Fernández Díaz dice que la 'Operación Cataluña' es "un invento" y niega que ordenara espiar a adversarios políticos

El exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz ha asegurado este miércoles en el Congreso que "no tiene ninguna duda" de que la llamada 'Operación Cataluña' es "un invento" a raíz de una declaración en sede judicial del excomisario José Manuel Villarejo y ha negado que él ordenara espiar a ningún adversario político, ni independentistas catalanes ni de Podemos.

"Que es un invento no tengo ninguna duda. Le puedo asegurar que durante mi mandato en el Ministerio yo no oí nunca hablar de una 'Operación Cataluña', nunca", ha defendido Fernández Díaz ante la comisión de investigación, donde declara este miércoles.

Se trata de su tercera comparecencia ante una comisión sobre las presuntas prácticas de la llamada policía patriótica. Al igual que ha hecho Rajoy, que ha declarado a las 11 horas, Fernández Díaz ha criticado la creación de esta comisión y ha defendido la actuación del Gobierno de entonces frente al 'procés' y ha rechazado que se diseñara políticamente un dispositivo que, "mediante actos ilícitos, pretendiera cargarse el proceso del independentismo". "No la hubo, en absoluto y lo niego rotundamente", ha aseverado.

Así, el exministro ha reiterado que no vio a nadie hablar nunca del operativo en su departamento y que la primera vez que tuvo referencias fue después de que su director de comunicación le enseñara un teletipo en el que Villarejo citaba esa supuesta operación en una comparecencia judicial. "A partir de entonces se empezó a hablar de la 'Operación Cataluña'", ha apostillado Fernández Díaz. No obstante, no ha descartado que hubiera "algunos, por las razones que fueran, que cometieran actuaciones ilegales", en cuyo caso insta a investigarlo.

Asegura que "no despachó" nunca con Villarejo Fernández Díaz también ha insistido a lo largo de la sesión en que él "no despachó" nunca con Villarejo y que solo le saludó brevemente en dos ocasiones en actos institucionales de la Policía en calidad de ministro del Interior. ““ Por otro lado, ha avisado de que algunos audios pueden estar manipulados, aludiendo a aquellos que forman parte de sumarios judiciales y que se les atribuye al excomisario. "No son una doctrina de fe ni un dogma", ha comentado el exministro, que ha vuelto a arremeter contra Villarejo "por sus grabaciones, pregrabaciones y postgrabaciones". Villarejo asegura en el Congreso que la Operación Cataluña se diseñó en las "entrañas" de la presidencia de Rajoy De todos modos, ha recordado que fue el PSOE quien condecoró al excomisario con una medalla pensionada y que él fue "el décimo y último ministro del Interior" que le ha tenido a sus órdenes. Otro de los temas abordados ha sido el uso de fondos reservados, pero Fernández Díaz ha comentado que él no gestionaba este asunto, ya que era responsabilidad de su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y del director de Coordinación y Estudios, Diego Pérez de los Cobos. "Daba por supuesto que se estaban gestionando correctamente", ha apuntado. También ha negado que "despachara con jueces y fiscales" de temas concretos y ha limitado su relación con el CNI a "notas informativas que recibía en un sobre que traían a mano sobre cuestiones de terrorismo", al igual que de los Servicios de Información.