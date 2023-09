La difusión de imágenes y vídeos generados con inteligencia artificial que se presentan como si fueran reales se ha convertido en una práctica habitual en el entorno digital. En ocasiones, estos contenidos atentan contra el derecho a la intimidad, en particular de las mujeres convirtiendo las redes sociales en un terreno hostil para ellas. El último es de esta misma semana: fotografías de menores desnudas creadas con inteligencia artificial en Almendralejo (Badajoz). En VerificaRTVE hemos elaborado una guía que puedes seguir si eres víctima de un montaje pornográfico. Son seis pasos independientes y de igual relevancia basados en el asesoramiento legal y psicológico necesario ante este tipo de violencia digital.

Paso 1: guarda las imágenes Los expertos consultadas por VerificaRTVE recomiendan que no borremos los contenidos que puedan ser la prueba de un delito. La fiscal especializada en violencia de género y delegada de delitos de odio Susana Gisbert aconseja “no borrar absolutamente nada de lo que tengas o que le haya llegado a alguien, aunque duela porque si no, nos quedamos sin pruebas”. También sugiere “enviarlo a una dirección de correo que sea fiable” por si el dispositivo se extravía. En esta misma línea se pronuncia el analista informático forense del Observatorio Español de Delitos Informáticos (OEDI) Salvador Samper, quien recomienda “hacer una copia de seguridad” y revisar el almacenamiento del dispositivo para que no pierdas ninguna evidencia. 12.23 min Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - El mal uso de la Inteligencia Artificial: "Se necesita una legislación que lo regule de forma específica" - Escuchar ahora

Paso 2: no interactúes Una manera de protegerte es no establecer comunicación ni facilitar tus datos a los autores de estos montajes sexuales. La fiscal Susana Gisbert subraya la necesidad de “ponerlo en manos de quien tiene que investigarlo porque interactuar no puede llevarnos a ningún sitio”. Salvador Samper añade que tampoco debes bloquear a estos usuarios “hasta que se ponga [el caso] en manos de las personas especializadas” porque así “se deja el canal abierto y se puede continuar ese rastro de migas de pan”. También recomienda “no proporcionar absolutamente ningún dato" porque estarías abriendo otra vía para la “sextorsión”.

Paso 4: denuncia Las expertas consultadas coinciden en que es necesario buscar asesoramiento legal y denunciar cuanto antes. La psicóloga experta en violencia de género Bárbara Zorrilla Pantoja explica que este paso es clave “para que puedan retirar esa imagen lo antes posible y que las personas que han sido responsables tengan la sanción que les corresponda”. Sobre este punto Susana Gisbert señala que “de momento no hay ninguna regulación específica en materia de inteligencia artificial”, por lo que “tenemos que irnos a lo que existe con carácter general sobre delitos de pornografía o de pornografía infantil”. La fiscal subraya la importancia de no difundir y denunciar si recibimos un montaje de este tipo, aunque no seas la víctima: “Lo más recomendable es hablar con la víctima si la conoces y simultáneamente ir a la policía, porque si no, en el momento en que tienes ese material te pueden acusar". 04.50 min Un experto en IA incide en la educación para evitar difundir imágenes falsas

Paso 5: apoyo psicológico En cualquier momento del proceso pide ayuda psicológica si lo necesitas. El 54% de las mujeres que ha sufrido acoso a través de redes sociales ha experimentado ataques de pánico, ansiedad o estrés. Así lo expone el último estudio del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, donde se indica que “se han multiplicado por cinco en España los delitos de contacto mediante tecnología con menores de 16 años con fines sexuales” (pág. 3). Sobre este aumento de casos, el analista Salvador Samper es tajante: “Esa niña, esa adolescente, esa mujer, es la verdadera víctima en manos de los agresores que han encontrado en los mecanismos digitales una prolongación de la agresión física”. En esta misma línea la psicóloga Bárbara Zorrilla recuerda que “las víctimas podemos ser cualquiera porque desgraciadamente seguimos viviendo en una sociedad machista donde el cuerpo de la mujer se sigue cosificando y utilizando”. “Muchas mujeres están en estado de shock porque no pueden creer lo que les está pasando, se sienten indignadas, invadidas, están asustadas y en un estado de hiperalerta continuo”, señala la experta. Insiste en que las consecuencias psicológicas suelen ser más graves cuando los responsables de estos montajes sexuales son exparejas o personas conocidas por la víctima, lo que “también se conoce como pornovenganza”.