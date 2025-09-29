La Fiscalía Europea pide información al Supremo sobre las adjudicaciones de obras investigadas en el caso Cerdán

La Fiscalía Europea ha pedido al Tribunal Supremo información sobre las adjudicaciones de contratos que investigan en la causa abierta contra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en el marco del caso Koldo.

En el suplicatorio, al que ha tenido acceso RTVE, el órgano exhorta al juez instructor Leopoldo Puente que le informe "sin dilación" alguna sobre el "objeto de su investigación, con identificación de los contratos, adjudicaciones o subvenciones que están siendo actualmente investigados".

Las fiscales Olga Muñoz Mota y Laura Pellón Suárez de Puga, que firman el escrito remitido el 24 de septiembre, recuerdan que la ley fija que, en caso de que los contratos investigados hayan sido sufragados con fondos europeos, la competencia para investigar es de la Fiscalía Europea.

Fuentes de la defensa de Cerdán a Europa Press inciden en que de momento la Fiscalía Europea no ha ejercido su "derecho de avocación" para reclamar la instrucción, pero sostienen que en caso de que así lo haga el magistrado del Supremo "debería abstenerse o plantear un conflicto de competencia".

El Supremo desestimó que la Fiscalía Europea asumiera la causa completa La Fiscalía Europea ya disputó hace un año la competencia completa del caso Koldo cuando el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investigaba únicamente en ese momento la adjudicación de contratos públicos para la compra de mascarillas en plena pandemia. Ante este conflicto de competencias, el Supremo resolvió que la Fiscalía Europea no era competente para investigar los hechos en su totalidad como pretendía porque no afectan a los intereses financieros de la Unión Europea, con lo que se le limitó a poder rastrear solo los contratos en lo que presuntamente hubo un uso presuntamente irregular de fondos europeos en Baleares y Canarias. El Supremo deja el 'caso Koldo' en manos de la Audiencia Nacional y no de la Fiscalía Europea En consonancia con el criterio del magistrado de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción, el alto tribunal estableció que las actuaciones en esta causa estaban dirigidas a investigar "la posible existencia de una trama de corrupción a nivel nacional que afectaría a diversas administraciones y organismos públicos, también nacionales". Por ello, dictaminó que podía ser investigada más eficazmente por órganos de la misma naturaleza, "dada su falta de conexión material con cualquier interés supranacional" que pudiera justificar la intervención de un órgano de esta naturaleza, como lo es la Fiscalía Europea.