La Academia General del Aire se prepara para la incorporación de la alférez Leonor en septiembre
- Leonor terminará allí su formación militar y seguirá la misma rutina y formación que sus compañeros
- El coronel director del centro, Luis Felipe González Asenjo, asegura que se mantendrá la normalidad durante su estancia
La princesa Leonor ingresará el próximo 1 de septiembre en la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia. Después de despedirse el pasado 16 de julio de la Armada, tras completar su formación naval, se convertirá en alférez en su nuevo destino, una academia que funciona como una pequeña ciudad, en la que trabajan más de 1.000 personas y donde ya estudiaron su padre y su abuelo. Cerrará de esta manera su preparación militar, tras pasar por el Ejército de Tierra y la Armada.
Leonor se incorporará al cuarto curso, pero esa será la única excepción. El coronel director de la Academia General del Aire, Luis Felipe González Asenjo, ha explicado en el Canal 24 Horas que su plan de estudios tendrá el mismo nivel de exigencia que el de sus compañeros. El objetivo de este curso es "dar continuidad a su formación militar", a través de transmitirle conocimientos en aeronáutica y permitirle descubrir cómo trabaja el Ejército del Aire y del Espacio.
Una rutina interna estricta
Como alférez en régimen de internado, la princesa compartirá habitación con otras estudiantes y seguirá la misma rutina que sus compañeros de curso. Su día comenzará a las 6.30 horas, el desayuno tendrá lugar a las 7.00 y de 8.00 a 14.30 realizará distintas actividades prácticas y teóricas. De 16:00 a 18:00 asistirá a clases y al finalizar comenzará su tiempo de paseo o estudio. A las 22.00 regresará a la habitación para descansar hasta el día siguiente. Los fines de semana son días de descanso, en los que los alumnos tienen permiso para pernoctar fuera de la academia y disfrutar de su tiempo libre, "con madurez", aclara el coronel.
Al comienzo de su formación, realizará las prácticas en un simulador, una réplica que recrea las condiciones reales. Después de pocas semanas, podrá ponerse ya a los mandos de un avión de entrenamiento, acompañada de un instructor de vuelo. La formación, explica el director de la academia, es "muy individualizada".
Valores militares y aeronáuticos
La presencia de la princesa como alumna, insiste González Asenjo, no alterará la normalidad del centro, que no se prepara de forma especial para su llegada. Su paso por la Academia General del Aire es fundamental para completar la formación militar que ha de recibir, puesto que, como futura jefa de Estado, ocupará el mando supremo de las Fuerzas Armadas y, por tanto, debe conocer en profundidad los tres ejércitos. "Se trata de que se sienta una más de nuestro equipo", explica el coronel.
Además, durante este curso, cuenta, le transmitirán los valores aeronáuticos, como el compañerismo, la disciplina, el valor y, sobre todo, el "sentido de tripulación". En las misiones de vuelo, trabajan conjuntamente varias personas que configuran un grupo consolidado: "El espíritu de equipo es el fundamental de nuestros valores, realizamos la misión en un bloque".
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha señalado en visita a la Academia este jueves que "la formación y las capacidades con las que pueden contar los alumnos de la Academia General del Aire son una referencia". La ministra ha destacado que la modernización de las fuerzas armadas es "una prioridad fuera de toda duda" y, de hecho, ha asegurado que las obras a las que se ha sometido el centro favorecen la integración de sus alumnos.