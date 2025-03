No es un vídeo de un "africano" persiguiendo a una mujer, es un bulo

Mensajes de redes difunden un vídeo en el que un hombre encapuchado sigue a una mujer hasta su casa e intenta entrar y lo presentan como si fuera una situación real protagonizada por "un africano". Es un bulo. La grabación es un montaje audiovisual para promocionar la venta de un sistema de alarma portátil.

"Un hombre africano sigue a una mujer hasta su casa en Barcelona", dice un mensaje compartido más de 1.200 veces en X desde el 2 de marzo. El texto difunde un vídeo en el que un hombre encapuchado sigue a una mujer hasta su domicilio e intenta acceder cuando ella cierra la puerta y coloca un dispositivo para bloquearla. Otros mensajes comparten la misma grabación en Threads y en Instagram también presentando al hombre como un "africano".

El vídeo no muestra una situación real. Es un montaje audiovisual difundido en redes para promocionar la venta de un sistema de alarma portátil. La grabación original la difunde el 25 de febrero un perfil de TikTok con un mensaje que suma más de 6 millones de visualizaciones y que no hace referencia a un “africano”.

“Solo así me siento segura, sin miedo a que alguien intente entrar donde no debe”, dice el mensaje que comparte el vídeo, que no está etiquetado en TikTok como un anuncio. “Esta alarma portátil se coloca fácilmente en cualquier puerta”, continúa el texto antes de ofrecer un enlace a una web para comprar el producto.