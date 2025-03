Numerosos fieles rezan por la salud del papa, en estado "crítico" por una crisis respiratoria: "Esperamos que se mejore"

Fieles de todo el mundo han rezado este domingo por la salud del papa, ingresado en estado "crítico" por una crisis respiratoria. Las muestras de afecto se han concentrado, especialmente, en la Plaza de San Pedro, donde este domingo se han celebrado los actos del Jubileo y se ha leído una oración escrita por el pontífice; en el Hospital Gemelli de Roma en el que está siendo tratado; y en Argentina, país natal de Francisco.

"Sabemos el estado del papa y esperamos que se mejore y que se recupere pronto. Le deseamos todo lo mejor", han dicho a EFE Gloria y Arnaldo Díaz, una pareja paraguaya, que ha acudido a la Plaza de San Pedro. Otro de los asistentes, Gennaro Sorrentino, se ha mostrado muy afectado por la enfermedad de Francisco. "Soy católico, y he venido a la plaza de San Pedro a rezar por el papa, que ahora está viviendo un momento de sufrimiento", ha lamentado.

A las puertas del Hospital Gemelli de Roma, en el que está el pontífice desde el 14 de febrero, también han podido verse varios grupos de personas rezando desde ese día. Este domingo muchos de ellos han rodeado la estatua de Juan Pablo II, en la que se han colocado flores, velas y fotografías para trasladar el apoyo de los fieles al papa argentino. "La oración es la única posibilidad que tenemos ahora para acompañarle en estos momentos", ha explicado uno de los presentes.

Misa en Buenos Aires e imágenes del papa en El Obelisco

Desde su país natal, Argentina, también se ha querido mandar ánimos al papa. Allí, desde el pasado 18 de febrero, se ha proyecta una imagen del pontífice en El Obelisco de Buenos Aires junto al mensaje "Francisco, la ciudad reza por vos". Además, esta noche se ha oficiado una misa especial en su nombre en la parroquia de Buenos Aires tras el empeoramiento de su estado de salud.

La imagen del papa proyectada en El Obelisco de Buenos Aires, Argentina. REUTERS/Martin Cossarini

En un mensaje en redes sociales, el papa han agradecido los gestos a los fieles, especialmente, "las cartas y dibujos de los niños". "En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo!", ha escrito.