Gene Hackman y su esposa murieron por causas naturales con unos días de diferencia entre sí

Gene Hackman murió de una enfermedad cardíaca y su esposa, por una infección de hantavirus aproximadamente una semana antes de que sus cuerpos sin vida fuesen encontrados en su casa de Santa Fe, según las autoridades.

La causa de la muerte de Gene Hackman es "enfermedad cardiovascular hipertensiva y aterosclerótica, con enfermedad de Alzhéimer como factor contribuyente significativo". Su esposa, Betsy Hackman, murió de "síndrome pulmonar por hantavirus: la causa de la muerte es natural", ha anunciado el médico forense jefe.

El actor ganador del Oscar de 95 años y su esposa, Betsy Arakawa, de 64, fueron encontrados muertos en habitaciones separadas de su casa en las colinas al norte de Santa Fe. La oficina del sheriff de la localidad ha informado este viernes de la enfermedad cardíaca de Hackman y el síndrome pulmonar por hantavirus que causaron la muerte de Arakawa .

"Supongo que ese es el caso", dijo el sheriff Adan Mendoza a los periodistas cuando se le preguntó si Hackman estuvo con su esposa muerta durante una semana antes de morir él mismo. La esposa de Hackman murió días antes, según las autoridades, que sugirieron que su alzhéimer podría haber obstaculizado su comprensión. "Es muy posible que él no supiera que ella había fallecido", dijo a los periodistas Heather Jarrell, investigadora médica en jefe de la Oficina del Investigador Médico de Nuevo México.

Se cree que Arakawa murió alrededor del 11 de febrero. El alguacil dijo a los periodistas la semana pasada que un patólogo determinó que la última señal del marcapasos del actor era del 17 de febrero, lo que hace probable que ese fuera el último día de vida del actor.

Ganador de dos premios Oscar

Hackman, un ex marine conocido por su voz ronca, apareció en más de 80 películas, así como en televisión y teatro durante una larga carrera que comenzó a principios de los años 60. Obtuvo su primera nominación al Oscar por su papel revelación como el hermano del ladrón de bancos Clyde Barrow en "Bonnie and Clyde" de 1967. Ganó un Oscar al mejor actor en 1972 por su interpretación del detective Popeye Doyle en "The French Connection", y en 1993 ganó un Oscar al mejor actor de reparto por "Unforgiven".

Tras la noticia de su muerte, fue recordado con cariño por sus compañeros de profesión en la reciente entrega de los premios Oscar celebrada en Los Ángeles. “Recibió dos Oscar pero lo más importante es que se ganó los corazones de los amantes del cine de todo el mundo”, dijo su amigo el actor Morgan Freeman.