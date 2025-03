Tellado: "Si podemos, iremos al Constitucional a defender la democracia que Armengol está vulnerando" 

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado a la presidenta, Francina Armengol, de desarrollar prácticas antidemocráticas por bloquear 21 leyes impulsadas por el Partido Popular. Dice que "usarán todos los resortes legales" para defender la democracia en la cámara porque el "ejecutivo trata de controlar al poder legislativo y de silenciar al poder judicial".

"Si podemos iremos al Constitucional a defender la democracia que Armengol está vulnerando", asegura, al mismo tiempo que mantiene que la presidenta del Congreso "no reúne las condiciones para ser la tercera institución del Estado, es la ministra 23 del gobierno".

En una entrevista en el programa de TVE Parlamento, Miguel Tellado dice que la legislatura "está finiquitada, pero que Sánchez quiere seguir en el poder, aunque no pueda legislar, para defender mejor a su entorno de las causas judiciales que hay en su entorno y en su partido".

Cuestión de confianza a Sánchez

Sobre la iniciativa de Junts para que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza —que se debate la próxima semana—, el portavoz del Grupo Popular asegura que el hecho de que los catalanes pidan al presidente del Gobierno "la cuestión de confianza no hace más que dar la razón al PP, nosotros ya sabíamos que no es de fiar".

Tellado se alegra "de que el ministro Torres haya podido demostrar que no estuvo en el piso con señoritas" —como señala Víctor de Aldama— pero "lamenta que no pueda desmentir su participación en la trama cuando presidía el gobierno canario y adjudicó millones de euros a sus empresas". "El problema de Torres no es el PP, si no la UCO, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo", añade.

Respecto a la tributación del salario mínimo, Tellado dice que "la batalla entre las vicepresidentas la pierden los trabajadores que son una moneda de cambio". Y que "la pregunta es quién miente, si María Jesús Montero o Yolanda Díaz, o si mienten las dos".

Sobre el gasto en defensa, insiste en que "Sánchez no les ha llamado para explicar su posición y que la pelota está en su tejado". Que ellos "están a favor de cumplir con la UE y la OTAN, pero que quien no está a favor es la mitad del gobierno".