El Tribunal Constitucional ha aceptado este martes admitir a trámite el recurso de amparo electoral que presentó el PSOE contra la decisión del Tribunal Supremo de desestimar su petición de revisar unos 30.000 votos nulos de las elecciones generales del pasado 23 de julio en la Comunidad de Madrid. Con esta decisión, el TC decidirá la semana que viene si revisa finalmente los votos nulos de Madrid.

Según ha informado la corte de garantías este martes, la Sala Segunda, de mayoría progresista, ha adoptado la decisión por cuatro votos a favor y dos en contra, los de los magistrados Enrique Arnaldo y César Tolosa.

Cuando finalizó el escrutinio general con el voto exterior, el PSOE perdió un escaño en favor del PP. De esta manera, los socialistas pasaron de 122 diputados, una cifra con las que le valdría la abstención y no el voto a favor de Junts.

Al confirmarse el escaño para el PP (137), los socialistas acudieron tanto a la Junta Electoral Provincial de Madrid como a la Junta Electoral Central (JEC) para que se revisase la validez de todos los votos nulos de la circunscripción de Madrid, pero ambos lo rechazaron y el partido decidió interponer un recurso ante el Supremo.

Sin embargo , la Sala de Vacaciones del Supremo, de mayoría conservadora, decidió no admitir el recurso, una situación que llevó al PSOE a reclamar ante el Constitucional.

Cabe recordar que, de conseguir un escaño más, el PSOE tendría más fácil una hipotética investidura de Pedro Sánchez porque ya no necesitaría del voto a favor de Junts, sino que le bastaría con una abstención.

En su recurso, la formación insistió en que la JEC había hecho una interpretación errónea de la ley electoral al restringir su derecho a revisar los votos nulos. Y alegó que era necesario que se revisaran dichos votos para determinar si ha obtenido 121 o 122 escaños al Congreso de los Diputados.

El Supremo, en contra del criterio de la Fiscalía, dijo que no cabía aceptar el argumento esgrimido por el PSOE y recalcó que no podía aceptarse que "en el caso concreto analizado el mero ajuste del resultado exija la fiscalización o comprobación de la actuación de cada Mesa en el cometido de sus funciones". Explicó que no era posible acordar una revisión preventiva de los votos nulos "por si acaso pudiera apreciarse alguna errónea apreciación del voto nulo" que fuera favorable al PSOE.