Celia Rico presenta 'La buena letra': "Durante la dictadura la mujer solo podía cocinar, coser y callar"

Tras ganar la Biznaga de Plata Premio Especial del Jurado y la Biznaga de Plata a la mejor actriz de reparto en el Festival de Málaga de 2024 con Pequeños amores, Celia Rico Clavelino (Sevilla, 1982) vuelve este año a la sección oficial con La buena letra, la adaptación de la exitosa novela de Rafael Chirves que protagonizan Loreto Mauleón, Roger Casamajor, Enric Auquer Sardà y Ana Rujas. Una historia apasionante que cuenta con la participación de RTVE y que llegará a los cines el 30 de abril.

La película esta ambientada en un pueblo valenciano, durante la posguerra, donde Ana (Loreto Mauleón), trata de salir adelante con su familia, lo que no es fácil, ya que tanto a su marido Tomás (Roger Casamajor), como su cuñado Antonio (Enric Auquer) les cuesta encontrar trabajo por haber estado en el bando de la II República durante la guerra. Ella intenta curar las heridas familiares a base de guisos, secretos y silencios pero cuando aparece Isabel (Ana Rujas), la mujer de Antonio llegada de París, esas atenciones de Ana no serán suficientes para sanar esas heridas.

Preguntamos a Celia por qué le interesó la novela de Chirves: "Hay una parte del libro con el que me conecto de forma más racional y otra de una forma más irracional. Esa parte más irracional tiene que ver con la tristeza. La novela me dejó con muchísima tristeza, con una tristeza profunda y honda que me hizo pensar en esos primeros años de la posguerra, porque hay algo que tiene que ver con los sentimientos de las personas que vivieron aquel capítulo de la historia que no se nos ha contado. Y quise hacer una película donde se pudieran trabajar esos sentimientos".

"Y lo que me hizo querer desarrollar la historia (ella también ha escrito el guion de la película), fueron dos preguntas que me hice leyendo la novela: La primera es una pregunta sobre el sacrificio, si el sacrificio tiene su recompensa o no, si alguien se puede aprovechar del sacrificio o no, si merece la pena... y sobre todo en nuestra en nuestra cultura que nos han inculcado tanto el sacrificio. Y más cuando ese sacrificio viene de una época de miseria, de dolor y de control tan dura. Y la otra cuestión fue el silencio, porque además, como mujeres, nos han educado en el silencio. ¿De dónde viene esa educación en el silencio? Viene de un de un rol de la mujer que durante la dictadura, durante muchísimos años, era esa mujer, el ángel del hogar que solo podía cocinar, coser y callar".

Fotograma de 'La buena letra'

Una carta esperanzadora La película comienza con la desaparición, tras la guerra, del personaje de Enric Auquer. Para tranquilizar a su madre Tomás y Loreto deciden escribir una carta como si Tomás hubiera huido a Sudamérica. ""Eso es algo que no sucede en la novela y que hacen para tranquilizar a la madre de Tomás y Antonio -asegura Celia-. En la novela había una frase en la que decían: "No te preocupes, seguro que un día nos llega una carta en la que nos dice que se ha ido en un barco y ha conseguido". Y me gustó mucho. He intentado adaptar la novela a partir de esas pequeñas frases. Me pareció muy bonito escenificarlo y ver a esa mujer intentando esforzarse por tener una letra bonita. Y lo que también significaba respecto a quién podía tener acceso en aquella época a la lectura y ala escritura". "Ana - nos explica Loreto-, lo hace porque es ella la que sabe escribir. Pero la idea no parte de ella, porque básicamente es mentir, algo que para ella no está bien. Al final esa carta también refleja esa búsqueda de la felicidad que no existe en sus vidas. Ese es el único de los únicos momentos en los que se imaginan siendo felices. Hay otro momento, entre Ana y Tomás, en en una conversación que tienen en la cama, donde también sueñan un poquito con lo que podía haber sido. Pero ninguno de los dos se permite nunca esa felicidad. Y esa carta es un poco ese reflejo". Fotograma de 'La buena letra'

"Un homenaje a las madres y abuelas que nos han dado de comer" Una cosa que nos sorprende al ver la película es que apenas hay escenas en las que Ana no esté trabajando en la casa, cosiendo o cocinando. "Para mí es un homenaje a las personas que nos han cuidado, porque dar de comer y vestirte es lo más básico que necesitas para poder enfrentarte al mundo. Y quería poner ahí el foco. Y también quería reflejar eso que comentaba, de que durante la posguerra la mujer solo podía coser y cocinar. Por eso cuando en la película aparece Isabel, esta chica que se cuestiona el rol de la mujer, que quiere ir al fútbol con los hombres... nadie la entiende. También quería reflejar que las personas que más se sacrificaron fueron las mujeres de la clase obrera, de la clase trabajadora". "Ana -añade Loreto-, lleva más peso del que le corresponde. Pero creo que tampoco puede comportarse de otra manera. Es un personaje cuyos silencios son más elocuentes que su palabras. Esos silencios están llenos de significado pero se lo guarda todo dentro y solo hay un par de momentos en los que deja escapar sus sentimientos, esa rabia o esa incomprensión que siente. Pero es un personaje muy contenido que vale más por lo que calla que por lo que dice". Fotograma de 'La buena letra' Es un personaje, además, al que recurren todos cuando necesitan algo, pero la ignoran cuando no. "Refleja muy bien esa figura de las madres a las que, efectivamente, acudes cuando la necesitas y luego hasta se te olvida que esta ahí, porque das por hecho que siempre va a estar". "Además -concluye la actriz-, ese cuidado que pone en todo, como en los guisos, en los que solo tiene dos ingredientes pero gracias al amor consigue algo sabroso, lo que también es una forma de cuidar. Y la costura es como un símbolo, ella cose todo el tiempo igual que está intentado reparar el dolor de los demás. Para la película he tenido que aprender a coser, lo que me ha encantado porque también reparo cosas ahora en mi casa. Y también está esa idea de aprovecharlo todo, en la cocina, en la costura... ". Celia Rico dando instrucciones a Loreto en un momento del rodaje de 'La buena letra'