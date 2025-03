Mazón descarta personarse en la causa judicial sobre la dana: "Ni la Generalitat ni yo nos lo hemos planteado"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado este martes que no se ha planteado personarse, ni él ni la Generalitat, en la causa que instruye el juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana de Valencia que deja ya 225 víctimas mortales y 3 desaparecidos.

"Desde los servicios jurídicos ni la Generalitat como persona jurídica, ni nadie, incluido yo como persona física, hasta el momento nos hemos planteado la personación", ha afirmado a su llegada al Palau de la Generalitat a preguntas de los periodistas tras la citación como investigados de su exconsellera de Justicia e Interior Salomé Prada y del ex secretario autonómico de ese departamento Emilio Argüeso.

Ante la insistencia sobre si aceptará personarse en la causa, ha remarcado: "La personación no nos la hemos planteado desde los servicios jurídicos", y ha recordado que "la propia juez" ha rechazado citarle "ni siquiera como testigo".

En este sentido, el presidente de la Generalitt ha asegurado que se enteró por la prensa de la imputación y que está a la espera de recibir el auto para analizarlo. Asimismo ha señalado que los autos "no son firmes", al tiempo que ha subrayado que su valoración personal al respecto se la guarda para él. "Las valoraciones no las voy a hacer, voy a respetar el procedimiento judicial", ha insistido.

"Absoluta colaboración y máximo respeto"

Mazón ha señalado que mantiene su intención de "absoluta colaboración y máximo respeto" por la actuación judicial y que su valoración personal se la sigue guardando para él.

"Colaboración como siempre, desde el principio hemos tenido toda la colaboración, desde luego -se han atendido- todas las peticiones de información que ha solicitado la jueza en todo momento desde aquí, desde la Generalitat Valenciana, faltaría más, dando todas las facilidades para poder avanzar adecuadamente en esta fase de instrucción", ha reiterado.

Mazón ha subrayado también que se siente "muy responsabilizado" y "muy preocupado" por la recuperación de Valencia y ha avanzado que así se abordará de nuevo en el pleno del Consell de este martes, "con nuevos fondos y con nuevas ayudas" para hacer frente a sus consecuencias.

Una vez más, el dirigente 'popular' ha defendido la gestión que realizó tanto él como la Generalitat. "Yo estoy muy seguro de que la Generalitat actuó con la mayor y la mejor diligencia en todo momento", ha zanjado.

01.03 min El PP mantiene su respaldo a Mazón: "Nada cambia nuestra postura"

Por su parte, la vicepresidenta primera, consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y portavoz, Susana Camarero, ha expresado su "respeto absoluto" a la instrucción judicial y ha preferido no entrar a valorar el contenido del auto en el que la jueza imputa a la exconsellera. En rueda de prensa tras los plenos ordinario y extraordinario del Consell, al ser preguntada por la decisión de la juez de no citar a declarar a ningún responsable de los organismos estatales -Agencia Estatal de Meteorología y Confederación Hidrográfica del Júcar- ha recordado que el proceso de instrucción aún no ha finalizado y que no le consta que ningún miembro del Consell ha solicitado asistencia jurídica.

La exconsellera Salomé Prada ha encargado su defensa legal al abogado y exmagistrado Eduardo de Urbano, según ha confirmado el despacho Kepler Karst —al que pertenece— a la Agencia Efe. De Urbano fue magistrado de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid entre 2013 y 2021, y anteriormente magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (1999-2013) y presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas (1992-1999).