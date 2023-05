Noticias Andalucía 2 - 24/05/2023

La Policía busca el cuerpo de Sibora Gagani, exnovia del detenido por el asesinato machista de Torremolinos. El hombre, actualmente en prisión por matar hace una semana en el municipio malagueño a otra pareja, Paula, de 28 años, ha confesado ahora, durante la investigación, este otro crimen, que habría cometido en 2014. Y ha asegurado que ocultó el cadáver en una de las paredes del piso que compartían en Torremolinos. De momento, la policía no ha localizado el cuerpo en los registros.

El presunto asesino se ha negado posteriormente a ratificar esa declaración ante el juez. La policía no descarta que el presunto asesino se haya podido deshacer del cuerpo de su víctima por otros medios, pero ha vuelto este mediodía a registrar ese piso de Torremolinos.

De "fracaso" ha calificado hoy el Sindicato Médico Andaluz el acuerdo alcanzado esta semana entre la Junta y otras cuatro organizaciones sindicales para mejorar la Atención Primaria. Un acuerdo que ellos no han suscrito, y por eso se han manifestado esta mañana, de nuevo, por las calles de Sevilla. Consideran que el pacto no mejora las condiciones económicas de los médicos de familia, ni incrementa la plantilla de este colectivo en la medida que creen necesaria. Critican, además, que la Junta no haya escuchado sus peticiones, a pesar, dicen, de ser el sindicato que representa a más médicos en Andalucía