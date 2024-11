Los empleados en ERTE por fuerza mayor por la DANA superan los 9.000 y ya son 412 las empresas solicitantes

Un total de 9.087 personas trabajadoras están acogidas a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor debido a las inundaciones provocadas por la DANA, según datos actualizados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

A través de un mensaje en sus redes sociales, desde el Ministerio indican que un total de 412 empresas han solicitado esta prestación en el marco de la situación de la DANA.

Hasta este domingo, el Ministerio contabilizaba un total de 8.664 personas trabajadoras protegidas a través de esta herramienta, con un total de 400 empresas solicitantes. Desde Trabajo han indicado en sus redes sociales que actualizarán esta cifra de manera diaria a través de los canales de comunicación del Ministerio.

Críticas desde la CEOE

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado este lunes a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por "hacer política de una auténtica desgracia" como la causada por la DANA al plantear el llamado escudo social a costa de empresas "arruinadas, que ya no tienen nada".

"Lo que yo me quejo, en este caso del Ministerio de Trabajo, es de que está haciendo política de una auténtica desgracia. Y yo creo que aquí hay que estar todos a una. Pido unidad (...) Nosotros, los empresarios, estamos para ayudar y estamos, nunca mejor dicho, para sumar. Cuando ves medidas que son para ver si en el cartel político te da rédito o no, tengo que denunciarlo", ha subrayado en declaraciones a Antena 3.

Sobre las críticas de Díaz acusándole de falta de "sensibilidad", Garamendi ha afirmado que los empresarios "tienen toda la sensibilidad" porque están ayudando "desde el primer minuto" a los afectados y a los pequeños comercios que han quedado devastados.

Así, ha añadido que las empresas han movilizado 1.800 toneladas de ayudas enviadas en camiones. "Las farmacéuticas se han movilizado, las eléctricas, las gasísticas, se ha movilizado todo el mundo y también las grandes constructoras, que ya tienen allí un montón de maquinaria, como también fueron del mundo del campo todos los tractores de la Comunidad de Murcia", ha explicado Garamendi.

En todo caso, Garamendi ha querido dejar claro que sus críticas van dirigidas al Ministerio de Trabajo, no al de Economía, con Carlos Cuerpo al frente. "Yo no he hablado del Gobierno, he hablado del Ministerio de Trabajo. Con el ministro Cuerpo estamos trabajando en todo lo del Consorcio de Compensación de Seguros, donde están las compañías de seguros", ha apuntado.