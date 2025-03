Daniel Guzmán: 'La deuda' cuenta historias de amor entre personas de varias generaciones que buscan afecto"

Diez años después (2015) de arrasar en Málaga con su primera película como director (A cambio de nada), Daniel Guzmán inaugura este viertes la 28º edición del Festival con su nuevo film: La deuda, un drama social con toques de thriller en el que habla sobre el cuidado de los mayores, la pérdida, la culpa, la crisis, la gentrificación y muchos otros temas. Un cóctel irresistible con un gran reparto encabezado por Itziar Ituño, Susana Abaitua, Luis Tosar, Francesc Garrido, el debut de Rosario García y el propio Daniel Guzmán. Y que cuenta con la participación de RTVE.

Pero La deuda, como nos comenta Guzmán es, ante todo: "Una historia de amor. O varias historias de amor entre personas de diferentes generaciones que buscan afecto y que intentan encontrar su lugar. Es una historia emocional callejera, que tiene una parte de thriller importante donde se vertebra todo, pero yo la veo como una historia de necesidades y de afectos. Y, sobre todo, es una película muy emocional que intenta buscar la luz en personas que generalmente lo tienen difícil; unos por la pérdida de alguien, otros por la exclusión social, otros por la necesidad de amor y otros por la necesidad de salir del agujero donde están o de no perder su casa".

La deuda narra la historia de Lucas (Guzmán), un chico de 47 años y Antonia (Rosario García), una anciana, conviven en un piso céntrico de la ciudad. Su vida transcurre de forma cotidiana hasta que el proceso de gentrificación les obliga a abandonar su vivienda. Para pagar la deuda del piso en el el que viven, Lucas intentará conseguir dinero de cualquier forma, aunque no sea legal, y cometerá un error que costará la vida al hijo de Gabriela (Itziar Ituño).

"Mi relación con mi abuela y con tercera edad ha sido fundamental para construir mi personalidad. Tener la suerte de compartir mi vida con mi abuela, también con mi padre, pero sobre todo con mi abuela, me hizo entender la educación, el sentido común, la empatía y el respeto de una manera que yo estoy en deuda con esa generación. Todavía hay tanto que aprender de esa generación... yo no entiendo la vida sin ellos. Por eso les doy tanto protagonismo en las películas. Y además son un poco como los niños, generan empatía, generan comedia, generan emoción, generan aprendizaje, generan experiencias.... Y cada vez que empiezo a escribir una película siempre aparecen estos personajes mayores, como por arte de magia".

En el cine de Daniel abundan los perdedores enfrentados a una sociedad injusta, como este Lucas: " Todos estamos un poco endeudados, no solo Lucas. Y a mí siempre me ha interesado hablar más de los perdedores que de los ganadores o triunfadores. Me interesa hablar sobre la gente que intenta salir adelante día a día y que lo tienen bastante difícil. Cuando yo era un chaval, desde los catorce, cuando mis padres se separaron, hasta los veinte, yo me buscaba la vida en la calle . Y desde fuera es muy fácil tipificar todos los delitos, pero las circunstancias al final te hacen cuestionarte muchas cosas del ser humano, el entender porqué hace las cosas. Eso es algo que nosotros como actores a veces necesitamos, intentar entender por qué los personajes hacen las cosas".

Daniel nos comenta que su personaje se acerca a Gabriela por la culpa: "Creo que el tema judeocristiano sobre el que se asienta nuestra sociedad nos castra. Sobre todo en ese tema de la culpa que nos deja evolucionar . Esta casi en nuestros genes y provoca que no tengamos pensamiento crítico y no salgamos de ahí. Es un modelo que nos condiciona y nos controla. Yo intento aprender con las equivocaciones, pero a veces la culpa hace que me bloquee. Es un tema muy complicado".

"Daniel nos ha dejado la libertad de crear"

Sobre cómo ha sido trabajar con Daniel en su doble faceta de actor y director, Itziar asegura: "Ha sido genial, porque al ser actor, Dani entiende perfectamente en qué consiste este oficio y cuáles son las necesidades de una actriz o de un actor. Y me ha alucinado cómo ha planteado el rodaje, porque no es usual encontrarte algo así. Generalmente la gente va al resultado, no al proceso. Por eso, que te dejen la libertad de crear, incluso cuando ya estamos grabando, no solo en los ensayos, ha sido estupendo".

"Aunque a veces hayamos vuelto un poco loca a la script y desconcertado al resto del equipo -continúa Itziar-. Pero hemos podido jugar todo el tiempo y buscar distintos colores. Tienes una paleta inmensa con mil posibilidades. Yo he gozado trabajando en esta película y no lo digo así muy habitualmente. Porque, como todo lo técnico es tan complejo, a veces los actores no tenemos espacio para jugar y experimentar. Y en esta película hemos sido muy libres".

En cuanto a si después de esta trilogía de películas sociales y callejeras (A cambio de nada, Canallas y La deuda), seguirá actuando y dirigiendo, Daniel Guzmán nos confiesa: "Me gustaría centrarme en dirigir y poder llevar a mis actores a lugares donde ellos disfruten y me devuelvan eso en el proceso. Y no buscar un resultado a priori que a ellos les condicione. Mi manera de dirigir es, en el fondo, como cuando yo estudiaba Arte Dramático. Siempre pensaba: Si hubiéramos rodado los ensayos o los ejercicios que hacíamos... Ahí dábamos todo. Y luego llegas al rodaje y todo parece mucho más impostado, menos natural".

"Por eso -concluye el director-, lo que yo intento en mis rodajes es que no haya una línea entre la vida y la ficción. Nunca digo: "Acción". A veces ruedo sin que ellos lo sepan o les digo que vamos a ensayar cuando ya estoy rodando. Y ahí consigo muchas cosas, porque ellos no tienen la presión de la cámara. Los actores disfrutan, porque están creando una situación imaginaria, desde una postura orgánica, real... y se olvidan de todo lo demás. Para mí esa naturalidad es lo que da sentido a la película. Cuando consigues eso es maravilloso".

La deuda inaugura esta noche el 28 Festival de Málaga, aunque, de momento, no tiene fecha de estreno en los cines".