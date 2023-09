La senadora mexicana Xóchitl Gálvez ha sido reconocida oficialmente este domingo como la candidata oficial de la oposición a las elecciones presidenciales del 2024 ante miles de personas que se congregaron en la emblemática avenida Paseo de la Reforma de la capital mexicana para presenciar el momento en el que se le entregó la constancia que la acredita como tal.

"Hace apenas unos meses la oposición estaba de caída, decían por todos lados que no había oposición y hoy hay oposición, aquí está la oposición, le dimos la vuelta al pesimismo. Juntos recuperaremos la esperanza y hoy estoy contenta, decidida y llena de esperanza. Acepto con orgullo", ha señalado la ahora candidata presidencial de los partidos Partido de Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) en un acto en Ciudad de México.

Gálvez liderará esa conformación que enfrentará al partido del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que definirá su candidatura presidencial el 6 de septiembre.

Gálvez ha destacado que el eje de sus propuestas es lograr la unidad entre los mexicanos para "no seguir dividiendo a México" y así ganar las elecciones previstas para el 2 de junio de 2024.

"La esperanza ya cambió de manos. La esperanza ahora es nuestra", ha afirmado en respuesta al lema del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que utiliza la frase "La esperanza de México".

Gálvez ha reconocido que las encuestas la sitúan por detrás de los posibles candidatos de Morena, pero ha argumentado que "si en dos meses estamos por alcanzar a Morena es porque podemos ganar".

La senadora por el PAN ha recibido formalmente el certificado que la acredita como ganadora del proceso interno de elecciones primarias que finalmente no culminó debido a la retirada de su única rival, Beatriz Paredes, quien reconoció la semana pasada que las encuestas no la favorecían y expresó su respaldo a Gálvez.

Carga contra Obrador en su discurso

Gálvez ha sido recibida con gritos de "Xóchitl Presidenta" alentados por los animadores del evento y ha resumido en seis puntos sus objetivos y lo que no hará en los seis próximos meses.

"No vamos a seguir dividiendo a México, necesita hoy con urgencia unidad, necesita una presidenta que nos ponga a todos a jalar parejo. No vamos a recurrir a la ofensa, al insulto, a la descalificación. No vamos a engañar ni manipular a la gente", ha asegurado.

Además, ha cargado contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador: "Quienes dijeron que juntos harían historia, acabaron en pandilla. La historia se hace en la reconciliación, no en la discordia".

Gálvez ha asegurado que dirá siempre la verdad "por dolorosa que sea, sin adornos ni cuentos. Siempre les diré la neta" y ha advertido de que los problemas no se arreglan con ideología, sino con soluciones.

"Si algo sirve lo vamos a dejar", pero si no funciona, lo cambiará. "No tengo filias ni fobias, soy políticamente daltónica, solo veo un color, el color de México", ha agregado.

También ha insistido en que incluirá en su movimiento a todo aquel que quiera unirse y dedicará esfuerzos a escuchar a la población diversa, ya que "formalmente" no tiene un partido.

Aunque no ha dado mayores detalles sobre su programa, sí ha mencionado a diversos colectivos como las madres buscadoras de personas desaparecidas, los ambientalistas, los migrantes centroamericanos o los adultos mayores, a quienes garantiza respeto y revalorización.

Gálvez, empresaria y mujer indígena originaria del céntrico estado de Hidalgo, ha sido la opositora que más frontalmente se ha enfrentado a López Obrador, un hecho que la impulsó tras anunciar sus aspiraciones presidenciales apenas en junio pasado.

Aunque la panista debía enfrentar el domingo en una consulta pública a la senadora del PRI Beatriz Paredes, la priista renunció el miércoles tras difundirse una encuesta oficial de la alianza opositora que daba el 57,6% de las preferencias a Gálvez. Por ello, el frente canceló la votación y, en su lugar, ha realizado el evento este domingo en el Ángel de la Independencia, donde ha entregado la constancia de ganadora a Gálvez.