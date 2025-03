Mozart deslumbra con 'Mitridate, re di Ponto' en el Teatro Real, una ópera escrita con 14 años

El Teatro Real estrena la versión escénica de Mitridate, re di Ponto, una ópera que Wolfgang Amadeus Mozart compuso con 14 años y que, según su director artístico, Juan Matabosch, es "el laboratorio de pruebas del Mozart del futuro. Todo está en Mitridate de una manera u otra y sin límites a su creatividad" por lo que no duda en calificarla de "obra maestra".

Esta ópera sobre un hombre poderoso y despótico traicionado por sus hijos se representa en diez funciones y viajará después a los teatros coproductores: la Ópera de Fráncfort, el Liceu de Barcelona y el Teatro San Carlos de Nápoles. En concierto, se interpretó en el Teatro Real en 2005 y vuelve veinte años después con la versión teatral completa.

El montaje, patrocinado por Endesa, vuelve a apostar por Ivor Bolton al frente de la Orquesta Titular (es su sexto Mozart en el Teatro Real) y por la puesta en escena de Claus Guth, un tándem cuyo trabajo ya cosechó un gran éxito en Orlando (2023), Las bodas de Fígaro (2022), Don Giovanni (2020), Lucio Silla (2017) y Rodelinda (2017).

Mozart compuso Mitridate, re di Ponto con apenas 14 años, en Milán, a partir de un libreto en italiano -idioma que no dominaba- sobre un drama histórico de Racine y ante el desprecio inicial de algunos cantantes y músicos que no creían que un adolescente austríaco pudiera entender el texto poético y la complejidad vocal operística.

"Mitridate intenta reinventarse a través de alianzas y lucha para mantenerse ahí. Y las cosas funcionan porque gestiona el Estado como si fuera una empresa . No es una historia desfasada es totalmente actual. Este rey, que intenta sobrevivir, y sus hijos, que intentan tomar el poder de la forma que sea", resume Guth.

Pasión y locura

Sara Blanch interpreta a Aspasia, una mujer que se ve obligada por su padre a casarse con alguien que no ama, "una situación que desgraciadamente está presente en muchos sitios". Desea que los matrimonios forzados terminen porque "cuando una mujer no puede escoger a su amor, termina enloqueciendo". El aria favorita de la soprano es la última que canta en la que se quiere quitar la vida porque ya no puede más.

Un ensayo de la ópera 'Mitridate, re di Ponto' © Javier del Real

El tenor Juan Francisco Gatell encarna a Mitridate y prefiere el aria "Tu, che fidel mi sei" porque es "una píldora de muestra de lo manipulador que es y como trata a su novia y a su hijo". Del personaje surgen un montón de matices "este rey es casi un casi psicópata y se hace realmente muy interesante, da mucho juego".

La soprano Elsa Dreisig presta su voz a Sifare, el hijo menor y favorito del rey, y reconoce que es "liberador interpretar a un hombre, una se tiene que hacer muchas menos preguntas". Cuenta con la empatía del público, es diferente a otros personajes masculinos, se debate entre el deber y el amor, pero sigue siendo parte de la misma familia y "él también quiere el poder a su manera". Su aria favorita la interpreta acompañada de un solo de trompa con el músico sobre las tablas.

Al hijo mayor, Farnace, amigo de los romanos, le da vida el contratenor Franco Fagioli que destaca de su papel "el drama humano de intentar salir del fango, la posibilidad de redimirse de un error cometido y llegar a una luz de realidad, al final".

Por último, Marina Monzó es Ismene, un papel que no estaba en la obra de Racine, que representa el punto de vista de la razón y la perspectiva de Mozart. Destaca que su aria favorita es la primera en la que se da cuenta de que en esa casa "hay un ambiente rarísimo y algo está pasando" por la relación entre el padre y los hijos. Se trata de un personaje luminoso que no se adentra en la parte del escenario dominada por el inconsciente.

En Mitridate, re di Ponto aflora la belleza y riqueza melódica del genio de Mozart, así como momentos llenos de fuerza dramática, hondura y trascendencia inconcebibles para la experiencia vital de un joven de 14 años cuya música es inmortal. Esta ópera se representa del 23 de marzo al 9 de abril en el Teatro Real.