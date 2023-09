El PSOE ha suspendido de militancia al ex secretario general del Partido Socialista de Euskadi (PSE) Nicolás Redondo tras las críticas vertidas por éste al Gobierno en funciones en el contexto de las negociaciones para una investidura y de la amnistía para los responsables del 'procés' que pide el expresidente catalán Carles Puigdemont.

Fuentes del partido explican que la decisión se tomó el pasado lunes en la Ejecutiva socialista por el "menosprecio expresado en medios de comunicación a las siglas del PSOE, que recibieron la confianza de casi ocho millones de votantes en las pasadas elecciones generales, un millón más que en 2019".

Sin embargo, Redondo ha asegurado a Efe que ha conocido su expulsión del PSOE por los medios de comunicación y ha negado que actualmente tuviera abierto un expediente en el partido, ya que afirma que el que le abrieron por aparecer junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en un acto institucional en 2021 quedó cerrado.

En los últimos meses, Redondo, sobre todo como portavoz del colectivo Fernando de los Ríos, se ha convertido en una de las voces más representativas de los socialistas críticos con la gestión del presidente de Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez. En nombre de esa asociación, Redondo ha protagonizado diversos actos en los que ha criticado medidas como la aprobación de la ley de memoria democrática, los pactos del PSOE con ERC y EH Bildu y la reforma de los delitos de sedición y malversación.

Múltiples voces críticas entre socialistas históricos

Redondo ha sido una de las múltiples voces de socialistas que en las últimas semanas han advertido contra la posibilidad de que el PSOE pacte con Junts para la investidura de Pedro Sánchez y acepte sus condiciones. Entre ellos, el expresidente del Gobierno Felipe González o el que fuera su número dos en el ejecutivo, Alfonso Guerra. También el exvicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia, el senador y expresidente de Aragón Javier Lambán, y los exministros Ramón Jáuregui y Jordi Sevilla.

Este mismo jueves, el expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina, que ya fue expulsado a final de año como militante del PSOE por su apoyo a la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha revelado que en las elecciones generales del 23 de julio votó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha expresado su apoyo "moral" al acto de los populares contra una amnistía.

"(Voté) a Feijóo porque a mí me han quitado la militancia, es decir, la obligación de votar al PSOE. He votado a quien me parecía mejor o menos malo", ha declarado en una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3. Según ha dicho, no votó a Feijóo por considerarse de derechas, sino porque "por encima de ser de izquierdas o de derechas" está "a favor de la Constitución".