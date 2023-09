Disparos a los ojos para frenar la protesta: "Las iraníes sabemos que tarde o temprano llegará la libertad"

Un ojo vendado es señal de castigo por haber participado en una protesta. Es la huella de una rebeldía prohibida. Cada vez que Elahe Tavakolian se mira al espejo recuerda la muerte de Mahsa Amini, la joven que murió hace un año mientras estaba bajo custodia policial por no llevar "correctamente" el hiyab y que desató protestas y manifestaciones al grito de Mujer, Vida y Libertad en todo Irán. La sociedad iraní evoca este aniversario con una lista de 525 personas fallecidas y más 19.500 detenidas, según registros de la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos de Irán (HRANA). La agencia de noticias Tasnim News Agency eleva los detenidos a 100.000 citando a un alto cargo del poder judicial iraní.

Amnistía Internacional denuncia la impunidad con la que a lo largo de estos doce meses el régimen ha llevado a cabo "cientos de homicidios ilegítimos, la ejecución arbitraria de siete manifestantes, decenas de miles de detenciones arbitrarias, tortura generalizada y el hostigamiento generalizado de familiares de víctimas que exigen verdad y justicia". Las mujeres y niñas que cuestionan la legislación discriminatoria que impone el uso obligatorio del velo han sufrido un sinfín de represalias.

Detrás de la sombra de las gafas se percibe la mirada herida de Tavakolian. Es el rostro mutilado de este descontento social que ha estallado con la muerte de Mahsa Amini después de más de 40 años de Revolución Islámica en el país persa. Ella y centenares de personas han sufrido lesiones oculares. "Lo hacen para sembrar el miedo en las personas, para dejar claro que te arriesgas a perder el ojo si sales a la calle", explica a RTVE.es en una videollamada. La joven de 33 años se ha convertido en una de las voces más incómodas para los ayatolás.

Cinco días después de la muerte de Amini se sumó a una manifestación pacífica en la pequeña localidad de Karbala, al sur de la capital, en una visita a su familia. "Durante 20 minutos empezaron a disparar contra las personas. Al principio fueron disparos generales, luego apuntaron a la gente y después vi que me apuntaban a mí", recuerda. "Vi quién lo hizo, conozco al agente. Lo hizo de perfil y es intencional", dice con rabia. Sus dos hijos pequeños estaban siendo testigos de todo.

No solo perdió un ojo: "Se volvió insoportable"

"Mi mundo estaba lleno de sangre". Explica que se llevó las manos a los ojos en un intento de retener el ojo. "Un oficial me dijo que me quería llevar en una ambulancia, cuando en realidad pretendía detenerme", rememora. El médico de guardia no la aceptó y tras el ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos se sometió a tres operaciones.

Enseguida se percató de que no solo había perdido un ojo, sino que su vida había dado un giro de 180 grados. El ojo vendado se convirtió en un carnet de identidad. La expulsaron como investigadora en la Universidad de Mashhad, perdió su trabajo, tenía acusaciones en firme y muchos especialistas ya no aceptaban su caso. Tras un mes de cautela, decidió romper el silencio y mostrar sus ojos al mundo a través de las redes sociales.

"La vida se volvió insoportable", confiesa. Unos periodistas italianos la ayudaron a salir, llegó a Turquía en marzo y el 1 de abril aterrizó en Milán. Llegó a Italia con mucha esperanza, la admitieron en el hospital San Raffaele donde se dieron cuenta de que tenía una bala en la cabeza. "Me dijeron que no podía recuperar la visión de mi ojo", dice con tristeza. No se despidió de su familia, dejó a sus hijos porque está divorciada y no pueden salir del país sin la autorización del padre. La organización IranWire calcula que al menos 580 personas, mujeres y hombres, han sufrido graves lesiones oculares debido a la represión que busca silenciar las protestas. La oenegé ha denunciado que las fuerzas de seguridad han utilizado "perdigones, botes de gas lacrimógeno, balas de pintura u otros proyectiles". No descartan que la cifra sea mucho más alta.

"Van a por los ojos porque requieren de una operación quirúrgica, se entiende que te han disparado y una víctima no puede ir al hospital y decir que ha tenido un accidente. Además, son operaciones costosas que mucha gente no puede permitirse", argumenta Ryma Sheermohammadi, intérprete y activista de derechos humanos. "No es lo mismo que si una persona pierde un brazo, que puedes llegar decir que ha tenido un accidente y sobornar", dice la intérprete. Además, recuerda que las fuerzas del orden en momentos de protestas van a los hospitales para identificar a quienes han ingresado en urgencias.

"Me recuerda a las leyes que tienen que ver con mutilar las manos o los dedos. Quieren dejar en el cuerpo una estampa que te recuerde que tú has hecho algo que no está bien", manifiesta Sheermohammadi. Sin embargo, pese a la represión, reconoce que su pueblo en estos doce meses ha aprendido a luchar de otra forma. Ella destaca el manifiesto de los universitarios, el más corto de la historia de Irán, que ponía "NO" y debajo "no a vivir como tú quieras" o "no a la imposición del velo". La trasformación arrolladora de la sociedad iraní, asegura, demuestra que se ha producido una conciencia dentro de la sociedad. "Mahsa es un símbolo que desató la rabia de una generación que ha sido machacada con una propaganda brutal", explica.