The New York Times no ha publicado el vídeo de una pantalla de Times Square con Zelenski encarcelado

Mensajes en redes sociales difunden un vídeo de una pantalla de Times Square, en Nueva York, en el que aparecen varias imágenes de Volodímir Zelenski entre rejas atribuido al periódico The New York Times. Es falso. Este diario estadounidense no ha publicado estas imágenes. Lo ha confirmado el propio medio al Centro de Lucha contra la Desinformación del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania y no hay pruebas de que la grabación sea un anuncio real emitido en Times Square.

"Mientras Volodímir Zelenski se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca, en una de las pantallas de Nueva York, la IA de X, Grok, se anuncia pidiendo que 'genere una imagen que prediga el futuro del mandatario ucraniano' y sale esto...", afirma un mensaje en X compartido el 28 de febrero. La publicación adjunta una grabación de 20 segundos de duración con el logotipo del diario 'The New York Times' que muestra una de las pantallas de Times Square reproduciendo una petición a la IA de X en la que se lee en inglés: "Grok, genera una imagen prediciendo el futuro de Zelenski". A continuación, aparecen en la pantalla varias fotografías del presidente de Ucrania encarcelado. "Las pantallas de Times Square, NYC, hoy mostraban un anuncio de la IA de Musk donde Zelensky aparecía ataviado como un recluso", dice otro mensaje compartido el 28 de febrero.