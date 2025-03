Podemos dice que no conoció las denuncias a Monedero hasta 2023: "No podemos actuar en nombre de las víctimas"

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha negado este viernes que conocieran denuncias de violencia sexual contra uno de los fundadores del partido, Juan Carlos Monedero, antes de 2023, y ha defendido que su formación actuó inmediatamente y de forma correcta ante las acusaciones.

Belarra ha explicado que hasta septiembre de 2023 en Podemos no tuvieron constancia de ninguna denuncia de violencia sexual contra Monedero, cuando les llegaron los testimonios de dos mujeres y decidieron apartar de la actividad del partido al que fue uno de sus fundadores de la formación.

"Nosotras apartamos a Juan Carlos Monedero en el momento en el que tuvimos conocimiento, a pesar de que ya no tenía ningún cargo orgánico, ni tenía ninguna responsabilidad en la Fundación de Podemos. Hicimos lo que teníamos que hacer y lo volveríamos a hacer", ha enfatizado.

Y ha confrontado su celeridad con relación al comportamiento de Sumar en el caso de las denuncias sobre presunto acoso sexual por parte del exdiputado Íñigo Errejón, al lanzar que "despedir a alguien con honores es hacerle portavoz parlamentario y meterle en las listas".

De esta forma aludía a que Podemos, cuando formaba parte de la coalición electoral de Sumar, puso en conocimiento de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, una acusación contra Errejón en verano de 2023, casi un año después de que se produjera la dimisión de este ante testimonios de presunto abuso.

"No vamos a entrar (en lo de Monedero) , no nos parece elegante. Embarrarlo todo con una comparativa sería un juego sucio, y no vamos a entrar", han defendido.

Rosell aboga por ponerse "del lado de las víctimas"

Por otro lado, la exdelegada del Gobierno para la Violencia de Género Victoria Rosell ha abogado este viernes por que las organizaciones, los partidos, las empresas, e incluso el Estado, se pongan "del lado de las víctimas" siempre. "Lo importante es que la organización tenga claro del lado de quién se posiciona", ha subrayado en una entrevista en La hora de La 1.

Además, Rosell ha asegurado que no le constaba ninguna denuncia contra Juan Carlos Monedero en 2016, pues, ha afirmado, que si las hubiera sabido, las habría acompañado para que denunciaran. "Si me constará, habría hablado con esas mujeres y les habría dicho que qué necesitaban para ser capaces de denunciar o de salir de esa violencia", ha sostenido.

14.12 min Victoria Rosell, sobre las denuncias contra Monedero: "Si me constará les habría preguntado qué necesitaban para denunciar"

No obstante, ha resaltado que si la víctima pide "confidencialidad", hay que "respetarlo". "Si me dicen confidencialidad, confidencialidad; si me dicen que él se le aparte, se le aparta; si me dicen que igual, encuentran la fuerza con apoyo psicológico, social y jurídico y jurídico para denunciar, ahí he estado yo siempre", ha zanjado.