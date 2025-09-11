El 84% de las jóvenes de entre 12 y 16 años teme que se use su imagen para crear contenido sexual falso con IA

El uso de inteligencia artificial para generar contenido sexual falso a partir de imágenes reales preocupa cada vez más a los jóvenes, especialmente a las chicas. El estudio Así somos. El estado de la adolescencia en España revela que el 84% de las adolescentes entre 12 y 16 años teme que su imagen sea utilizada con este fin.

Publicado este jueves por Plan International, el informe también refleja cómo el 72% de los chicos de 12 a 21 años muestra preocupación ante la posibilidad de ser acusados injustamente de acoso o violencia de género.

Pese a que la mayoría se siente satisfecha con su vida y tiene una visión positiva sobre el futuro, la encuesta a 3.500 adolescentes de entre 12 y 21 años señala una serie de preocupaciones importantes: un tercio no cuenta con recursos económicos para estudiar lo que desea, tres de cada cuatro temen que la IA reemplace empleos, y el 70% ha recibido críticas sobre su aspecto físico, con especial presión sobre las chicas. Además, casi la mitad se compara con cuerpos de redes sociales y un tercio considera someterse a una cirugía estética.

Violencia digital: una amenaza creciente La violencia digital se ha convertido en una realidad preocupante para los adolescentes españoles, con especial incidencia en las chicas. Esta preocupación por el uso malicioso de la IA no es infundada: un 9% de las chicas ha sufrido violencia sexual a través de redes sociales o mediante IA. El problema se agrava con la edad: el estudio refleja que la violencia sexual afecta más a las chicas conforme maduran, alcanzando al 22% de las jóvenes de 17 a 21 años que han sufrido acoso o violencia de este tipo. Más alarmante aún, más de un tercio de ellas conoce a alguien cercano que ha vivido una experiencia similar, lo que evidencia la extensión real del problema. La sensación de inseguridad es palpable, ya que un tercio no se siente seguro en redes sociales (32% chicas, 37% chicos), y aún menos al usar IA (31% chicas, 40% chicos). Las chicas muestran una mayor conciencia sobre estos riesgos digitales, evidenciando que el entorno digital reproduce y amplifica las desigualdades de género existentes. Un 98% de los jóvenes ha sufrido violencia sexual en internet cuando eran menores, según Save The Children Álvaro Caballero Paralelamente, aunque la mayoría de los chicos rechaza la violencia de género, persisten actitudes ambivalentes: solo el 53% considera inaceptable que revise el móvil de su novia y la mitad considera aceptable en algún caso que quiera saber dónde está en todo momento. Además, la mitad considera aceptable en algún caso que un chico quiera saber dónde está su novia en todo momento.

La paradoja de la presión estética digital El ecosistema digital ha creado una paradoja en la percepción de la belleza entre los adolescentes. Aunque la mayoría de las chicas (68%) y chicos (59%) opina que influencers y creadores de contenido no reflejan fielmente a personas reales, casi la mitad de ellas (48%) afirma sentirse identificada con alguna —una proporción mayor que en los chicos (38%). Esta influencia se traduce en comportamientos alarmantes. El 48% de las chicas admite que los modelos de belleza de redes sociales les influye, casi la mitad se compara con cuerpos que ve en redes y más de un tercio ha pensado en operarse estéticamente. Filtros de belleza y su impacto en la salud mental: "No sé cómo antes me veía bien al hacerme fotos" MARTA REY Las redes sociales se han convertido en el espejo donde se miran, imaginando una vida perfecta que saben irreal, pero que les afecta profundamente.

Entre la conectividad y la adicción Los adolescentes españoles integran las redes sociales cada vez más temprano: las chicas abren su primer perfil a los 13,6 años y los chicos algo después, aunque la mayoría cree que la edad ideal serían los 15. El uso es intenso —especialmente en ellas—, con un 45% que pasa más de tres horas diarias entre semana y un 57% los fines de semana, principalmente para ver contenido viral, comunicarse con amistades y seguir a influencers. Sin embargo, muchos son conscientes del exceso: el 36% de chicas y el 27% de chicos cree dedicar más tiempo del deseado, y casi dos de cada diez muestran signos de adicción, lo que afecta su concentración y tiempo libre. Esta dinámica se combina con una crisis de salud mental, especialmente en las chicas, que presentan más ansiedad, depresión, pensamientos suicidas y trastornos alimentarios que los chicos. Salud mental y generaciones jóvenes: la necesidad de establecer límites en un mundo "hiperconectado" EVA CEZÓN Además, un 57% de los jóvenes reconoce haber accedido recientemente a contenido sexual, violento, de salud mental o retos virales: ellos consumen más material violento y pornográfico, mientras ellas buscan más contenido relacionado con salud mental.

La IA como copiloto de la vida adolescente La IA se ha establecido como copiloto de la vida adolescente con una adopción masiva: solo el 14% dice no haberla utilizado durante el último mes. El 62% de las chicas y 59% de los chicos la han usado para resolver dudas académicas, y el 15% del alumnado la utiliza diariamente para tareas escolares. Más allá del uso educativo, la IA está adquiriendo un papel íntimo preocupante: el 18% de las chicas y 12% de los chicos la usa como confidente para "contarle sus cosas", cifra que aumenta hasta el 24% en chicas de 17-21 años. Como explica una de las chicas encuestadas: "Yo a veces pregunto a la IA porque con mi familia sí puedo hablar de eso, pero prefiero no hablar de ello". ChatGPT como psicólogo: cada vez más jóvenes piden consejo a la Inteligencia Artificial Pero esta integración genera inquietudes significativas: el 68% de las chicas y 61% de los chicos temen desarrollar dependencia de la IA. Sus principales preocupaciones incluyen la creación de noticias falsas (82% chicas, 71% chicos) y el uso indebido para diagnósticos de salud mental (78% chicas, 70% chicos).

Varios desafíos estructurales Más allá de lo digital, los adolescentes enfrentan desafíos estructurales que condicionan su perspectiva vital. Un tercio no cuenta con recursos económicos para estudiar lo que desea, y tres de cada cuatro temen que la IA reemplace empleos en el futuro. La desafección política es igualmente notable: cerca de 8 de cada 10 creen que todos los políticos mienten, más del 77% siente que sus opiniones no son tomadas en cuenta y más de 7 de cada 10 no se siente representado por ningún político. Paradójicamente, el 71% de los chicos considera que la tecnología ejerce más influencia que la política en el rumbo social. 49.29 min Las mañanas de RNE - Mamen Asencio - ¿Qué les preocupa a los jóvenes de hoy en día? A pesar de estos desafíos múltiples, la mayoría se siente satisfecha con su vida y ve el futuro con ilusión, siendo el ámbito familiar el que mayor satisfacción les reporta (85%).