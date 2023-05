Noticias Andalucía 2 - 22/05/2023

Lluvias generalizadas en toda Andalucía, con aviso naranja por riesgo de fuertes lluvias que se ha activado a las 3 de la tarde en Almería. Allí se esperan hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. Aviso amarillo también en la zona oriental de Granada, por lluvias y tormentas. En un mes de mayo que está dejando imágenes inusuales, como ésta de nieve en Sierra nevada al final ya de la primavera.

El servicio andaluz de salud y 4 de los 5 sindicatos de la mesa sectorial acaban de ratificar el acuerdo sobre la reforma de la Atención Primaria que pactaron la semana pasada. Tendrá un coste de 180 millones de euros hasta 2026, y contempla una inversión de, al menos, el 25% del presupuesto sanitario para la atención primaria. También contempla retirar la posibilidad de derivar consultas de atención primaria a la privada, y establece un máximo de 35 citas al día para médicos de familia y 25 para pediatría. El Sindicato Médico Andaluz no se ha sumado al considerar que no se aborda el problema de la falta de médicos, algo que según la Consejera no se puede solucionar porque no hay profesionales en las bolsas.

Acabamos en Córdoba, donde en el centro de la ciudad se puede ver estos días la exposición "De Polo a Polo, un viaje a los grandes paraísos naturales", una muestra que se enmarca dentro de la Bienal de fotografía de la ciudad. 52 espectaculares imágenes del archivo de National Geographic, tomadas por varios de los fotógrafos naturalistas más prestigiosos. Y que muestran algunas de las zonas con mayor biodiversidad del planeta. En el Bulevar del gran Capitán, hasta el 4 de julio.