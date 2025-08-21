El tiempo hoy 21 de agosto en España: alerta naranja en Navarra y Cantabria por chubascos y tormentas
- Cantabria ha tenido que activar el nivel de aviso rojo por lluvias torrenciales aunque ya ha descendido a naranja
- Consulta el tiempo y toda la información meteorológica en RTVE Noticias
La jornada de este jueves está marcada por tormentas y precipitaciones en cinco comunidades que han dejado avisos amarillos y naranjas. Cantabria ha llegado a estar en nivel rojo por lluvias torrenciales durante la mañana de este jueves, aunque a mediodía ha descendido a nivel naranja. En este nivel de advertencia se encuentra también Navarra y lo ha tenido activo Baleares. Cataluña ha activado el nivel amarillo por fenómenos costeros.
Respecto a los cielos, una dana mantiene una situación de inestabilidad en el tercio norte peninsular y Baleares, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, afectando a amplias zonas, sin descartarse en puntos de litoral del sureste peninsular.
Se espera que vayan acompañadas de tormenta y sean fuertes en los litorales del nordeste de Cataluña y especialmente en Baleares, con probabilidad de ser muy intensas. Asimismo, se prevén persistentes y localmente fuertes en el entorno del cantábrico oriental, aunque a lo largo del día irán a menos.
Durante el resto de la jornada se va a desarrollar abundante nubosidad de evolución en la mitad norte y tercio este peninsular que podría dejar algún chubasco en la Ibérica o en regiones del extremo sureste. Los cielos poco nubosos o despejados predominarán en el resto de la Península y en Canarias, salvo en el norte de las islas de mayor relieve, donde pueden darse cielos nubosos. Hay probabilidad de que se formen bancos de niebla matinales en zonas altas del tercio norte y del extremo sureste peninsular. Calima alta en Canarias.
Variaciones ligeras en las máximas
Las temperaturas máximas van a descender en el sureste peninsular, con aumentos en el tercio oeste, así como en zonas de la mitad norte del Mediterráneo. Se producirán pocos cambios en el resto del país, y Andalucía será la única comunidad donde se rebasarán los 35 grados.
El Mediterráneo todavía no baja de 20 grados
Las mínimas van a descender de forma entre ligera y moderada en el tercio este peninsular, con aumentos en el alto Ebro y en general se van a producir pocos cambios en el resto. No van a bajar de 20 grados en los litorales mediterráneos y en zonas del Guadalquivir.
Vientos moderados en general
Respecto al viento, va a soplar alisio moderado con intervalos de fuerte en Canarias. El viento de componente oeste en el Cantábrico y en los litorales del sur peninsular también se prevé moderado, con algún intervalo de fuerte en la tramontana en Ampurdán. También moderado el de norte en los litorales atlánticos gallegos y el cierzo-mistral en el Ebro y Baleares, con posibles rachas muy fuertes en el bajo Ebro. Habrá vientos flojos de componentes norte y oeste en el resto.
El tiempo el viernes
La dana tenderá a alejarse por el Mediterráneo, propiciando la estabilización de la mayor parte del país. No obstante, aún se mantendrá la inestabilidad en el este de Cataluña y en las islas Baleares, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones con tormentas que podrían ser fuertes en los litorales de Cataluña, Menorca, y especialmente en Mallorca durante la tarde.
Asimismo, se mantendrán los cielos nubosos o cubiertos en amplias zonas del tercio norte peninsular, con probables lluvias débiles en el Cantábrico y Pirineos.
Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en amplias zonas del tercio este, dejando chubascos acompañados de alguna tormenta ocasional en la Comunidad Valencia e interiores del sureste. Predominarán los cielos poco nubosos o despejados en el resto del país, exceptuando en las islas Canarias, con intervalos de nubes bajas en el norte de las islas y de nubes medias y altas por la tarde que podrían dejar algún chubasco disperso en cumbres.
Las temperaturas máximas irán en descenso en la fachada mediterránea y este de Baleares, predominando los ascensos de ligeros a moderados en el resto. También bajarán las mínimas en el entorno cantábrico y alto Ebro, con aumentos en el centro oeste peninsular y en general pocos cambios en el resto.
*Sigue las últimas noticias sobre El tiempo y la previsión meteorológica en RTVE Noticias