicos al juez Peinado en los que la asesora de Begoña Gómez realizó "gestiones" con la Complutense para la gestión de su máster, junto con la publicación de un informe de Hacienda en el que se apuntaba posible fraude y discriminación en contratos adjudicados a Barrabés recomendados por Gómez, el Gobierno insiste en su inocencia.

"Los mensajes mandados desde una cuenta de gmail lo que trasladan es lo que ya sabíamos, porque se había dicho en sede judicial. Conocemos lo que ya sabíamos", porque "en ningún caso" aparece el nombre del Gobierno ni el de Pedro Sánchez, ha insistido la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

La ministra de Educación también ha señalado que este lunes también se conoció "un escrito de alegaciones de la Fiscalía y que en el primer párrafo traslada con calidad que no hay ningún caso de malversación de caudales públicos". Delito por el cual el juez Peinado investiga a la mujer del presidente del Gobierno. "Estamos donde estábamos hace un año y medio, con una instrucción que ha ido mutando y el final siempre es el mismo: no hay nada porque no hay nada que encontrar", ha recalcado Alegría.

"Es verdad que ayer conocimos varios informes, el escrito de la Fiscalía con las alegaciones, también la UCO dice que no hay ningún tipo de irregularidad y el de la fiscalía europea (Hacienda) que lógicamente traslada esas observaciones e irregularidades, pero que en ningún caso implican delito alguno", ha añadido la ministra.

Concretamente, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, detectó un posible fraude de ley y discriminación, en contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés que incluían cartas de recomendación de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en el marco de las pesquisas de la Fiscalía Europea por la posible afectación a fondos europeos.

"Ese tipo de observaciones se ciñen al procedimiento de contratación que lleva vigente desde 2011, con un mismo procedimiento de contratación y con el que se han resuelto 1.600 expedientes. Ha habido 33 auditorías y en ningún caso se ha observado anomalía ni cuestionado el sistema", ha defendido la portavoz del Gobierno en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.