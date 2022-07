El 12 de julio, durante el debate sobre el estado de la nación y en el contexto de la necesidad de profundizar en la reparación de las víctimas civiles de la Guerra Civil y del Franquismo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez afirmó: “En España hay todavía 114.000 desaparecidos forzosos. Somos, después de Camboya, el país del mundo con mayores desaparecidos”. El hecho de que no exista una clasificación oficial de países de acuerdo con su cifra de desaparecidos dificulta la verificación de la cifra planteada por el jefe del Ejecutivo. Desde VerificaRTVE te explicamos de dónde sale esa estimación y los principales puntos de referencia en este tema.

¿Es la cifra de 114.000 aceptada de manera unánime?

No. El principal motivo por el que no hay acuerdo es porque la definición de “desaparición forzosa” es distinta para los distintos expertos que hemos consultado sobre el tema.

Para Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica: “Un desaparecido forzado es alguien al que una fuerza sin legitimidad lo detiene, lo asesina y no le entrega su cadáver a la familia”. Esta definición de carácter amplio hace que Silva considere desaparecidas a todas aquellas personas cuyo cuerpo consta documentalmente que está enterrado, por ejemplo, en la fosa común de un cementerio sin que haya habido una entrega del cadáver a sus familiares. Silva afirma que la cifra que ofreció el presidente del Gobierno se queda corta y que los desaparecidos “son más” de 114.000.

El investigador del CSIC Francisco Ferrándiz sostiene un criterio más restrictivo. En su opinión, la cifra que consta en el auto del juez Garzón “no la tomaría en serio en el sentido de que no hubo una metodología común [...] No hubo un proyecto de tipo científico detrás”. En su definición “solamente se pueden llamar desaparecidos a las personas que no se sabe dónde están”, lo que le lleva a excluir a aquellas víctimas identificadas que están en fosas comunes reconocidas.