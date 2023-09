La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en funciones, Nadia Calviño, ha criticado este jueves al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por convocar manifestaciones en contra de asuntos que "no están sobre la mesa", en referencia a la protesta en contra de una hipotética ley de amnistía que podría aprobar el futuro Gobierno del socialista Pedro Sánchez, en lugar de buscar apoyos a su investidura.

"Es el turno del señor Feijóo que debería estar explicando su visión de España y Cataluña, pero está instalado en la oposición", ha asegurado en una entrevista en La Hora de la 1.

En este sentido, Calviño ha subrayado que la amnistía "no está encima de la mesa" y en cambio, ha recordado, ahora es el turno de Feijóo de defender en el Congreso su candidatura a la investidura.

"Cuando uno está en víspera de un examen, como la investidura, lo normal es que estuviera negociando intensamente, pero en lugar de eso, está anunciando manifestaciones y planteando debates sobre cuestiones que no están encima de la mesa", ha señalado.

Críticas también a Aznar

Preguntada sobre las palabras del expresidente del Gobierno José María Aznar acerca de la amnistía, Calviño ha criticado que el exlíder 'popular' "alarme a la ciudadanía" pidiendo movilizaciones contra una posible ley de amnistía, cuando él mismo también "negoció amnistías" y "todo lo que hiciera falta" para gobernar.

00.17 min Aznar dice no tener "nada que ver" con el acto convocado por el PP en Madrid y reprocha al Gobierno su "reacción autocrática"

"Sonroja escuchar a un expresidente del Gobierno que negoció amnistías y todo lo que hiciera falta, hasta hablaba catalán en la intimidad, para conseguir el gobierno, hablar en estos términos de la situación de nuestro país. Este tipo de mensajes que alarman a la ciudadanía y que nos hacen sentir que estamos siempre en una situación de excepcionalidad no se corresponden con la realidad", ha expresado.

En su opinión, hay políticos que ya no están en la primera línea, "no solamente en el PP", que "parece que no encuentran su sitio" y están "constantemente tratando de dar lecciones". "La realidad es que la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno tienen gobiernos de coalición y que es normal que haya una negociación política", ha defendido la vicepresidenta primera.