En redes sociales difunden un vídeo del presidente mexicano, Andrés López Obrador, en el que asegura que “un gobierno sin corrupción no sirve para nada”. El vídeo es antiguo y las declaraciones están sacadas de contexto. Se trata de un lapsus que tuvo el presidente durante una conferencia celebrada en 2022 y que López Obrador corrigió al instante.

“López Obrador: ‘Un gobierno SIN CORRUPCIÓN no sirve para nada’”, leemos en un mensaje del 29 de agosto de 2023 compartido más de 4.000 veces y que suma más de 6.000 ‘me gusta’. Otro usuario escribe: “López Obrador: ‘Un gobierno SIN CORRUPCIÓN no sirve para nada’. Hay una línea política clara de las izquierdas latinoamericanas, sin duda!”. Ambas publicaciones adjuntan un vídeo de diez segundos en el que el presidente mexicano dice “un gobierno sin corrupción no sirve para nada”.

El vídeo en el que López Obrador dice que “un gobierno sin corrupción no sirve para nada” es antiguo y está recortado. El clip de diez segundos difundido en redes tiene su origen en una grabación de más de dos horas publicada por la cuenta oficial del Gobierno de México en YouTube y corresponde a una conferencia de prensa ofrecida por el presidente mexicano el 15 de junio de 2022. En el minuto 54:52 el presidente afirma que “un gobierno sin corrupción no sirve para nada” e inmediatamente una de las periodistas pregunta: “¿Un gobierno sin corrupción? ¿Con corrupción dice usted?”. López Obrador entonces afirma que es “con corrupción” y rectifica su frase diciendo que “un gobierno con corrupción no sirve para nada”. También puedes leer la transcripción completa aquí.

Diferentes medios mexicanos se hicieron eco de la noticia y del error del presidente, como Milenio Digital, El Universal o El Financiero. La agencia internacional de noticias Reuters también desmintió este mensaje junto a otras declaraciones recortadas y descontextualizadas del actual presidente de México que formaban parte de un vídeo recopilatorio difundido en redes sociales.

En VerificaRTVE ya te hemos alertado de grabaciones que se recortan intencionadamente para tergiversar declaraciones de personajes públicos con el objetivo de desprestigiarlos. Es el caso del vídeo de Carlos III que manipularon para dar a entender que el monarca pedía medidas para reducir drásticamente la población mundial, o la grabación recortada del virólogo Luis Enjuanes para tergiversar su opinión sobre las vacunas.