Foni Díaz, un español atrapado en Teherán, lamenta "la falta de respuesta y atención" de las autoridades españolas

Cinco días después de los ataques entre Israel e Irán, varios países han instado a sus ciudadanos a buscar refugio o dirigirse directamente a sus embajadas para ser evacuados. Sin embargo, este no es el caso de Foni Díaz, un ciudadano español que se encuentra atrapado en Teherán.

"Estoy en una situación bastante precaria porque el hotel está cerrado, no hay nadie y yo soy el único huésped. Hay un servicio mínimo de dos personas en recepción que no hablan inglés. Ya no hay atención, ni a las habitaciones", ha detallado con preocupación en una entrevista a RNE. Desde su ventana, ve pasar drones y los ataques entre ambos países, además de despertarse constantemente durante la madrugada cuando inician los enfrentamientos.

Según Díaz, el viernes a las 4.00 horas mientras esperaba el despegue de su avión, después de casi tres semanas de un viaje turístico, fue notificado de que Israel había atacado y, por consiguiente, su vuelo se cancelaba. Ante la noticia, tuvo que regresar al hotel donde se hospedó los días anteriores, donde ya no había turistas y muy poco personal atendiendo. Su situación actual es bastante crítica por la incertidumbre y la inseguridad que reina en la capital iraní.

Los familiares de Díaz en España han intentado contactar a las autoridades españolas, pero no han obtenido respuesta, lo que ha incrementado su inquietud por la seguridad de Foni, quien incluso tiene dificultades para conseguir dinero.

“No han tenido prácticamente ninguna respuesta ni atención.“

Díaz, jubilado hace dos años, se ha dedicado a viajar por el mundo, habiendo visitado más de 100 países. Sin embargo, ha afirmado que es la primera vez que se ve expuesto a una situación de encierro y falta de respuestas. Aunque ha estado en zonas de conflicto nunca le habían dejado sin la posibilidad de viajar, por lo que exige una respuesta inmediata de las autoridades.

"El Gobierno de España tiene que tomar medidas como fletar un autobús y activar la diplomacia. Somos pocos, yo no he visto casi occidentales, no creo que sea tan costoso ponerse de acuerdo con otras embajadas y sacar a la gente", ha explicado.

