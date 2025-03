Fernando Prado, obispo de San Sebastián: "El papa es un anciano de 88 años con achaques propios de la edad"

Fernando Prado es un periodista bilbaíno de 55 años que, desde 2023, es obispo de San Sebastián. Siendo director de la editorial de su congregación mantuvo una larga entrevista con el papa Francisco que fue el germen de La fuerza de la vocación (Publicaciones Claretianas, 2018) un libro traducido a 17 idiomas. El prelado de eterna sonrisa reconoce que su trato con el papa "comienza por asuntos editoriales", aunque, con el tiempo, se ha transformado en una "relación cercana" donde se combinan "amistad y filiación espiritual".

Con motivo del último ingreso hospitalario de Francisco por sus problemas pulmonares, el pastor de la diócesis guipuzcoana saca tiempo para contestar las preguntas de RTVE.es y hacer balance de estos doce años de pontificado al tiempo que se expresa con libertad y confianza sobre los cardenales que podrían suceder a Francisco.

Fernando Prado conoce bien a Francisco y recuerda que "es un anciano de 88 años que no tiene enfermedades. Tiene los achaques propios de la edad". El que fuera director de la editorial Publicaciones Claretianas durante dos décadas explica que "fundamentalmente son problemas de movilidad debido a la artrosis que padece", y apunta que a esto hay que sumar un "sobrepeso que no le juega a favor".

R: A mí me parece especial y especialmente recomendable leer con sosiego la exhortación Gaudete et exultate . En esta carta aparece Francisco como maestro del espíritu que es. En ella se hacen ver nítidamente sus raíces ignacianas. Es una exhortación que nos invita a elevar nuestra vida hacia cotas mayores de una santidad posible y real, en discernimiento constante, tratando de responder con la vida a la voluntad de Dios.

RESPUESTA: En una ocasión, recuerdo, estaba con él en Santa Marta. Era pleno “ferragosto” en Roma. Me invitó a tomar una botella de agua fría de una pequeña nevera que tenía en sus dependencias. Le pregunté si quería él también una y me dijo que no tomaba agua fría y que se cuidaba de las bebidas frías, pues los pulmones eran su punto débil. Así lo hemos visto en este episodio serio y complicado que a todos nos ha inquietado. A pesar de los sustos, creo que todavía tiene mucha guerra que dar.

R: Los cardenales españoles posibles —los que por edad entrarán en el cónclave— me parecen demasiado jóvenes para ser papas…, pero nunca se sabe. Sólo conozco sus escritos, pero a mí me gusta mucho el cardenal Bustillo, natural de Pamplona, actual obispo de Ajaccio, en Córcega (Francia).

"No veo tan cerca un desenlace final"

P: Si usted, como periodista, tuviera que escribir el obituario de su amigo y padre espiritual, ¿cómo lo titularía?

R: Difícil me lo pones… pues, como te he dicho, todavía no me veo en esa clave ni veo tan cerca un desenlace final de la vida del papa Francisco. Me aventuro, con todo, a hacerlo y titularía así: "Papa Francisco: 'Hice lo que pude'".

01.45 min ¿Podría renunciar el papa Francisco?

P: Y siguiendo con el juego periodístico, ¿me podría redactar un primer párrafo a modo de resumen?

“Papa reformador y libre, de mente abierta y corazón confiado“

R: El papa Francisco, el argentino Jorge Mario Bergoglio, nos ha dejado. Más allá del mundo católico, su larga e intensa vida, ha sido referente para millones de personas en todo el mundo. Su figura como pontífice y sucesor de Pedro será recordada por su esfuerzo en acompañar a la Iglesia a transitar por un cambio de época. Papa reformador y libre, de mente abierta y corazón confiado, en una ocasión dijo que le gustaría ser recordado como “un ‘buen tipo’ que hizo lo que pudo”. Descansa en paz, hermano Francisco.