El año judicial comienza este jueves marcado todavía por el bloqueo de casi cinco años en el órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, y una justicia bajo mínimos que tiene que hacer frente a importantes retos por delante. En el aire sigue aún el horizonte procesal del ‘expresident’ catalán Carles Puigdemont y del ya expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Entre otros temas de actualidad, el Constitucional debe resolver el recurso del PSOE para revisar los votos nulos en Madrid del 23J. Los ERE volverán de nuevo a la palestra y mientras, el debate sobre la ley de amnistía que pide Puigdemont suena en la esfera política con un profundo debate jurídico.

Esta vez será el presidente interino del Tribunal Supremo, Francisco Marín Casán, quien inaugure con su discurso por primera vez el año judicial un año después de que su antecesor, Carlos Lesmes, amenazara con dimitir (y así lo acabó haciendo) por la incapacidad de PP y de PSOE de acordar la renovación del CGPJ, pendiente desde diciembre de 2018. Junto a Marín intervendrá el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en un acto de apertura que presidirá de nuevo el rey Felipe VI.

El juez Llarena vigila a Puigdemont y la Fiscalía estudia el beso de Rubiales

Puigdemont, que huyó de la justicia en 2017 tras el ‘procés’, se ha convertido en un actor clave en la política nacional dado que los votos del partido que lidera, Junts, son la llave para una investidura. Pero su futuro está en el aire ya que la justicia europea debe decidir sobre si le devuelve o no su inmunidad como europarlamentario (le fue retirada por el Tribunal General de la UE en julio) y el ‘expresident’ recurrió. Y de la decisión que tome Europa dependerá que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena reactive, como es su intención, o no las euroórdenes contra él y contra el exconseller Antoni Comín.

Puigdemont ha puesto como condición a negociar la investidura de cualquier candidato (tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo) la aprobación en el Congreso de una ley de amnistía para los responsables del 'procés', y si bien el líder del PP lo ha rechazado tajantemente, el actual jefe del Gobierno en funciones no se ha pronunciado al respecto y en el PSOE no dicen si creen que sería o no constitucional. El debate jurídico ya está servido: algunos expertos en Derecho Constitucional señalan ya que la Carta Magna no prohíbe expresamente la amnistía, mientras que otros recuerdan que sí impide los indultos generales.

Siguiendo con el ‘procés’, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo debe pronunciarse sobre la idoneidad del indulto al ‘exvicepresident’ y líder de ERC Oriol Junqueras en 2021, una decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez muy criticada por la oposición.

Y otro de los temas que ha estado candente en las últimas semanas es el beso tras la final del Mundial de Fútbol Femenino de Rubiales a la jugadora Jenni Hermoso, que está ya en manos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El Ministerio Público tiene claro que “no fue consentido” y ha abierto diligencias para ofrecer a la futbolista la posibilidad de denunciarle por agresión sexual.