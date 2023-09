El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha respondido este jueves a Alfonso Guerra que "desleales son los que no respetan las mayorías del partido", después de que el exvicepresidente del Gobierno llamara "disidente" del Partido Socialista este miércoles a Pedro Sánchez en el marco de sus críticas por la posibilidad de que el presidente del Gobierno en funciones pacte una amnistía con el independentismo.

Durante la presentación de su libro 'La rosa y las espinas', a la que no acudió ningún miembro de la Ejecutiva del PSOE, Guerra se refirió a los cambios de opinión de Sánchez en cuestiones como la conformación de un gobierno con Podemos o del 'procés' catalán: "No he sido desleal, no he sido disidente, más bien ha sido disidente el otro que va cambiando". En el acto también participó el exvicepresidente del Gobierno Felipe González, que advirtió al Partido Socialista de que no puede dejarse "chantajear por nadie y mucho menos por minorías en vías de extinción".

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, Cerdán, número tres en el PSOE, se ha mostrado convencido de que el libro de Alfonso Guerra tendrá más éxitos que las "arengas" que están alimentando.

"Lo que puedan decir exdirigentes del PSOE lo respetamos, pero no es la decisión del PSOE", ha advertido el actual secretario de Organización, que ha recalcado que "la voluntad y la palabra" del partido es la refrendada por los militantes en el 40 Congreso de la formación, celebrado en 2016.

Y ha incidido en que, a diferencia de lo que ocurría antes, ahora los militantes "pueden y van a elegir" en una consulta "cualquier formación de gobierno".

El Gobierno tacha de "antiguas" las advertencias de González y Guerra Por su parte, el ministro de Cultura y Deportes en funciones, Miquel Iceta, ha tachado de "antiguas" las advertencias lanzadas los dos históricos socialistas, mientras que la diputada por Asturias y exvicesecretaria general del partido Adriana Lastra ha subrayado: "Yo siempre respeto y admiro a nuestros padres fundadores aunque no esté de acuerdo con ellos". Y el ex secretario de organización del PSOE, exministro y ahora diputado José Luis Ábalos, ha advertido por su parte a Felipe González y Alfonso Guerra de que sus críticas a Sánchez solo benefician a la derecha. Ha subrayado que "más allá de tener razón o no", hay que pensar quién se beneficia de cuanto uno dice y hace y "si el beneficio es para adversario, pues es evidente que no dejas bien a los tuyos". "Son opiniones muy discutibles, pero me preocupa más la forma, que se refiere a la lealtad que uno debe tener, sobre todo, cuando ha tenido ya una vasta experiencia política y se ha venido caracterizando por la exigencia de esa lealtad en otros momentos", ha recalcado el ahora diputado. En su opinión, González y Guerra deberían hacer "lo mismo que hubieran pedido en otro momento", así como "respetarse a sí mismo y a un legado tan importante como el que representan". Por su parte, el secretario general del PSOE Aragón y senador autonómico, Javier Lambán, que estuvo presente en la presentación del libro de Guerra (igual que el expulsado del PSOE Nicolás Redondo) dijo a su salida compartir la preocupación de González y Guerra sobre la amnistía, aunque da el "beneficio de la duda" a Sánchez porque "todavía" no ha dicho nada sobre el asunto. "Yo no prejuzgo lo que vaya a hacer Pedro Sánchez, yo al presidente le respeto sus tiempos, él no ha dicho todavía que vaya a conceder la amnistía a Puigdemont, pero desde luego yo comparto la preocupación de Felipe González y de millones de ciudadanos", afirmó Lambán. Sánchez evita desmentir a Junqueras: "Las conversaciones pueden ser discretas, pero los acuerdos son transparentes" RTVE.es El jefe del Ejecutivo, que prevé pronunciarse abiertamente sobre la amnistía tras el previsible fracaso de Alberto Núñez Feijóo (PP) en su investidura, evitó este miércoles en su discurso en la ONU desmentir al líder de ERC, Oriol Junqueras, respecto a que la amnistía ya estaba pactada entre los republicanos y el PSOE: "Las conversaciones pueden ser discretas, pero los acuerdos son transparentes".