Mazón no descarta ceses en su Gobierno por la gestión de la DANA: "Se han cometido errores"

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha dejado entrever que el próximo jueves podría anunciar ceses de consellers de su gobierno autonómico y ha asumido que se "han cometido errores", aunque ha vuelto a señalar al Gobierno central por la gestión de la DANA tras la catástrofe del pasado día 29 de octubre que ha dejado más de 200 muertos en la provincia de Valencia.

"Todo el gobierno valenciano está absolutamente concentrado en la recuperación, dando lo mejor de nosotros mismos. Es verdad que hay una comparecencia parlamentaria y a partir del jueves hablaremos de ello, el cien por cien de nuestro tiempo está en restablecer la normalidad, cuando llegue el jueves hablaremos", ha indicado Mazón ante las preguntas de los medios en Torrent, donde se encontraba junto a la alcaldesa de la localidad para anunciar el restablecimiento de la carretera que lleva a Valencia.

Mazón ha asegurado que "se siente respaldado" por su partido, el Partido Popular, a pesar de que su líder, Alberto Núñez Feijóo, haya reclamado al Ejecutivo central la declaración de la emergencia nacional para que se ponga al frente de la gestión de la crisis, lo que desacredita indirectamente la propia gestión realizada por el presidente y su equipo hasta el momento.

"Llegará un momento, más pronto que tarde, en que todas las administraciones revisaremos nuestra actuación. Creo que hay que asumir que se han cometido errores, hay que hacerlo con toda humildad", ha apostillado desde Torrent, uno de los pueblos más afectados por la Dana.

Reparte responsabilidades con el Gobierno central

A pesar de esa autocrítica, Mazón ha vuelto a señalar al Ejecutivo central como responsable de la catástrofe ocurrida el 29 de octubre en Valencia. "Hemos repasado todo lo que pasó, la Generalitat dio alertas los días anteriores y el mismo día del desastre", ha insistido.

"Los técnicos del alto mando en un CECOPI, el president no es miembro, no necesitan presencia política, todo el mundo va a tener que repasar los errores que se pudieron cometer, hay uno que está claro, no haber prestado más atención a la Rambla del Poyo, aunque no es responsabilidad de la Generalitat, forma parte de todas las conductas que hay que revisar", ha dicho Mazón.

Sobre los mensajes del PP valenciano en X, donde calificó la manifestación del sábado en Valencia en la que se pidió la dimisión de Mazón de “politizada”, además de señalar a "las entidades catalanistas del “Països Catalans” por ir a montar lio, Mazón ha dicho que “entiende” el enfado de la gente, aunque ha dejado entrever como buena la afirmación de su partido.

"Lo dije en Paiporta cuando estaba con el rey, claro que entendemos el enfado. Estamos con los valencianos, estamos con ese dolor, con ese enfado, por respeto a las personas que tiene ese dolor no voy a hacer calificaciones, pero hay otras cosas que sí pasaron en esa manifestación y que todo el mundo pudo ver", ha destacado.