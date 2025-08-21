La Academia General del Aire se prepara para la incorporación de la alférez Leonor en septiembre

La princesa Leonor ingresará el próximo 1 de septiembre en la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia. Después de despedirse el pasado 16 de julio de la Armada, tras completar su formación naval, se convertirá en alférez en su nuevo destino, una academia que funciona como una pequeña ciudad, en la que trabajan más de 1.000 personas y donde ya estudiaron su padre y su abuelo. Cerrará de esta manera su preparación militar, tras pasar por el Ejército de Tierra y la Armada.

Leonor se incorporará al cuarto curso, pero esa será la única excepción. El coronel director de la Academia General del Aire, Luis Felipe González Asenjo, ha explicado en el Canal 24 Horas que su plan de estudios tendrá el mismo nivel de exigencia que el de sus compañeros. El objetivo de este curso es "dar continuidad a su formación militar", a través de transmitirle conocimientos en aeronáutica y permitirle descubrir cómo trabaja el Ejército del Aire y del Espacio.

07.12 min El coronel director de la Academia General del Aire detalla la rutina que tendrá la princesa Leonor

Una rutina interna estricta Como alférez en régimen de internado, la princesa compartirá habitación con otras estudiantes y seguirá la misma rutina que sus compañeros de curso. Su día comenzará a las 6.30 horas, el desayuno tendrá lugar a las 7.00 y de 8.00 a 14.30 realizará distintas actividades prácticas y teóricas. De 16:00 a 18:00 asistirá a clases y al finalizar comenzará su tiempo de paseo o estudio. A las 22.00 regresará a la habitación para descansar hasta el día siguiente. Los fines de semana son días de descanso, en los que los alumnos tienen permiso para pernoctar fuera de la academia y disfrutar de su tiempo libre, "con madurez", aclara el coronel. Al comienzo de su formación, realizará las prácticas en un simulador, una réplica que recrea las condiciones reales. Después de pocas semanas, podrá ponerse ya a los mandos de un avión de entrenamiento, acompañada de un instructor de vuelo. La formación, explica el director de la academia, es "muy individualizada".