El socio de Villarejo se desmarca de los encargos para Repsol y Caixabank y asegura que no tuvo "ninguna participación"

El socio del comisario jubilado José Manuel Villarejo, Rafael Redondo, ha asegurado este jueves que no ha tenido "ninguna participación" en los trabajos que realizó Villarejo para Repsol y Caixabank. Ha incidido en que nunca se ha reunido con directivos de las empresas y que no recuerda "nada de ese caso".

La Fiscalía Anticorrupción pide para él 32 años y 6 meses de cárcel por delitos de cohecho pasivo, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.

Su declaración como acusado se enmarca en este juicio, en el que se pone el foco en los trabajos realizados por Villarejo para Repsol y Caixabank en el denominado 'proyecto Wine', en el que ambas compañías trataban de defender sus intereses frente a una estrategia de Sacyr para hacerse con un número importante de acciones de la petrolera en 2011.

La Fiscalía, en su escrito de acusación, calcula que el comisario habría recibido por esos encargos, a través de su empresa CENYT, 389.400 euros, cantidad abonada a partes iguales por la caja y por la petrolera. A esa cantidad suma 24.200 euros que Repsol habría añadido para que investigara a uno de sus consejeros.

Nada "ilegal o ilícito"

En su interrogatorio, Redondo ha explicado que su función en CENYT, empresa de la que Villarejo era "propietario y presidente", era reunirse "con los clientes en asuntos jurídicos".

Redondo, que ha dejado claro que no entendía que desde la empresa se hiciese "nada que fuese ilegal o ilícito", ha sostenido que no tenía conocimiento de que Villarejo fuera comisario en activo al tiempo de realizar los encargos que les encomendaban, y que se realizaban "hablando con personas, colaboradores, confidentes o empresarios".

Preguntado por su conocimiento sobre los trabajos para Repsol y Caixabank, Redondo ha sido tajante. "Lo sé ahora porque lo he conocido en este procedimiento, pero yo no sabía nada de ese caso. No le puedo decir con conocimiento exacto de lo que le digo, porque yo de este procedimiento no recuerdo nada", ha señalado.

El fiscal anticorrupción, César de Rivas, le ha mostrado numerosos correos y documentos que Redondo no ha reconocido, recordando que recibió "correos con informes relativos al 'proyecto Wine'". "Sí, para archivarlos señoría", le ha contestado el acusado.