Resumen de la DANA en Valencia del 11 de noviembre: se reactiva la alerta por una nueva DANA en el Mediterráneo

Sémper,sobre el nombramiento de Ribera: "No era la mejor candidata"

El portavoz del PP, Borja Sémper, al ser preguntado sobre la posición de los eurodiputados del PP ante el examen de la ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera este martes para su nombramiento como vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea con las carteras de Competencia y Transición Verde, no ha adelantado que harán pero ha ratificado que sus compañeros "saben lo que opinan", que no era "la mejor candidata y no era la persona competente".