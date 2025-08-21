El tiempo hoy 21 de agosto en España: alerta naranja en Navarra y Cantabria por chubascos y tormentas

La jornada de este jueves está marcada por tormentas y precipitaciones en cinco comunidades que han dejado avisos amarillos y naranjas. Cantabria ha llegado a estar en nivel rojo por lluvias torrenciales durante la mañana de este jueves, aunque a mediodía ha descendido a nivel naranja. En este nivel de advertencia se encuentra también Navarra y lo ha tenido activo Baleares. Cataluña ha activado el nivel amarillo por fenómenos costeros.

Respecto a los cielos, una dana mantiene una situación de inestabilidad en el tercio norte peninsular y Baleares, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, afectando a amplias zonas, sin descartarse en puntos de litoral del sureste peninsular.

Se espera que vayan acompañadas de tormenta y sean fuertes en los litorales del nordeste de Cataluña y especialmente en Baleares, con probabilidad de ser muy intensas. Asimismo, se prevén persistentes y localmente fuertes en el entorno del cantábrico oriental, aunque a lo largo del día irán a menos.

Durante el resto de la jornada se va a desarrollar abundante nubosidad de evolución en la mitad norte y tercio este peninsular que podría dejar algún chubasco en la Ibérica o en regiones del extremo sureste. Los cielos poco nubosos o despejados predominarán en el resto de la Península y en Canarias, salvo en el norte de las islas de mayor relieve, donde pueden darse cielos nubosos. Hay probabilidad de que se formen bancos de niebla matinales en zonas altas del tercio norte y del extremo sureste peninsular. Calima alta en Canarias.

Mapa de previsión de cielos RTVE

Variaciones ligeras en las máximas Las temperaturas máximas van a descender en el sureste peninsular, con aumentos en el tercio oeste, así como en zonas de la mitad norte del Mediterráneo. Se producirán pocos cambios en el resto del país, y Andalucía será la única comunidad donde se rebasarán los 35 grados. Mapa de tempertauras máximas RTVE

El Mediterráneo todavía no baja de 20 grados Las mínimas van a descender de forma entre ligera y moderada en el tercio este peninsular, con aumentos en el alto Ebro y en general se van a producir pocos cambios en el resto. No van a bajar de 20 grados en los litorales mediterráneos y en zonas del Guadalquivir. Mapa de temperaturas mínimas RTVE

Vientos moderados en general Respecto al viento, va a soplar alisio moderado con intervalos de fuerte en Canarias. El viento de componente oeste en el Cantábrico y en los litorales del sur peninsular también se prevé moderado, con algún intervalo de fuerte en la tramontana en Ampurdán. También moderado el de norte en los litorales atlánticos gallegos y el cierzo-mistral en el Ebro y Baleares, con posibles rachas muy fuertes en el bajo Ebro. Habrá vientos flojos de componentes norte y oeste en el resto.