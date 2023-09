Nos habéis consultado en nuestro servicio de WhatsApp por una captura de pantalla que muestra un titular en el que leemos: “El Boletín Oficial de Andalucía publica la Orden de la Junta que permite la privatización de la atención primaria”. La noticia no es actual. Se trata de una información publicada en marzo de 2023 que recoge la entrada en vigor de la Orden por la que el Servicio Andaluz de Salud contemplaba pagar a empresas sanitarias privadas por realizar consultas de Atención Primaria. Sin embargo, la Junta ya ha iniciado los trámites para retirar la Atención Primaria de la tarificación. En VerificaRTVE te explicamos cómo ha evolucionado durante estos meses esta normativa y cuál es su estado actual.

“El Boletín Oficial de Andalucía publica la orden de la Junta que permite la privatización de la atención primaria”, leemos en el titular de una noticia sin fecha que muestra la imagen por la que nos habéis preguntado. El texto que aparece a continuación señala que “la orden fija unas tarifas máximas de 65 euros por consultas de atención primaria; de 150 euros por primeras consultas; de 90 euros por consultas sucesivas, y de 214 euros por consultas de 'alta resolución'”.

La imagen que circula en WhatsApp como si fuera actual muestra un titular del mes de marzo. Se trata de una captura de pantalla del encabezado de una noticia del diario Público del 2 de marzo de 2023 que dice: “El Boletín Oficial de Andalucía publica la orden de la Junta que permite la privatización de la Atención Primaria”. El artículo hace referencia a la Orden de 23 de febrero de 2023 de la Consejería de Salud y Consumo y señala que esta normativa "elaborada por el Gobierno andaluz abre la veda a la privatización de la sanidad pública”. A fecha de 7 de septiembre existe un nuevo proyecto de orden que modificará el anterior y que avanzará en sentido contrario en lo que se refiere a la Atención Primaria. Tal y como te contamos el 23 de agosto en el informativo Noticias Andalucía de TVE (min. 4:04), “la Junta ha iniciado ya los trámites para retirar de la orden de tarifas la Atención Primaria” (min. 4:04).

La primera modificación del texto legal tras las críticas

El 9 de marzo de 2023, la Consejería de Salud y Consumo actualiza la orden vigente con la publicación de una “corrección de errores” en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. La modificación especifica que la Administración "sólo" acudirá a la colaboración privada “en aquellas situaciones en que la cobertura prestacional relacionada con las garantías establecidas en materia de accesibilidad sea insuficiente en periodos coyunturales de mayor demanda o en situaciones de emergencias sanitarias” (página 4545/1). Esta corrección, en todo caso, no contempla la retirada de la Atención Primaria del sistema de tarificación. Tras la publicacion de esta "corrección de errores" en el Boletín Oficial de Andalucía, el Sindicato Médico Andaluz (SMA) retoma el calendario de movilizaciones ante el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y convoca huelga en atención primaria para el 12 de abril.

La respuesta por parte del Gobierno que preside Juanma Moreno es la redacción de un borrador de 19 puntos que rescata el Pacto por la Atención Primaria alcanzado con sindicatos en enero de 2023 (minuto 2:20) que reducía el ratio de atención a pacientes por día en 35 por cada médico de familia y 25 por cada pediatra. El nuevo documento contempla algunas de las propuestas demandadas por los sindicatos, tal y como indica el Diario de Sevilla, que pudo acceder al documento, como destinar un 25% de inversión sanitaria para atención primaria hasta 2026, o medidas para la desburocratización de la labor de los médicos de Atención Primaria y de los profesionales de Enfermería. Sin embargo, esta serie de mejoras no convence a todos los sindicatos. El calendario de movilizaciones continua el 12 de abril aunque no fue secundado ni por Comisiones Obreras (CCOO) ni por la Unión General de Trabajadores (UGT). El Sindicato Médico Andaluz (SMA) asegura entonces que no se estaban cumpliendo los acuerdos firmados en enero, tal y como ya te contamos en el informativo territorial de RTVE Andalucía (minuto 7:32).