Ayuso acusa a la oposición de "estar siempre con las mismas mierdas" y "retorcer el dolor" de las víctimas de residencias

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a las portavoces del PSOE, Mar Espinar, y de Más Madrid, Manuela Bergerot, de estar "siempre con las mismas mierdas" después de que le criticasen por las 7.291 personas fallecidas en residencias de mayores durante la pandemia. "Siempre nos están criticando con lo mismo, siempre nos están llevando con las mismas mierdas", ha asegurado Ayuso en la Asamblea de Madrid.

Durante su intervención en el pleno, la presidenta madrileña ha asegurado que en la oposición "no soportan que estemos gobernando para todos los madrileños y que estemos haciendo las cosas bien". Ayuso ha manifestado que en la izquierda madrileña "ya dijeron que tenían que retorcer el dolor de las víctimas de las residencias" y ha criticado que "no les importó cuando yo he traído casos personales de víctimas que dicen que les dejen en paz y que no les metan en esa marea en la que están todos aquellos rebotados que se han quedado fuera de este partido".

01.37 min Bronca en la Asamblea de Madrid entre Ayuso y la oposición