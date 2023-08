El PSOE ha recurrido a la Junta Electoral Central el recuento de 30.000 votos nulos en Madrid en las elecciones generales del 23 de julio y argumenta que se está vulnerando un derecho reconocido por el Tribunal Constitucional.

Ocurre después de que la Junta Provincial desestimara su petición al considerar que no había razones sobre posibles irregularidades y que se trataba de una "especulación" que juzgaron "infundada". Los socialistas pidieron revisar las papeletas consideradas nulas tras perder un escaño en favor del Partido Popular en el recuento del voto de españoles residentes en el extranjero (CERA).

En un escrito firmado por tres representantes del PSOE (Cristina Pavón, Sara Bonmati y Alberto Cachinero) al que ha tenido acceso RTVE, se amparan en una sentencia del Constitucional en 2015 que estableció que la petición de recuento "está dirigida a conocer de la manera más perfecta la voluntad del cuerpo electoral" y alegan el escaso número de votos que les faltan para conseguir un escaño más en Madrid.

Un escaño en juego por 1.300 votos

El PSOE justifica que la obtención de su undécimo escaño en Madrid está supeditado a 1.341 votos válidos más, esto es, un 4,43% del total de votos nulos, 30.241. En su opinión, eso acredita "la trascendencia y posible incidencia de la revisión del voto nulo" en el resultado, y justifica la apertura y revisión de los sobres.

"La petición que se realiza no es una petición ligera, ni como se señala en el acuerdo una especulación infundada, sino fundada precisamente en la posibilidad de afectación del resultado electoral a consecuencia del voto nulo declarado por las mesas. Obviamente, no hablamos de certezas, no existen en los procesos electorales, ni de los votos nulos ni de los válidos antes del escrutinio, gracias al secreto del voto, pero un derecho no puede negarse por no tenerla, pues precisamente se trata de instar una revisión para llegar a conocerla con toda 'certeza' la realidad del resultado electoral, como señalaba la Sentencia del Tribunal Constitucional", continúan en el escrito.