Mazón asegura que conversa "bastante a menudo" con Feijóo de la reconstrucción tras la dana: "Es su prioridad y la mía"

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado este viernes que suele conversar "bastante a menudo" con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la reconstrucción de Valencia tras la dana, ya que, según ha subrayado, es la "prioridad" de ambos.

Mazón ha contestado con estas palabras al ser preguntado por los periodistas sobre si hablado con Feijóo cuando ha entrado en un acto en la sede de la patronal CEV, donde también se le ha interpelado sobre si le han pedido que dimita por la gestión de la dana, a lo que no ha respondido.

Tras asegurar que habla con el dirigente del partido "bastante a menudo", el president ha instado al Gobierno de España a "hacer caso" al Plan Valencia para la reconstrucción que presentó Feijóo el pasado 20 de enero, que prevé una dotación de 12.000 millones de euros y que recoge "nuestras reivindicaciones, nuestras necesidades", algo que el Ejecutivo "no ha hecho".

Sobre la posibilidad que estudia el PP de no celebrar en Valencia el congreso del PP europeo (PPE) programado para finales de abril, ya que esos días hay sesiones plenarias en el Congreso de los Diputados y la Cámara baja no ha cambiado el calendario, Mazón ha dicho haber visto "por ahí" que "la presidenta socialista del Congreso está poniéndonos pegas" y desconoce si finalmente se celebrará en Madrid.

"No lo sé, no me corresponde a mí" la decisión sobre la celebración del congreso, ha señalado Mazón, que ha destacado que el PPE es el partido mayoritario, el que cuenta con mayor número de responsables políticos en toda Europa y, por tanto, "es un honor pertenecer a él", sin querer responder a la cuestión de si no se podría celebrar en otras fechas.

Feijóo y Weber decidirán si cambian el congreso del PPE El propio Feijóo adelantó este jueves en una rueda de prensa en Bruselas que el PP estudia cambiar el lugar del congreso del PPE previsto en Valencia los días 29 y 30 de abril tras la negativa "tajante" de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, a mover la sesión plenaria de esa semana. La decisión la tomará junto al presidente del PPE, Manfred Weber, durante este fin de semana, según confirman a EFE fuentes cercanas a la organización del evento, y se conocerá como tarde el próximo lunes. Feijóo adelantó esta semana que el PP estaba estudiando cambiar la sede del congreso a una localización que les permita "compatibilizar" la asistencia con las votaciones en el pleno del Congreso de los Diputados que se celebran esa semana, por lo que previsiblemente sería Madrid. Según el líder del PP español, en el momento que se organizó no se conocía el calendario de celebración de plenos de 2025 y, una vez se solicitó formalmente al Congreso un cambio para que los diputados populares o el propio Feijóo pudieran acudir a las posibles votaciones, la respuesta fue "negativa" y "tajante". Si el evento no se celebra finalmente en Valencia, el PP evitaría que se pueda poner el foco en la posible presencia junto a Feijóo del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en un momento en el que su figura está siendo fuertemente cuestionada. Tras las palabras de Feijóo fuentes de la Presidencia del Congreso han recalcado a EFE y Europa Press que los representantes 'populares' en la Mesa de la Cámara avalaron dos veces el calendario de Plenos para este periodo de sesiones y que ningún grupo respaldó la petición del PP de mover la sesión de los días 29 y 30 de abril por un compromiso estrictamente partidario. Según relatan, los 'populares' no habían vuelto a mencionar este asunto desde el pasado 4 de febrero hasta esta semana.

El PSPV-PSOE cree que Mazón se ha convertido en un "activo tóxico" para el PP En este contexto, el PSPV-PSOE ha considerado que "Mazón se ha convertido en un activo tóxico para el Partido Popular y su radioactividad ha llegado a Europa". Así lo ha valorado el síndic socialista José Muñoz, quien cree que se trata de "la última demostración de que en su propio partido nadie quiere" al president valenciano. Como ejemplo, ha indicado que la semana pasada asistieron a una mascletà de Fallas dirigentes del PP como Borja Sémper y Esteban González Pons sin "juntarse en ningún caso" con Mazón. 01.24 min El PSOE presiona a Feijóo para que aparte a Mazón por su gestión de la DANA Por su parte, el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha reiterado la necesidad de presentar una moción de censura contra Carlos Mazón y ha lamentado que la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, esté actuando "en clave nacional" en esta cuestión. "No es el momento de hacer cálculos, sino de actuar. Si el Partido Socialista no quiere actuar, haría bien en prestarnos los cinco votos que nos faltan y nosotros presentaríamos esta moción de censura, porque es lo que nos pide la gente cuando vamos por la calle y es lo que debería hacer la oposición", ha manifestado.