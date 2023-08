Entrevista en RNE

El vicepresidente segundo del Senado, Guillermo Fernández Vara, ha considerado este viernes que es "el colmo" que el PP apele a la "responsabilidad" del PSOE para la investidura de Alberto Núñez Feijóo cuando "ellos nunca ayudaron" y llamaron a los socialistas "okupas" y "gobierno ilegítimo".

"Cuando se enfrentan (los 'populares') a la cruda realidad (de que les faltan apoyos), acuden a los de siempre", ha afeado en una entrevista en Las Mañanas de RNE, el también secretario de Política Autonómica del PSOE en alusión al llamamiento que realizó el vicesecretario de Comunicación del PP Borja Sémper, para que apoyasen la investidura del líder 'popular'.

El PP apela al PSOE y no solo "a los diputados incómodos" y ve "difícil" pero no "imposible" la investidura de Feijóo

En este punto, Fernández Vara ha resaltado que "el PP se ha encontrado en la más absoluta de las soledades cuando descubre que ha vinculado su futuro a Vox. Eso lo tienen que pagar".

Además, para Vara, ese llamamiento supone estar "defendiendo el transfuguismo". "Quieren que la gente que se ha presentado en una lista, voten una cosa distinta", ha subrayado. Por ello, ha reclamado al PP que "asuma que hay una mayoría de españoles que no quieren un Gobierno del señor Feijóo".

También ha considerado "increíble" que ahoar los 'populares' quieran hablar con formaciones como Junts, cuando en el pasado les han estado acusando "gravemente" de querer "romper España".

"Es increíble que sean capaces en tan poco tiempo de decir que tienen que hablar con los que, según ellos, van a romper España. Ahora quieren hablar con ellos para poder agarrarse a ellos para corregir lo que las urnas no les dieron", ha indicado.

Aboga por hablar solo de lo que cabe en la Constitución

Preguntado sobre la amnistía que reclaman los independentistas, Vara ha defendido que se puede hablar, pero "solo" de lo que cabe en la Constitución.

En este sentido, ha apostado por que sean los expertos los que marquen si una hipotética ley de amnistía estaría dentro de la Constitución, abogando por proponer soluciones que sean proclives a que haya diálogo con fuerzas independentistas.

"No hablemos de si esto es bueno o es malo, sino que si cabe dentro de la Constitución, se puede hablar, y si no cabe dentro de la Constitución no se puede hablar, y esto yo creo que son también los expertos los que tienen que marcar la realidad", ha sostenido.

Fernández Vara ha recalcado, como vienen haciendo otros dirigentes socialistas, que los problemas políticos "no se pueden resolver solo desde la justicia". "Pensar que los problemas políticos solo se pueden resolver en los tribunales es desconocer que no se resolverán", ha asegurado.

Sobre los cuatro diputados que cederá el PSOE a Junts para que pueda formar grupo propio en el Congreso, ha recordado que "no es la primera vez que ocurre". No me parece mal que haya cuanta más estructuración en la representación de las Cortes a la vista de los resultados", ha zanjado.