Sánchez defiende la gestión de la vicepresidenta Ribera en la DANA ante las críticas del PP y evita el choque con Mazón

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la labor de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la gestión de la DANA y ha indicado que pudo comunicarse por mensaje con el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, el día de la catástrofe que ha causado más de 200 muertos y ha rechazado, por el momento, exigir responsabilidades políticas y dimisiones tanto en el Gobierno autonómico como en su Ejecutivo.

En rueda de prensa en la Moncloa tras aprobar el Consejo de Ministros un segundo paquete de ayudas extraordinarias para ayudar a las zonas asoladas, Sánchez ha evitado cualquier crítica a la Generalitat Valenciana o a su president, Carlos Mazón.

Al mismo tiempo, ha elogiado el trabajo realizado por su vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y por la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ante las críticas que están recibiendo desde el PP.

Precisamente, la candidata a la vicepresidencia ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva, y a la cartera de Competencia de la Comisión Europea, Teresa Ribera, se enfrentará este martes al examen del Parlamento Europeo con su gestión de la DANA en el foco del Partido Popular en la Eurocámara. Su líder, Alberto Núñez Feijóo ya se ha puesto en contacto por el 'jefe' de los 'populares' europeos, Manfred Weber, para insistirle en la mala gestión de la DANA por parte de Ribera.

De la ministra ha asegurado que el mundo, España y Europa "necesitan más Teresas Riberas y menos negacionistas del cambio climático", mientras que de Bernabé ha aseverado que "desde el primer minuto" ha dado "lo mejor de sí misma", ha alabado su "compromiso" y ha dicho que siempre ha estado "a la altura" de sus responsabilidades.

Cuando se le ha recordado que incluso el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha exigido la marcha de Mazón, sobre todo tras la multitudinaria manifestación del sábado en València, ha enfatizado que el Ejecutivo no se va a "desviar" del objetivo primordial de la reconstrucción, la atención a los damnificados y el impulso a las zonas dañadas.

"Tiempo habrá para ello", ha contestado Sánchez, quien ha mostrado su respeto y comprensión a los manifestantes.

Mazón no descarta ceses en su Gobierno por la gestión de la DANA: "Se han cometido errores"

Sémper evita hacer balance de la gestión de la DANA

Por su parte, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha asegurado que su partido considera que Ribera "no era la mejor candidata", "ni la persona competente" para ser la nueva vicepresidenta de la Comisión Europea, pero ha argumentado que no es por la gestión de la DANA, sino ya de antes pensaban eso.

Sémper ha afirmado que "los episodios de los últimos 15 días lo refuerzan". En este punto, ha dicho que ya han informado a sus compañeros en Europa de su voto en contra, que comparten su misma visión.

No obstante, el portavoz 'popular' ha rechazado hacer balance de la gestión de la DANA, porque "ahora no toca". "Lo que ahora toca es arrimar el hombro y el PP está en eso, en colaborar para poner en marcha todas las medidas necesarias para reconstruir lo destruido por la DANA. No vamos a contribuir a embarrar", ha enfatizado Sémper.

El portavoz de los 'populares' también ha aplaudido que Mazón vaya a comparecer en el Parlament de Valencia para dar cuentas de su gestión y ha criticado que el presidente del Gobierno "no haga lo mismo".

También el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha mostrado su rechazo al nombramiento de la socialista Teresa Ribera como próxima comisaria europea en Bruselas, además de afirmar que la gestión de Sánchez "ha costado vidas" y, por tanto, "debe rendir cuentas".