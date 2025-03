El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha asegurado este miércoles no tener "ningún conocimiento de la existencia de una denominada Operación Cataluña", de "ninguna trama parapolicial", así como del supuesto espionaje a parlamentarios de Podemos.

Así ha arrancado Rajoy su comparecencia en la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la supuesta existencia de una trama parapolicial creada bajo su Gobierno para dañar a políticos independentistas catalanes y hacer frente al 'procés'.

Antes de responder a las preguntas de los diputados, Rajoy ha querido dejar claro de lo que puede o no informar. En este sentido, ha afirmado que sí que puede dar cuentas de las actuaciones que derivaron en la aplicación del artículo 155 de la Constitución tras la declaración unilateral de independencia. "Eso lo viví directamente y de eso sí les puedo informar", ha indicado.

Niega haber ordenado el espionaje a Podemos En primer lugar, el expresidente ha tenido que responder a las preguntas de la líder de Podemos, Ione Belarra, que le ha reprochado las búsquedas policiales ilegales a su formación que se produjeron entre 2015 y 2016. Rajoy ha negado haber "dado instrucciones", ni conocer "ni una palabra" de las búsquedas policiales sobre dirigentes de Podemos. "Como soy un demócrata, nunca espiaría a miembros de las Cortes Generales. Además, no tengo ningún interés en hacer una inspección sobre ustedes (sobre Podemos) porque no me parecen tan importantes para mi vida", ha respondido Rajoy a Belarra. 01.45 min Rajoy asegura no tener "ningún conocimiento" de la existencia de una "denominada Operación Cataluña" Durante su turno, la líder de Podemos le ha echado en cara a Rajoy los casos judiciales en los que ha sido condenado el PP, como los supuestos "sobresueldos" que recibió "M. Rajoy" en "sobres". Así, Belarra ha tachado a Rajoy de ser el "presidente más corrupto de toda la democracia", unas palabras que han recibido los abucheos de los miembros del PP asistentes a la comisión. Al respecto, Rajoy ha culpado a los 'morados' de ser el partido que "más daño a la democracia" ha hecho.

Reconoce reuniones con Mas, Rubalcaba y Puigdemont Posteriormente, ha sido el turno para preguntar del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, quien le ha cuestionado sobre si se reunió con Artur Mas durante el tiempo que estuvo al frente del Gobierno. Rajoy ha reconocido que no solo mantuvo conversaciones con el expresidente catalán Artur Mas, sino también con el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, y con el mismo exdirigente de Junts Carles Puigdemont. En cuanto a este último, ha recordado que hablaron de si el Gobierno de España le autorizaría un referéndum, a lo que el propio Puigdemont admitió que sabía que no lo autorizaría porque no podía. "Hice lo que estaba en mis manos para llegar a un entendimiento y antes del 155, le advertí de lo que sucedería si había una declaración de independencia. No hay país en el mundo que no hubiera actuado igual", ha defendido Rajoy.

"Orgulloso de haber parado el golpe de Estado" en Cataluña A preguntas del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, Rajoy ha asegurado sentirse "absolutamente orgulloso de haber parado un golpe de Estado en una región española" y que le "valió la pena". En este sentido, ha recordado que todo lo que se hizo durante su Gobierno para frenar el 'procés' ha recibido el visto bueno de los tribunales, y entre otros asuntos, ha apuntado a la última decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que la semana pasada avaló las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional referentes al 'procés'. Así, ha calificado de "correcta" su actuación para hacer frente al proceso independentista, y ha señalado que "no ha habido un solo país en el mundo que no haya validado" que actuó "correctamente". Por otra parte, ha lamentado que se le atribuya el haber encarcelado a los líderes del 'procés' y ha recalcado que no ha encarcelado "a nadie". También ha sacado pecho de su "legado" y ha recordado que en su primera legislatura tuvo que hacer frente "a la mayor crisis económica". Además, se ha mostrado "orgulloso" de haber pactado con el PSOE la sucesión en la Jefatura del Estado. En este punto, ha reivindicado que los pactos entre los dos grandes partidos nacionales "son los que traen el bien común", frente a los que se hacen con otras formaciones que "traen situaciones como que las estamos viviendo ahora". Así, ha denominado al actual Gobierno como "Frankenstein", del que forman parte "enemigos" de la Constitución y de la unidad de España.

El espionaje con Pegasus El supuesto espionaje a independentistas con el sistema Pegasus también se ha colado en el interrogatorio a Rajoy del diputado de Junts Josep Pagès. "Yo cuando vi lo de la operación Pegasus dije, a mí sobre esto no creo que me pregunten, ¿no?", ha contestado Rajoy, que ha apuntado que sobre esto "habrá que preguntar" a Pedro Sánchez. Además, ha lamentado que antes de llevar al presidente del Gobierno a explicar este caso con Pegasus, "quieren acabar" con él. También Rufián ha coincidido con Rajoy con que habría que citar al Gobierno actual para aclarar el caso Pegasus, pues, a su juicio, los socialistas "están enfangados hasta aquí". ¿Qué es Pegasus, el polémico software que habría espiado a Sánchez y a otros políticos? ÁLVARO CABALLERO Aunque el espionaje de Pegasus iba a ser investigado en una comisión de investigación específica, porque así se acordó para apoyar a Francina Armengol como presidenta del Congreso, terminó decayendo tras haberse aprobado y constituido porque socialistas e independentistas acordaron integrarla en la creada para investigar la 'Operación Cataluña'. Sin embargo, por el momento no se ha aprobado ninguna comparecencia sobre este tema.

Vox rechaza hacer preguntas En el turno de Vox, el diputado Ignacio Gil Lázaro ha rechazado hacer preguntas para no "ser parte activa del linchamiento orquestado" contra Rajoy para "encubrir los trapicheos y vergüenzas de Pedro Sánchez". Así, Gil Lázaro ha lamentado que se quiera dar "normalidad" a esta comisión, que había sido solicitada por los independentistas. Al respecto, Rajoy ha coincidido que la presente comisión es un "disparate", pues ha apuntado que las "comisiones de investigación son para investigar al Gobierno, que es el que responde ante la Cámara". Además, ha recordado que no le pueden exigir "responsabilidades políticas" porque ya "no es político". Asimismo, ha sostenido que aplicar el artículo 155 dejó una enseñanza importante: "Hoy todo el mundo sabe que la Democracia española tiene instrumentos para defenderse, y los utiliza y no pasa absolutamente nada".

Rajoy critica al PSOE por permitir la comisión "por siete votos" El interrogatorio del PSOE a Rajoy ha sido uno de los más tensos de la jornada, junto con el de Belarra. El diputado Manuel Arribas ha sacado a relucir los llamados 'papeles de Bárcenas' y ha preguntado al expresidente 'popular' si era el "M. Rajoy" que figuraban en las anotaciones del extesorero del PP. Rajoy, que no ha contestado a esta pregunta, se ha quejado del tono "maleducado, faltón y mentiroso" del diputado socialista, y ha reprochado al PSOE el haber "montado esta comisión por siete votos", en alusión a las exigencias de los independentistas de crear esta comisión. Armengol presidirá el Congreso con una mayoría progresista en la Mesa y el apoyo de nacionalistas e independentistas MARÍA MENÉNDEZ "Por siete votos han aprobado la amnistía y por siete votos se dejan humillar por un señor que está fugado de la Justicia española", ha espetado en alusión a Carles Puigdemont. Para Rajoy, los socialistas han "montado este circo para que se hable de otra cosa" y no de lo que "está marcando la legislatura". "Cuántas cosas se pueden hacer por siete votos. Por lo menos espero que no desguacen el Estado por siete votos", ha espetado a los socialistas. Por su parte, el diputado del PP Rafael Hernando ha aprovechado su intervención para afear los casos de corrupción que cercan al PSOE. Así, ha recordado "las putas de Tito Berni", caso del que ha dicho que le "parecía lo más grotesco" que podía afectar a los socialistas, pero también ha hecho referencia al caso Koldo, que cree que "supera" al anterior, y al caso Begoña Gómez. Tras casi tres horas y media de comparecencia, Rajoy ha concluido reprochando al Gobierno de Pedro Sánchez del último acuerdo con Junts sobre la transferencia de competencias de inmigración a Cataluña, así como la condonación de la deuda. "Por siete votos, (los socialistas) han perdido la dignidad", ha zanjado.