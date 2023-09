Yolanda Díaz afirma que "no se puede consentir" la operación saudí en Telefónica

La líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno español en funciones, Yolanda Díaz, ha afirmado este viernes en Roma que "no se puede consentir" lo que ha pasado en Telefónica con la operación del gigante saudí STC Group, que se ha convertido en su principal accionista al adquirir el 9,9% de sus participaciones, y que así se lo ha trasladado a la vicepresidenta primera del Ejecutivo en funciones, Nadia Calviño.

"Telefónica es una empresa estratégica para nuestro país y como tal cuenta con el manejo de lo más importante, seguramente de nuestras vidas, que son los datos; no solamente es el petróleo del siglo XXI, es que todo radica en los mismos. Desde luego, mi opinión es que no podemos consentir que esta operación continúe. Así se lo he hecho llegar a la Vicepresidenta Económica del Gobierno en funciones y así lo voy a defender", ha asegurado. También propone que España pueda decidir quién entra o no en los consejos de administración de empresas de sectores estratégicos, como ya hacen otros países.

La de Telefónica es la principal inversión de Arabia Saudí en una empresa española y una de las más importantes de un país de Oriente Medio en una compañía del IBEX 35, el principal índice de la bolsa española, solo comparable a la que con Iberdrola llevó a cabo el fondo soberano catarí Qatar Investment Authority (QIA), que se convirtió en su accionista más relevante con el 8,7% de la compañía.

Este martes se dio a conocer la compra del 9,9% de Telefónica por parte de STC Group y, ante ello, Calviño también ha asegurado que el Ejecutivo aplicará todos los mecanismos necesarios para defender los intereses de España, ya que Telefónica es una empresa estratégica para el país.