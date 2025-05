La Iglesia aguarda a un nuevo papa: estos han sido los 266 anteriores

En sus casi dos milenios de existencia, la Iglesia católica ha estado dirigida por 266 papas. O lo que es lo mismo, desde que, según la tradición cristiana, Jesús encomendó a su discípulo Simón -llamado Pedro- la labor de sucesión apostólica y el liderazgo de los apóstoles, lo que la Iglesia interpreta como el inicio del papado, 265 hombres han continuado el papel de Pedro como cabeza de la Iglesia.

En la siguiente tabla se recopila el nombre y pontificado de todos los papas de la Iglesia, desde el siglo I hasta la muerte del papa Francisco en 2025.

Ocho de cada diez papas han sido romanos o italianos

Durante casi dos mil años, la figura del papa ha estado íntimamente ligada a Roma, no sólo como sede del poder eclesiástico, sino como centro político en el ir y venir de imperios en Europa. No es casualidad que la gran mayoría de los 266 pontífices (213, el 80% del total) hayan sido italianos, muchos de ellos nacidos en la misma Roma o en sus alrededores. En toda la historia de la Iglesia, solo ha habido 12 papas no nacidos en Europa.

En los primeros siglos del cristianismo, hubo varios papas que no nacieron en lo que hoy es Italia. Gregorio III (731-741), de origen sirio, fue el último papa no europeo hasta el siglo XX, un período en el que la hegemonía italiana en la silla de San Pedro se mantuvo prácticamente intacta.

Fue en 1978, con Juan Pablo II, nacido en Wadowice (Polonia), cuando se rompió la continuidad de papas italianos por primera vez en más de 450 años, desde el breve pontificado de Adriano VI (1522-1523), quien era de origen neerlandés. Su elección marcó una apertura hacia una Iglesia verdaderamente global, seguida por Benedicto XVI (alemán) y Francisco (argentino), lo que abrió a la Iglesia a la diversidad del mundo actual.