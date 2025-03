Rusia no quiere una tregua provisional y pide un "arreglo duradero" para la guerra en Ucrania

El Kremlin ha asegurado este jueves que Rusia no quiere una tregua provisional, ya que eso únicamente serviría como "respiro" para el Ejército ucraniano. Lo que demanda es un "arreglo pacífico duradero" para la guerra que ya dura más de tres años. Estas declaraciones suceden después de que el martes, altos mandos ucranianos y estadounidenses redactaran una propuesta de alto el fuego durante 30 días prorrogables y tras la llegada a Rusia del enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff.

Una tregua "no es otra cosa que un respiro provisional para los soldados ucranianos. Nada más. Nuestro objetivo es un arreglo pacífico y duradero que tenga en cuenta los intereses legítimos de nuestro país", ha dicho el asesor internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, al canal de televisión Rossía 1. El político ha asegurado que así se lo manifestó la víspera al asesor para Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, en una conversación que ambos mantuvieron por teléfono.

Ushakov no ha descartado que el presidente ruso, Vladímir Putin, aluda a este asunto durante la rueda de prensa que tendrá lugar este jueves tras la reunión con su homólogo bielorruso, Alexandr Lukashenko. Al respecto, no ha confirmado ni desmentido que Putin vaya a recibir a Witkoff en Moscú, ya que, según ha precisado, las negociaciones ruso-estadounidenses serán a puerta cerrada. "Nuestras preocupaciones son conocidas. Los americanos y nosotros consideramos que no se puede ni hablar de la OTAN en el contexto del arreglo ucraniano, del futuro de Ucrania", ha dicho.

"Instamos a los rusos a adherirse a este plan. Esto es lo más cerca que hemos estado de la paz en esta guerra. Estamos en la línea de las 10 yardas y el presidente (Trump) espera que los rusos nos ayuden a llevar esto a la zona de anotación", ha asegurado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. "Espero que digan que sí y, si lo hacen, creo que habremos avanzado mucho. Si dicen que no, entonces sabremos, por desgracia, cuál es el impedimento para la paz aquí", pronunció el martes el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en alusión a Moscú.