Recopilamos bulos y falsedades con los que buscan desacreditar la figura de Volodímir Zelenski

En el marco de las negociaciones para la paz en Ucrania que se llevan desarrollando estas últimas semanas, ha circulado desinformación en redes sociales con el objetivo de desacreditar la figura del presidente Volodímir Zelenski. En VerificaRTVE recopilamos algunos de esos bulos y falsedades.

Zelenski no dice en este vídeo que las tropas estadounidenses tengan que luchar en Ucrania

También se ha difundido en redes sociales un vídeo de Volodímir Zelenski en una conferencia con periodistas junto a mensajes que afirman que el presidente ucraniano “está empeñado en que los hijos e hijas de Estados Unidos mueran en Ucrania”. Es un bulo. Zelenski no dice en esta grabación que soldados estadounidenses tengan que luchar en Ucrania, las declaraciones del mandatario están sacadas de contexto.

Mensaje que difunde el bulo de que Zelenski quiere enviar tropas estadounidenses a la guerra en Ucrania VerificaRTVE

Zelenski no dice en este vídeo que las tropas estadounidenses deban ir a luchar a Ucrania, el presidente hablaba de una situación hipotética. La secuencia que circula en redes omite parte de la respuesta de Zelenski para que parezca que pide la participación de soldados norteamericanos en el conflicto ucraniano. A través de una búsqueda inversa encontramos que la grabación que circula en redes es un fragmento de esta conferencia publicada en el canal de YouTube de la corporación pública alemana Deutsche Welle (DW News) el 24 de febrero de 2023. El clip corresponde a la respuesta que el mandatario ucraniano da a un periodista que le pregunta sobre las encuestas de opinión en EE. UU. que muestran que un número creciente de estadounidenses piensa que su Gobierno estaba brindando demasiado apoyo a Ucrania y qué mensaje les daría a aquellos preocupados por esta cuestión. Hemos usado la herramienta de transcripción del proyecto Iveres para analizar la conferencia y hemos comprobado que Zelenski pone un hipotético caso en el que, tras la derrota de Ucrania, Rusia decidiese invadir los Balcanes y señala que esto supondría la intervención de la OTAN y el envío de tropas estadounidenses para combatir en la región. En este enlace puedes escuchar la respuesta de Zelenski en la que afirma literalmente: “Si Ucrania, debido a las diferentes opiniones y al debilitamiento y la reducción de la ayuda, pierde, Rusia va a entrar en los estados bálticos, en los estados miembros de la OTAN, y entonces Estados Unidos tendrá que enviar a sus hijos e hijas exactamente de la misma manera que nosotros estamos enviando a nuestros hijos e hijas a la guerra. Y tendrán que luchar porque es la OTAN de lo que estamos hablando, y morirán, Dios no lo quiera, porque es algo horrible”. Estas declaraciones sacadas de contexto ya han sido objeto de bulos. En 2023, la agencia de noticias Associated Press (AP) y la cadena de televisión CNN ya aclararon que Zelenski no dice en este vídeo que los hijos e hijas de estadounidenses tengan que luchar en Ucrania. El verificador Snopes también desmintió este bulo en 2023.

